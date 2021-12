Elképesztő hozamszintek, elszálló kamatok és dermesztő bizonytalanság - Egy őrült év az ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac minden szegmense nehéz és fordulatos évet hagyott maga mögött. A befektetők az irodapiac alakulását izzadták végig - megnyugtató konklúzió nélkül - miközben legalább a logisztika kitartó pörgése hozott nekik némi megnyugvást. A lakáspiacon közben minden visszaállt a megszokott kerékvágásba és a lakásárak újra menetelni kezdtek a 2020-as hullámzó év után. A töretlen optimizmusba azonban csúnyán belerondíthat a 10 éve nem látott emelkedő kamatkörnyezet, mely nem csak a lakáspiac életét fogja megnehezíteni, hiszen minden szegmensben drágul majd a projektek finanszírozása. Ember legyen a talpán aki ilyen makrókörnyezetben megmondja, hogy merre fog továbbhaladni jövőre az ingatlanpiac, miközben a kormány fiskálisan is elkezdte meghúzni a nadrágszíjat.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Általános trendek

Mielőtt beleásnánk magunkat a konkrétumokba a hozam- és kamatszintek terén érdemes röviden elidőzni az ingatlanpiac legnagyobb szegmenseinek teljesítményén idén. Kezdjük talán a legfontosabb szegmenssel, a lakásokkal.

A 2021-es év a lakáspiacon jelentős fellendülést hozott a tavalyi év hullámzó teljesítménye után. A használt lakások drágulása mellett az új lakások elszálló árai voltak az igazi slágertémák, hiszen Budapesten és vidéken is néhány helyen (a Balaton környékén) az új lakások átlagos négyzetméterára például átlépte az egy millió forintos lélektani határt és ma már azon sem kell meglepődnünk, ha 2 millió forint/négyzetméterért találunk valahol otthont.

A kereslet az év elején, az első negyedévben ugrott meg igazán - ekkor a Takarék Bank elemzése szerint , a drágulás mértéke megközelítette a 6,3 százalékot, reálértéken pedig 5,06 százalékos drágulást mértek. Az árak emelkedésében szerepet játszott a kereslet hirtelen megugrása az első három hónapban, amelyhez hozzájárultak az év elejétől elérhető lakásvásárlási támogatások is. Az áremelkedés üteme az év többi szakaszában viszont lelassult (ahogy azt fenti ábránk is mutatja) - a második negyedévben már csak 0,94 százalék volt az emelkedés, reálértéken az egyre magasabb infláció miatt pedig már 0,24 százalékos csökkenést lehetett megfigyelni. A Takarék elemzése szerint a későbbi negyedévekre még kevés konkrét adat áll rendelkezésre, a tapasztalatok szerint viszont további lakásáremelkedés volt megfigyelhető (persze jó kérdés, hogy az azóta 10 éves rekordra kúszó infláció ezt mennyire ette meg valójában).

A lakáspiac terén egy másik fontos trend, amit érdemes idénről kiemelni az a Budapest és vidék közötti lakásár-olló zárulása. Erre a legjobban az MNB novemberi jelentése világított rá, mely szerint 2020 II. és 2021 II. negyedéve között míg Budapesten 9,1 százalék volt az áremelkedés, addig a vidéki városokban átlagosan 18,2 százalék.

Az év persze nem csak a lakáspiac terén szolgált érdekes fejleményekkel. Hangos volt az irodapiac is, melynek egy rég nem látott hullámvölgyből kellett idén talpra állnia és megmutatnia, hogy a tömeges home office ellenére is szükség lesz még a prémium kategóriás irodákra.

A bérleti díjaknál, csakúgy, mint a területigényeknél, nem látunk semmiféle mozgolódást. Amit viszont látunk, az a hosszabb döntéshozatali folyamatok. A cégek sokkal óvatosabbak lettek a döntéshozatal terén. Ez részben természetesen a pandémiának tudható be, ennek pedig megvannak a maga hatásai - nyilatkozta a Portfolio-nak egy interjú során John McKie, a CA Immo magyarországi ügyvezető igazgatója. Véleménye tökéletesen rezonál az irodapiac többi szereplőinek tapasztalataival is miszerint a bérlők egyelőre nem igazán tudják, hogy mit is akarnak - sem terület, sem bérleti időszak terén. A fejlesztők számára így a legnagyobb kihívást a hibrid munka keltette rugalmassági igényekhez való alkalmazkodás jelenti.

Irodákra mindazonáltal mindenképp szükség lesz a jövőben is - hangsúlyozta a legtöbb szakmabeli az év folyamán, amikor az irodapiac jövőjét firtatták. A BRF irodapiaci jelentéséből is kivehető, hogy míg a bruttó bérbeadás azóta sem talált magára (és az új kínálat is tendenciózusan csökken - bár az betudható az építőipar természetes ciklikusságának is), addig az üresedési ráták mérséklődni látszanak, ahogy a dolgozók egyre inkább visszatérnek az irodájukba, még ha csak hibrid formában is.

A 2020 során megugró üresedési ráta végül egyelőre 10% környékén tetőzött, az idei év harmadik negyedévére pedig egyenesen csökkenésnek indult, ami mindenképp biztató jel a jövőre tekintve

.

A lakás és az irodapiac mellett idén forró téma volt a logisztikai szegmens is, melyről már kismilliószor megírtuk, hogy a pandémiás helyzet igazi nyerteseiként léptek elő az ingatlanpiacon. Az élet hirtelen online tér felé való elmozdulása nyomán, ahogy az online kiskereskedelem felpörgött, úgy lendült fel az élet a logisztikai szegmensben is, amely az ingatlanpiac egyik legjobban teljesítő szektorává nőtte ki magát. A szektorban idén is folytatódott az, ami 2020-ban elkezdődött, nagy kérdés viszont, hogy a magas kereslettel mennyire tud (akar) lépést tartani a kínálat.

Hozamszintek

Ha már logisztika, akkor maradjunk is itt még egy bekezdés erejéig a hozamszintek kapcsán. Az év elejére még úgy fordult rá a szakma, hogy az elvárt hozamszintek alulról súrolták a 7 százalékot, ehhez képest szeptemberben a Property Investment Forum 2021-en több szereplő is abszurd hozamelvárásokról beszélt: Kemenes László MRICS, a Panattoni Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója szerint például a a hozamok nemhogy a héthez, sokkal inkább a hathoz közelítenek. Ezzel értett egyet Kerekes István MRICS, a GLP Europe országmenedzsere is: "Semmi nem indokolja, hogy 6,75% körül legyen a hozamelvárás. Reálisan ez sokkal közelebb lesz a 6%-hoz." A konferencia óta közben eltelt pár hónap, így a hozamok azóta minden bizonnyal még ennél is lejjebb kúsztak - nem lenne meglepő, ha már 6% alatt is találnánk tranzakciókat.

A logisztikai ingatlanok 6% körüli hozama már rettentő versenyképesnek számít, de ennél kicsit magasabb hozamokat realizálhatunk egy másik szektorban, amiről eddig nem esett szó: a kiskereskedelmi ingatlanoknál. Dr. Hegedűs Gábor, az Indotek Group portfólió menedzsment igazgatója nemrég egy Portfolio-nak adott interjújában értekezett röviden a retail ingatlanok hozamszintjéről. "Nem gondolom, hogy a 7,5%-os hozamszintnek hirtelen 9-re kellene emelkednie úgy, hogy az épületek mögött a fundamentumok továbbra is ott vannak… de 6,9-7,5 százalékos hozamon nem biztos, hogy érdemes ma retailt vennünk" - vélekedett az Indotek munkatársa.

Az irodapiacon a hozamok kapcsán 2020-hoz képest némi csökkenés volt idén megfigyelhető, a jövőbe tekintve azonban emelkedő hozamokról szóló véleményekkel is lehet találkozni. A CBRE nyári befektetői felmérésében például arra mutatott rá, hogy az irodák esetében 5,25%-os megtérülést várnak a befektetők, viszont az 'A' és a 'B' kategóriás termékek közötti hozamelvárás-különbség tovább szélesedett, ahogy a befektetők inkább a biztos jövedelemforrásokat termelő termékek felé fordulnak a bizonytalan időkben. A CBRE szerint 2022-re 5,52%-ra is emelkedhet az elvárt hozam. Azóta a legfisebb elejtett becslés az irodai hozamokról Borbély Gábortól, a CBRE kutatási igazgatójától érkezett, aki még novemberben egy konferencia keretei között mondta el, hogy a jelenlegi 5-7 százalékos hozamszint Európa-szerte még mindig jónak számít.

Sokkal kacifántosabb a helyzet a lakáspiacon, ahol az októberi Takarék Index elemzése ad nekünk támpontot az eligazodásra. A hozamokat elsősorban lakásárak, másodsorban a lakbérek mértéke befolyásolja. Idén ugyan mind a kettő index emelkedést hozott, a lakbérek még mindig elmaradnak a 2019 végi csúcstól, így a hozamokat a lakáspiacon leginkább az emelkedő lakásárak hajtják. A kalkuláció szerint 3 százalékos várható lakásár-növekedés mellett 4,9-6,7 százalékos hozamokra lehet számítani Budapesten a használt lakások piacán. Vidéken az eddigiekhez hasonlóan, ennél kicsit magasabb, 6,1 és 9,4 százalékos szintek is elérhetőek. Az új lakásoknál a hozamok Budapesten 4 és 6 százalék között alakultak a számítás szerint.

A lakásbefektetéseken elérhető hozamok (3%-os éves lakásfelértékelődés mellett) Helyszín Használt lakások Új lakások Hozamok (%) *Átlagos hozam Hozamok (%) *Átlagos hozam Vidéki városok (Győr, Szeged, Debrecen, Miskolc, Pécs) 6,1-9,4% 7,3% Budapest 4,9-6,7% 6,0% 4-6% 5,1% Budapest belváros 5-6,7% 5,9% 4-5,7% 5,0% Buda (II., III., XI. és XII. kerületek) 4,9-6,1 5,6% 4-6% 4,9% Pest (nem belváros: IX., XIII., XIV. kerületek és a használtaknál XV. Kerület is) 6,4-6,7% 6,5% 5,2-5,8% 5,5% Forrás: Takarék Index, Portfolio*A vizsgált kerületek hozamainak egyszerű átlaga

Idén a használt lakások esetében némileg csökkent a sajáttőke-arányos nyereség a tavalyihoz képest, míg a fővárosi új lakások esetében stagnálás látszott. Ez azt jelzi, hogy a járvány tavalyi jelentős hatása – amikor 4–5 százalékponttal csökkentek a hozamok 2019-hez képest –, 2021-re is áthúzódott, a hozamszintek egyelőre nem kezdtek emelkedni.

A zöld otthon program keretei közt elindult kedvezményes, fix 2,5%-os kamatozású hitel és a többi már eddig is meglévő, nagycsaládosoknak elérhető kamattámogatott hitelek növelhetik az új lakások iránti keresletet, ami emelkedő árakat és csökkenő hozamszinteket hozhat. Minden egyes szegmens kapcsán azonban mindenképp figyelembe kell venni az emelkedő inflációs és azt ezt magával hozó emelkedő kamatkörnyezetet is, amelyek akár hosszú idő után először tartósan megálljt is parancsolhatnak a lakásárak emelkedésének. Erre jön még rá a hitelmoratóriumok kifutása is, amelyek további bonyodalmakat hozhatnak a lakáspiacon.

Inflációs környezet, kamatszintek

Az inflációs környezet alakulása idén nyár óta kezdett igazán fontos beszédtémává válni, amikor is az MNB, látva a fenyegető inflációs nyomást, tíz év után először kamatemelésbe kezdett. A kamatemelési ciklus azóta is tart, az irányadó kamat pedig már 3,8%-nál tart Magyarországon. Az emelkedő kamatkörnyezet az egész ingatlanpiacra jelentős hatással lehet, hiszen minden szektorban egységesen drágul a projektek finanszírozási költsége. Az emelkedő kamatkörnyezetben azonban kitüntetett szerepet élvez a lakáspiac, azon belül is a lakáshitelesek, akik izzadva figyelhetik a kamatemelési hullámot.

Az emelkedő kamatok emelkedő referenciaértékeket hoznak magukkal - ezt délelőtti cikkünkben részletesebben is körbejárjuk, itt ebből most annyit fontos megemlíteni, hogy a hiteleknél irányadó bankközi kamatok december 23-ai értékeit illetően egy év alatt miképp változtak:

a 3 havi BUBOR 0,75%-ról 4,03%-ra,

a 6 havi BUBOR 0,76%-ról 4,35%-ra,

a 12 havi BUBOR 0,78%-ról 4,55%-ra emelkedett,

vagyis mintegy 3-4 százalékpont körüli emelkedés történt, amit a bankok előbb-utóbb beáraznak a hiteleikbe a még várható, további kamatemelésekkel együtt.

A már felvett lakáshitelek kapcsán több elemzést is írtunk, ahol rámutattunk, hogyan is szállnak el a törlesztőrészletek az emelkedő kamatkörnyezetben. Elemzéseink leginkább a változó kamatozású és az olyan 5-10 éves kamatperiódusú hiteleket érintette, melyek kamatfordulói a következő év első felére estek volna. Ezen cikkeinket azonban nullifikálta a kormány karácsonyi kamatstopja, melynek értelmében az előttünk álló év első felében esedékes kamatfordulóknál a 2021 októberi referenciaértékeket kell majd figyelembe venni. A kormány döntésének köszönhetően rengeteg jelzáloghiteles törlesztője változatlan marad jövőre is, és vannak olyan szerencsések is, akiknek egyenesen csökkenni fog a törlesztője (akiknek decemberben vagy januárban esedékes a kamatforduló).

A már felvett hitelek kapcsán így az emelkedő kamatkörnyezet egy ideig nem fog fejfájást okozni. Később azonban mivel az infláció tartósan magas maradhat és így a kamatok sem fognak belátható időn belül lejjebb kúszni, hosszú távon itt is fel kell készülni a jelzáloghitelek emelkedő törlesztőrészleteire. A még felvevendő lakáshitelek esetén viszont érdemes lehet már most becsatolni a biztonsági öveket.

Mint az az ábráról is kivehető, a legjobb lakáshitelek kamatai stabil emelkedésnek indultak idény nyáron és lassan úgy tűnik kénytelenek leszünk megbarátkozni a 7% körüli kamatokkal is. Egy ilyen emelkedő kamatkörnyezet könnyen hosszú távon is megálljt parancsolhat az évek óta drasztikus ütemben emelkedő lakásáraknak. Ez nem csak egy Covid-szerű horpadást jelent, hanem tartós keresletcsökkenést is hozhat magával. A lakáspiacot mindazonáltal felszínen tarthatják az olyan állami kamattámogatott hitelek, mint a CSOK vagy a nagy népszerűséggel berobbanó zöld otthon program is (mely végig fix 2,5%-on kamatozik), így talán a lakásárak esésére nem kell számítani, némi stagnálás viszont kezdetét veheti.

Címlapkép: Shutterstock