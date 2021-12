Mi történt idén a covid legnagyobb ingatlanpiaci nyertesével?

Az idei évben több mint 200 alkalommal írtunk valamilyen esemény kapcsán a logisztikai ingatlanok piacáról, vagyis heti átlagban közel négyszer, de nemcsak a hírek száma növekedett, hanem az ingatlanfejlesztők szektor iránti érdeklődése is. Az elmúlt két évben sok olyan fejlesztő indított logisztikai fejlesztést, akik korábban más terepeken – iroda, lakás, kiskereskedelem – voltak csak érdekeltek. Mi változott meg és miért értékelődött fel ennyire a logisztikai ingatlanok szerepe?

Már tavaly is feltettük a kérdést, de ismét megkérdezzük, hogy rendeltél-e karácsonyi ajándékot online? És ha igen, nagyobb értékben, mint a korábbi években? Bár ez csak egy tényező a sok közül, ami a logisztikai fejlesztéseket táplálja, de kétségtelen, hogy az online kereskedelem erősödése nagyban hozzájárult a logisztikai ingatlanfejlesztések szárnyalásához. Hogy mi vezetett idáig, hol áll ma az ingatlanpiac ezen ágazata, melyek a legnagyobb kihívások és mit tartogat a jövő, azt az alábbiakban foglaljuk össze.

Így látják a szakértők

„A faktorok, amik most meghatározzák a piacunkat, az az e-kereskedelem és a cégek ellátási láncok folyamatos biztonságára való törekvése, továbbá a gyártók tekintetében is lehet látni némi paradigmaváltást.

Az e-kereskedelmi partnerek tekintetében éves szinten 15%-os emelkedést látunk a BTS-fejlesztések terén, de az autóiparból is növekvő keresletet várunk a jövőben.

– mondta el a Portfolio Property Investment Forum 2021 konferencián Szoboszlay Máté, a Prologis tőkeallokációs igazgatója. A hozamok kapcsán hozzátette, hogy hozamkompresszióra számít, mivel egy nagyon népszerű eszközosztályról van szó.

„A fejlesztési kedv eddig töretlen, és úgy tűnik a kereslet is tartja ezzel a lépést. A régió mindig kissé alulértékelt volt, de ez most biztosan változni fog.” - kezdte a helyzetértékelést Korda Zsófia, a Wing ipari fejlesztésekért felelős értékesítési igazgatója. A szakértő szerint a keresleti oldalt nálunk a válságállónak tűnő szegmensek határozzák meg - gyógyszer, e-kereskedelem, fullfillment center - akik jellemzően a B2B szektort kötik össze a B2C-vel, és azon logisztikai szolgáltatók, akik az e-kereskedelem területen is aktív ügyfélkörrel, vagy akár piaci részesedéssel bírnak, emellett a pandémia kezdetén az FMCG-k által generált nagy raktárterületigények hatása is érezhető volt.

A pandémia néhány hónap alatt évekkel hozta előrébb és növelte meg az online vásárlások piaci részesedését, a növekvő e-kereskedelem pedig új raktár- és logisztikai igényeket generál.

"A fejlesztéseinkben ugyanakkor mindig is jelentős volt a gyártó-összeszerelő bérlők aránya, és nem kifejezetten klasszikus logisztikai bérlőink vannak. A keresleti oldalon a járvány hatásaként azt is látjuk, hogy némileg erőteljesebb érdeklődés jelentkezik bizonyos termelői funkciók Európába, illetve Magyarországra történő át/visszatelepítésével kapcsolatosan. Itt meghatározó az új versenyképességet növelő technológiák beépítése, a humánerőforrás és a robotizáció megfelelő egyensúlyával. Valamint továbbra is szempont a készletszintek gyarapítása, azokon a területeken is, ahol korábban nem volt szükség nagy raktárkészletre." – tette hozzá.

Nézzük a számokat!

Beck Tamás, a Colliers International ipari divíziójának igazgatója szerint az üresedési ráta 2014-2017 között nagyot esett, utána 2020-ig szinten maradt, de most megint növekedni kezdett, a mostani 4 százalék azonban még mindig egészséges szint.

A kereslet korábban évente 100-200 ezer négyzetméter között alakult, 2020-ban viszont már 330 000-re ugrott és az idei év is magas lehet.

A 10 000 négyzetméter feletti tranzakciók száma 2017-ben mindössze nyolc darab volt, 2019-ben csak öt, 2020-ban viszont már 14 ilyen volt. A beruházóknál korábban azt láthattuk, hogy kétharmaduk Kelet-Ázsiából, elsősorban Kínából és Dél-Koreából érkezik, ez az arány most némileg visszaesett, de továbbra is nagyon magas. A headline bérleti díjak 4,5-5 euró/négyzetméter körül lehetnek, de a fejlesztők sokkal kevésbé flexibilisek. A teljes piacon az effektívek inkább 3,5-4,5 között vannak. A hozamokkal kapcsolatban

megfelelő termékek esetében van, aki még a 6% alatti hozamokat is hajlandó megfizetni.

"Bérleti díjakban nem látom, hogy 4 euró alá mentünk volna – mi a 4,5 plusz-mínusz zónában vagyunk. Véleményem szerint viszont még mindig nagyon sokat számít a lokáció és a minőség" - vélekedett Huszlicska Dávid, a CTP Management Hungary Kft. országigazgatója.

"Ezen a piacon mindenki hasonló célokkal indul - mi kifejezetten eladásra fejlesztünk. A keresleti oldal több, mint stabil, mi pedig ennek kihasználására törekszünk. Ez tud adni egy kicsi lökést a hozamoknak." – tette hozzá Kemenes László MRICS, a Panattoni Magyarországért felelős ügyvezető igazgatója, aki szerint a 6,75% már rég nem valid hozam, de nem a 7-hez, sokkal inkább a 6-hoz közelít.

Kerekes István MRICS, a GLP Europe országmenedzsere szerint is 6 százalék körüli hozamok a reálisak, ami Európa többi országához képest még mindig nagyon vonzó. A bérleti díjakat ő is 3,5-4,5 euró közé becsülte, elmondása szerint az 5 eurót még nem nagyon veszi be a bérlők gyomra.

Piaci áttekintés

2021 harmadik negyedévében a Budapest környéki agglomeráció teljes modern ipari/logisztikai állománya 2 567 510 négyzetmétert tett ki. Bár a negyedév visszaeső új kínálatot és keresletet hozott, eközben az üresedési ráta is csökkent, vagyis kereslet ugyan lenne, de nem épül elég új ingatlan, ami ezt ki tudná elégíteni. Az aktuális folyamatokkal a BRF ipari ingatlanokat bemutató elemzése alapján mi is negyedévente foglalkozunk. A legfrissebb számokat az alábbi ábra foglalja össze:

Mit hoz a jövő?

Bár az idei harmadik negyedévben a teljes bérlői kereslet "csak" 143 530 négyzetmétert tett ki, ami 19 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakában regisztrált volumenhez képest, sőt a szerződéshosszabbítások nélküli kereslet 47 százalékkal 65 690 négyzetméterre csökkent, az év egészét nézve így is erős számokat látunk. A piacra belépő új fejlesztőknek köszönhetően a következő években a korábbinál dinamikusabban bővülhet az állomány, aminek hatására az extrém alacsony üresedési ráta növekedése tovább folytatódhat, de akár a környező országok egy főre jutó állományát, akár a raktározási igények növekedését nézzük, bőven van még tér a hazai állomány bővülésére. A fenti folyamatok alapján tehát arra számítunk, hogy jövőre is a logisztikai ingatlanok piaca lehet az egyik legizgalmasabb szegmense a hazai ingatlanpiacnak, ami számos új fejlesztés, grandiózus bérleti szerződések és jelentős adásvételek formájában mutatkozhat meg 2022-ben.

