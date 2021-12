Íme az év legnagyobb tranzakciói a hazai ingatlanpiacon

Fordulatos éven van túl a hazai ingatlanpiac. Az év elején a gazdaság még a lezárásoktól volt megdermedve, azonban nyárra a korlátozások feloldásával nem csak a bárokban, de a gazdaságban is újraindult az élet. Az ingatlanpiacon a hullámzó évet hatalmas tranzakciók tarkították - több százezer négyzetméter és több milliárd forint cserélt gazdát idén. Az év utolsó napján számba vettük, hogy melyek is voltak az év legnagyobb irodai vagy befektetési tranzakciói.

Az irodapiac még mindig él!

A járvány hatására elterjedt home office és hibrid munka miatt sokan már másfél éve temetik az irodapiacot. A szegmens azonban köszöni szépen, jól van és ugyan a számokban valóban meglátszódnak a változó világ tünetei (magasabb, de még nem vészes üresedési ráta, viszonylag alacsonyabb bérbeadási aktivitás), a szektor nem dőlt be úgy, ahogy azt sokan vizionálták. A BRF jelentései szerint idén az első három negyedévben 254 390 négyzetméter volt a bruttó bérbeadás, ami továbbra is jóval alulmúlja a korábbi évek azonos időszakaiban mért stabilan 300 000 négyzetméter fölötti számait, de összeomlásnak azért nem neveznénk. Lássuk, mik is voltak a legnagyobb, legfontosabb tranzakciók ebből a 254 000 négyzetméterből.

Legnagyobb irodabérleti tranzakciók 2021-ben Épület Fejlesztő/Tulajdonos Bérlő Terület Típus Corvin Innovation Campus Futureal IBM 14450 előbérlet Gateway Office Park CPI Magyar Posta 13780 szerződéshosszabbítás Liget Center és a Liget Auditórium Wing RTL Magyarország 9000 előbérlet Agora Tower és Agora Hub HB Reavis Nem nyilvános 7180 új bérlet Millennium Gardens TriGranit Henkel 3670 előbérlet Váci Greens E Atenor ChemAxon 3050 új bérlet Váci Greens E Atenor ChemAxon 3050 új bérlet Váci Greens E Atenor ChemAxon 3050 új bérlet Gizella Loft Wing TK Elevator 2000 új bérlet Bécsi Corner Irodaház Biggeorge B. Braun 1400 új bérlet Green Court Office Nem nyilvános Randstad 1370 előbérlet Forrás: Cushman&Wakefield

Listánkon 11 olyan tranzakció szerepel, melyek részleteit pontosan ismerjük - ezek összesen 62 000 négyzetmétert tesznek ki. Az egyik legnagyobb tranzakció az IBM költözése volt idén, melynek keretei közt a cég a Futureal tulajdonában lévő Corvin Innovation Campust választotta hazai tevékenységének székhelyéül. Az IBM 2023-ban kezdi meg a beköltözést az új főhadiszálásra. Fontos kiemelni még az RTL Magyarország költözését is. A médiavállalat 2024-ben költözik majd be a városligeti Liget Center és a Liget Auditórium épületegyüttesbe.

A legnagyobb befektetések

Jelentős mozgolódás volt idén a befektetési piacon is, ahol szintén hatalmas - főleg irodaterületek - cseréltek gazdát idén is. A befektetési tranzakciókat külön bontottuk belföldi és külföldi eszközvásárlásokra, valamint M&A üzletekre.

Legnagyobb belföldi befektetési tranzakciók 2021-ben Megvett projekt/ingatlan/cég Eladó Vevő Terület Ericsson központot és az evosoft központ Wing GTC/Optima 41800 Váci Greens F Atenor Quartz 23450 Váci Greens D Skygreen Buildings Kft. GTC/Optima 15600 Canada Square CA Immo Investum 5000 Forrás: Cushman&Wakefield

Az év egyik legnagyobb tranzakcióját az idén meglehetősen aktív GTC hajtotta végre az Ericsson és az evosoft központok megvásárlásával. A két épület egyenként 21 100 (Ericson) és 20 700 (evosoft) négyzetméterrel rendelkezik, amikért összesen 160 millió eurót (58 milliárd forintot) fizetett a GTC még áprilisban. A cég másik nagy dobása idén a Váci Greens D épületének megvásárlása volt. A közel 16 000 négyzetméteres épületért 51 millió eurót fizettek. A Váci Greens egy másik épülete is gazdát cserélt idén - az F épületet a Quartz vásárolta meg az Atenortól még júniusban.

Legnagyobb külföldi befektetési tranzakciók 2021-ben Megvett projekt/ingatlan/cég Eladó Vevő Terület GTC belgrádi irodaportfóliója GTC Indotek 122000 Hermes Business Campus Atenor Adventum 75000 Lengyel irodaház Immofinanz Indotek 45300 Birmingham iroda Ismeretlen Cordia Blackswan 1400 Forrás: Cushman&Wakefield

A 2021-es év jelentős fejlődést hozott a hazai cégek külföldi terjeszkedésében is. A legnagyobb sztorit az idén is rettentő aktív Indotek szolgáltatta, amikor márciusban a kelet-közép európai régió elmúlt 5 évének legnagyobb ingatlanügyletét ütötték nyélbe:

267,6 millió euró ellenében felvásárolták a GTC teljes belgrádi irodaállományát. A megállapodás 11 épület eladására terjedt ki 5 üzleti parkban, összesen 122 175 négyzetméternyi bruttó bérbe adható területtel.

Az Indotek ezen kívül az Immofinanz lengyelországi, 45 300 négyzetméteres irodaházát is megkaparintotta idén. Az év másik nagy tranzakcióját az Adventum szállította, mely a romániai Hermes Business Campust vásárolta meg nyáron a Quartum ingatlanalapja számára.

Az év azonban nem csak eszközvásárlásoktól volt tarkított, hiszen nagy M&A tranzakciók is végbe mentek idén.

Legnagyobb M&A üzletek 2021-ben Vásárló Akvizíció Auxesia Homes Részesedés a St. Arthur Homesba Indotek Csoport Kisebbségi tulajdon szerzése az ELO (Auchan Csoprt holdingja)-ban B+N Referencia Zrt. ISS Csoport kelet-közép-európai érdekeltsége CBRE 60%-os részesedés vásárlása a Turner & Townsend-ben Forrás: Cushman&Wakefield

Az év egyik legnagyobb dobását ezen a téren is az Indotek vitte véghez, amikor a csoport szeptemberben kisebbségi tulajdoni részesedést vásárolt az Auchan-ban. Az Indoteken kívül aktív volt még az Auxesia Homes, a CBRE és a B+N Referencia Zrt., mely az év egyik másik fontos tranzakcióját vitte véghez, amikor megvásárolták az ISS csoport teljes kelet-közép európai érdekeltségét.

