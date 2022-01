A szavunk is eláll: örök nyomot hagyva lepik el az új beruházások Budapestet

Több millió négyzetméternyi lakás, iroda, raktár, retail park és hotel építése van folyamatban Budapest és környékén. A szinte felfoghatatlan ingatlanfejlesztési számok olyan beruházásokat rejtenek, amelyek egy életre megváltoztatják a fővárost. Nem volt egyszerű vállalkozás összegyűjteni a különböző ingatlanszegmensek folyamatban lévő fejlesztéseit, de igyekeztünk ezeket egybeszedni, hogy az Olvasóink is láthassák, hogy mennyi minden van kialakulóban, és hogy miként alakul át évről évre a város.

1 2 ›

Az ingatlanpiac 6 szektora, amiről szó lesz a cikkben:

Szállodák Budapesten Az üzletek világa Több tízezer új lakás Nincs megállás az irodapiacon A szinte teljesen megtelt raktárak Új városrészek, minden egy helyen

Szállodafejlesztések, új üzletek és az örök kedvenc lakóprojektek

Szállodák Budapesten: csúsztatnak a tulajdonosok

Fejlesztési szempontból továbbra is aktív maradt a budapesti szállodapiac, vannak új projektbejelentések és folyamatban lévő építkezések, felújítások egyaránt. Sőt, az idei évben több átadóra is sor került, már várja a turistákat például a B&B Hotel Budapest City, a Crowne Plaza Budapest, az IntercityHotel, vagy az ötcsillagos Matild Palace. Sok szállodatulajdonos döntött azonban úgy, hogy ameddig nem lesz erőteljesebb a turizmus, nem kapkodja el a nyitást, így nemcsak a megnyitókat, hanem a kivitelezési munkákat is sokan csúsztatják a tervezett időponthoz képest.

Hegedűs Attila, a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. partnere és ügyvezető igazgatója ezt a jelenséget így fogalmazta meg: "Most fejlesztői oldalról is megy a taktikai tiki-taka, hogy a projektek előrehaladását hogyan matekozzák ki. Nagy biztonsággal egy éledező/bimbózó piacba szeretne mindenki belenyitni. Ez azt is jelenti, hogy a tavaly még 2021-re, vagy 2022-re tervezett nyitásokra és hotelátadásokra (ha eddig még nem készültek el), jó 1-2 évet rá lehet számolni, mire valóban vendégeket fogadnak."

ÍGY A 2022-IG TERVEZETT 5000 SZOBASZÁM KÖNNYEN LEFELEZŐDhet.

Ha ugyanis a 2020-2022 között átadni tervezett szállodai szobák számát összeadjuk, valamivel több mint 5 ezret kapunk, amelyek között hasonló arányban vannak 3, 4 és 5 csillagos szállodák is. Néhányuk már elkészült, de van olyan is, ami már biztosan tolódik az eredeti nyitáshoz képest: a 2021-es évre volt beirányozva például a Radisson Collection nyitása a Bazilikánál, de a projekt „végigaludta” 2020-at így várhatóan egy jó évet csúszni fog. Hasonló a József körút 19-ben a Savoy hotel helyzete, itt is zajlik az építkezés, de ők is csúsznak.

Tervezett hotelfejlesztések Budapesten (2020-as adatok) Kategória Projekt neve Tervezett nyitás éve Szobák száma 5 csillag Hard Rock Hotel 2020 136 5 csillag Matild Hotel - Luxury Collection 2020 130 5 csillag Tüköry Hotel (WSF Group, Almanac Budapest) 2022 152 5 csillag Rácz Hotel (&SPA) 2021 67 5 csillag Aria Szálloda bővítés 2021 49 5 csillag Radisson Collection Basilica 2021 71 5 csillag W Marriott Hotel (Balett intézet) 2022 165 5 csillag Autograph Collection Vörösmnarty Square 2022 237 5 csillag Klotild Palota újranyitás 2022 100 5 csillag Kozmo Luxury Hotel 2020 150 4 csillag Crowne Plaza Budapest 2021 230 4 csillag Butique Hotel (BIF) 2021 100 4 csillag Quality Inn Hotel (Choice Hotels) 2022 134 4 csillag Mamaison (Starlight Sutien Hotel Budapest komplex felújítása) 2021 54 4 csillag Apsis Hotel 2021 93 4 csillag A3 Hotel 2021 76 4 csillag Tópark Projekt Hotel Komponens 2021 175 4 csillag Korábbi ERSTE irodaház 2022 100 4 csillag JK19 (Savoy hotel) 2020 100 3-4 csillag Ráday u. 2022 323 3 csillag M4 Mamaison 2021 100 3 csillag A52 Hotel (Hello Baby) 2021 123 3 csillag H2 Hotel Budapest 2021 158 3 csillag InterCity Hotel 2021 312 3 csillag Hegedű u. 2022 170 3 csillag Bo18 hotel 2021 50 3 csillag Three star boutique hotel 2022 50 3 csillag Jo&Joe (Hibrid) 2022 78 3 csillag B&B Hotels 2021 214 3 csillag Hampton by Hilton 2022 219 hibrid Up Hotel 2020 158 hibrid B+B 2021 217 n/a Trigránit iroda és apartmankomplexum 2022 150 n/a Chocolate Hotel 2021 100 n/a Apartman Hotel Ostrom u. 2022 110 n/a Arkia Szálloda 2021 84 n/a Hotel Projekt Benczúr utca 2022 100 Forrás: BDO, Portfolio

Az üzletek világa: a felújítások tarolnak

A törvényi korlátozások miatt fehér holló szerű ritkaságnak számít, ha Magyarországon új pláza épül, a 2021-es év azonban ebből a szempontból szerencsés volt: szeptemberben nyitott meg az 55 ezer négyzetméter bérbe adható kiskereskedelmi területű Etele Plaza a XI. kerületben. Ezzel rögtön mintegy 140 új üzletet is kapott a főváros. Bár főként a budapesti fejlesztésekre koncentrál az összesítésünk, a 11 ezer négyzetméteres kaposvári S-Park bevásárlópark megnyitását is érdemes megemlíteni, ami szintén egy teljesen új retail egységnek számít.

Az új egységek mellett vannak viszont nagyobb volumenű felújítási munkák. Az Indotek Group az ingatlanportfóliójába tartozó Szeged Plaza, Kaposvár Plaza és Szolnok Plaza felújítását idén ősszel fejezte be, a jövőben pedig olyan budapesti bevásárlóközpontok kapnak új belsőt és külsőt, mint a 25 ezer négyzetméteres III. kerületi EuroCenter (új nevén GOBUDA Mall), a dél-budai Campona és a 4500 négyzetméteres Corvin Áruház, amely eredetileg már 2019 végén új homlokzatot kapott volna, a munkálatok azonban 2022-re is áttolódnak.

Ezeken túl, számos irodaház, multifunkciós épület és lakónegyed fejlesztése is folyamatban van, amihez szinte minden esetben társul valamilyen kisebb alapterületű áruház, vendéglátóhely, vagy nem kizárólag élelmiszer fókuszú üzlet.

Több tízezer új lakás: az öt legnagyobb projekt

Ha összesítjük a folyamatban lévő, vagy az elmúlt időszakban elkészült budapesti újlakás-projekteket, egy több mint 380 soros listát kapunk. Ezekben a projektekben összesen mintegy 22-23 ezer új lakás fog hamarosan elkészülni, vagy épp készült el (ha a tervezetteket is belevesszük, több mint 25 ezer) a Budapesti Lakáspiaci Riport adatai és a piaci információink alapján. A legnagyobbak mindegyikében egyszerre több mint 340 lakás épül, ami egyben azt is jelenti, hogy a teljes új budapesti lakásállomány 13 százaléka öt projektben (vagy pontosabban egy adott projekt valamelyik ütemében) összpontosul.

A várható átadási idő némelyiknél már 2023-ra kitolódik, illetve van olyan, ami egyelőre tervezési fázisban tart és a kivitelezése még nem indult el. Erre példa Zugló új városközpont projektje, ahol mintegy 55 ezer négyzetméteren várhatóan 950 lakást alakítanak ki a következő 5 évben. Egy másik, tervezetten 900 új lakásos projekt a XI. kerületben valósulhat meg, a Lake11 Home & Park lakóparkot az Atenor fejleszti egy 8,2 hektáros zöld területen. A harmadik legnagyobb projekt (a már kivitelezés alatt állók közül a legnagyobb) a Duna Terasz Grande, a 790 új lakást a XIII. kerületi Foka-öbölben fejlesztik és várhatóan 2023-ban az átadásra is sor kerül.

Legnagyobb budapesti újlakás-projektek Projekt Kerület Állapot Tervezett befejezés ideje Tervezett lakásszám Zuglói városközpont 14 terv na 950 Lake11 11 terv 2023q4 900 Duna Terasz Grande 13 épül 2023q1 790 Grand Corvin II. ütem 8 épül 2022q3 364 City Pearl I. ütem 9 épül 2023q4 341 Forrás: Eltinga, Portfolio

Ez a cikk folytatódik