Tíz személy, akiknek döntései az egész ingatlanpiacot megmozgathatják

Az ingatlanpiacra a gazdasági folyamatok mellett, az azokkal gyakran összefüggésben álló állami, önkormányzati szabályozók és a szakmai lobbi szervezetek döntései is erős hatást gyakorolnak. A bejelentett célzott támogatások, az infrastrukturális fejlesztések irányai, a lakossági és vállalati hitelfeltételek végső soron mind megjelennek az ingatlanpiaci keresletben, kínálatban és az árakban, legyen szó otthonokról vagy munkahelyekről. Éppen ezért a Top50 szereplő bemutatása mellett 2021 végén ismét elkészítettük a Top10-es listát, ami azokról a döntéshozókról szól, akik bár nem közvetlenül az ingatlanpiacon tevékenykednek, de döntéseikkel, bejelentéseikkel legalább akkor hatással vannak a piac alakulására.

Top 10 ingatlanpiacot befolyásoló szereplő

Barta Zsombor - a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének (HuGBC) elnöke

Fürjes Balázs - Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

Gyutai Csaba - kormánybiztos, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója

Jelasity Radován - a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója

Karácsony Gergely - Budapest főpolgármestere

Matolcsy György - a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Novák Katalin - családokért felelős tárca nélküli miniszter (2020-2021)

Orcsik Anna - az RICS Közép- és Kelet-Európáért felelős regionális vezetője

Takács Ernő - az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke

Vitézy Dávid - a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója

Részletes bemutatkozások

Barta Zsombor

A Greenbors Consulting Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének elnöke, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának külföldi kapcsolatokért felelős referense és országgyűlési vezető tanácsosa.

Az ingatlanfejlesztések során a fenntarthatóság, az ESG-szempontok és a környezettudatosság egyre nagyobb szerepet kap. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, röviden HuGBC) 2009-ben alakult olyan, a környezet iránt elkötelezett építészekből, mérnökökből, ingatlanfejlesztőkből, építőanyag-gyártókból, ingatlan-kezelőkből, gépészekből, gazdasági szakemberekből, valamint az építésgazdaság különböző területein működő cégekből és szervezetekből, akiknek célja, hogy az egyesületen keresztül piaci, oktatási és jogalkotási feltételek révén hozzájáruljanak a környezetileg felelős és egyben megtérülő építkezési gyakorlatok elterjedéséhez Magyarországon. Az egyesület részt vesz a környezettudatos és fenntartható építést előmozdító építészeti szabályozás szakmai kidolgozásában, valamint a környezettudatosság kellő súlyú érvényesítésében. A HuGBC a nemzetközi World Green Building Council tagszervezete.

Barta Zsombor HuGBC (Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete), elnök, Greenbors Consulting Kft. alapító partner Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, emellett akkreditált zöldépület minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Elnöke. Tovább … Tovább Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. fenntarthatósági tanácsadó cég alapító partnere, emellett akkreditált zöldépület minősítő, illetve a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének Elnöke.

Barta Zsombor több mint 15 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelmi és fenntarthatósági tanácsadás területén, 2009 óta zöldépület minősítési rendszerekkel és összetett minősítési projektek irányításával foglalkozik. Több mint 100 due diligence típusú környezetvédelmi átvilágítási projektben vett részt és több mint 100 zöldépület-minősítést bonyolított le Európában és Ázsiában. Kétszeres BREEAM minősítői díjazott (BREEAM Awards Winner 2015 és 2017), továbbá fenntarthatósági stratégiák megalkotásában, nagy események és nagyléptékű projektek fenntarthatósági kérdéseinek kidolgozásában jártas, akkreditált BREEAM minősítő, AP és BIU auditor.

Az angol BADUR alapítvány kuratóriumi tagjaként délkelet-ázsiai, angliai és magyarországi projektben vesz részt. Rendszeresen tart előadásokat és továbbképzéseket felsőoktatási intézményekben és szakmai szervezeteknél az épített környezet fenntarthatóságára vonatkozó témakörökről. Tagja az RICS-nek és a Magyar Földrajzi Társaságnak. A szakember eddig 10 Portfolio konferencián vett részt előadóként, legutóbb a Property Investment Forum 2021-en.

Fürjes Balázs

Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. A közlekedésfejlesztés, az otthonteremtés és a városi zöldfelületek fontosságának hangsúlyozása mellett több már megvalósult, jelenleg kivitelezés alatt álló és tervezett projekt is a nevéhez köthető.

Fürjes Balázs 2000 és 2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért és a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztosként dolgozott. A 2003 és 2011 közötti kilenc évben a WING Zrt. ingatlanfejlesztő cégcsoport elnöki tanácsadója és vezérigazgató-helyettese volt, 2011 óta a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa. 2004 óta kuratóriumi tagja a Fővárosi Közmunkák Tanácsa Közalapítványnak. 2018 májusában a Miniszterelnökség Budapest-fejlesztési államtitkárnak nevezte ki.

Fürjes Balázs Miniszterelnökség, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár 2000-2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztos voltam, 1998-2002 között igazgatósági tag Tovább … Tovább 2000-2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztos voltam, 1998-2002 között igazgatósági tag

A közlekedésfejlesztésben a Budapest Fejlesztési Központtal és a MÁV-val együttműködve segíti a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megvalósulását, melynek keretén belül számos elővárosi vasútvonal megújul, elkészül a Déli Körvasút, P+R parkolók és kerékpártárolók épülnek az agglomerációban, új vasúti megállók jönnek létre Budapesten és távolabbi tervként egy vasúti alagút épül Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között. Emellett egyéb komplex városfejlesztésekben is fontos szerepet vállal, mint például a repülőtér közúti megközelítésének javítása, az autómentes Városliget, vagy az új Duna-híd megvalósítása. Az államtitkár a korábbi években a 2019-ben átadott MOME Campus fejlesztésében, valamint a Puskás Ferenc Stadion megvalósításában az építés irányításáért felelős kormánybiztosként vett részt. Az idei évben nevéhez kötődött a Hungexpo revitalizációja, melynek eredményeként a meglévő pavilonok felújításával és egy új konferenciaközpont kialakításával modern rendezvény-, konferencia-, és vásárközpont jött létre Budapesten.

Fürjes Balázs a zöldterületek fejlesztését is fontosnak tartja, többek között a Ráckevei-Duna revitalizációját, a Csepel-sziget északi részén létesülő rekreációs közpark kialakítását, a Gellért-hegyi közpark megújítását, vagy a Városmajor, Budapest legrégibb közparkjának a rendezését. Az államtitkár eddig összesen 9 Portfolio konferencián adott elő, legutóbb a Vasút a Duna alatt című rendezvényen.

Gyutai Csaba

Kormánybiztos, az ÉMI Nonprofit Kft. vezérigazgatója. Az utóbbi időben egyre többször szerepel a hírekben a kormányzati oldalról is kiemelt feladatokkal megbízott ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A 60 éves múltra visszatekintő állami vállalatot az elmúlt két évben sikerült újrapozicionálni, ami mostanra a legnagyobb építőanyagokat vizsgáló laboratórium lett, konkrét feladatokat megvalósítva.

A szakember a Portfolio júniusi, Építőipar 2021 konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy míg uniós szinten az összes építőipari foglalkoztatottból 3,4 százalék a magyar építőipar részesedése, addig a gazdasági teljesítményből mindössze 1 százalék, vagyis komoly hatékonysági problémák vannak. A Magyarországon működő 121 ezer építőipari vállalkozás 98 százalékában 10-nél kevesebb fő dolgozik, a hatékonyság növeléséhez azonban nagyobb koncentrációra lenne szükség. Az ÉMI céljai között az építőipar hatékonyságnövelése, az ágazat termelékenységének javítása, az iparág innovációs képességének erősítése, a digitalizációs szint emelése, az épített környezet fenntartható fejlesztése és egy nemzeti, fenntartható, építésgazdasági stratégia kialakítása szerepel. Ennek érdekében megfelelőségértékeléseket - műszaki értékeléseket, tanúsításokat - végez a hazai építőiparban gyártott és forgalmazott építési termékek esetében, elvégzi az építőanyagok laboratóriumi minőségvizsgálatát, valamint nagyberuházások terv- és műszaki ellenőrzését és lebonyolítását hazai és nemzetközi szinten.

2021 nyarán a kormány több intézkedést is bejelentett az építőanyagárak emelkedésének lehetséges megfékezésére. Az építőanyag-hiány enyhítésével és az elszállt építőipari árak megfékezésével kapcsolatos feladatok megvalósítására Gyutai Csabát nevezték ki. A szakember eddig két Portfolio konferencián vett részt előadóként, legutóbb a Property Investment Forum 2021-en.

Jelasity Radován

A Magyar Bankszövetség elnöke, 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Szakmai pályafutása során kereskedelmi bankoknál és felügyeleti szerveknél is szerzett tapasztalatokat. 2004 és 2010 között a Szerb Nemzeti Bank elnökeként tevékenykedett, ezt megelőzően négy éven át a szerb jegybank alelnöki posztját töltötte be. Korábban Frankfurtban a McKinsey&Company kötelékében németországi, lengyelországi és bulgáriai banki projektekben vett részt. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol négy éven át Kelet-Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott. A Magyar Bankszövetség elnökévé 2020 májusától nevezték ki.

Jelasity Radován Magyar Bankszövetség, Erste Bank, elnök, elnök-vezérigazgató Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása Tovább … Tovább Jelasity Radován 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Széles körben elismert bankár, aki alaposan ismeri a kelet-közép-európai régiót. Kiemelkedő szakmai pályafutása

A Magyar Bankszövetség a hazai bankok érdekképviseleti szerve, a banki közösség hivatalos álláspontjának koordinátora és képviselője. A szövetség legfontosabb feladata a tagjait érintő szakmai érdekek képviselete. A szakmai álláspontok kialakítása érdekében a Magyar Bankszövetség a bankok szakértőiből álló munkabizottságokat alakít. A Bankszövetség főbb feladata a bankszektor érdekeinek képviselete, szakértői egyeztetések lebonyolítása, részvétel a jogszabály-előkészítési munkában, együttműködés más szakmai és civil szervezetekkel, szakmai munkabizottságok és munkacsoportok, valamint Etikai Bizottság működtetése, koordináció és szakmai egyeztetés a kormányzati döntések előkészítése során, valamint részvétel az Európai Bankföderáció döntéshozatalában.

A Bankszövetség, döntésein keresztül az ingatlanpiacra is hatással van, az általuk hozott megállapítások és azonosított kockázatok befolyásolhatják az egyes projektek finanszírozhatóságát. Jelasity Radován eddig összesen 18 Portfolio konferencián vett részt előadóként, legutóbb a Budapest Economic Forum 2021-en.

Karácsony Gergely

Budapest főpolgármestere. Diplomáját az ELTE Társadalomtudományi Karán szociológus szakon szerezte. Ezt követően a Medián Közvélemény- és Piackutató cégnél kutatásvezetőként, majd 2007-ben a cég kutatási igazgatójaként dolgozott. Emellett 2004-től a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetének oktatója lett, ahol tíz éven át a választási rendszerekről tanított. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, a 2014-es önkormányzati választáson a XIV. kerület polgármesterének, majd 2019-ben Budapest főpolgármesterének választották meg. Átfogó céljai között szerepel a budapesti közlekedés fejlesztése, a lakásállomány korszerűsítése és a városi zöldfelületek területének növelése, mindez a klímavédelmi szempontokkal összefüggésben.

Karácsony Gergely Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármester Tovább … Tovább

Bár a Főváros mozgástere nem túl látványos az államéhoz képest, ennek ellenére több nagyprojekt is el tudott indulni 2021-ben. Idén tavasszal elkezdődött a Lánchíd felújítása. A beruházás során újjáépítik a meglévő közúti pályalemezt, teljesen elbontják és újjáépítik a gyalogos járdákat, a megmaradó acélszerkezeteket javítják és gondoskodnak a rozsdásodás elleni védelmükről, valamint a gyalogos műemléki korlátokat is felújítják, restaurálják.

Az idei nyáron egy másik fontos projekt, a Blaha Lujza tér felújítása is elindult. Az ottani munkálatok eredményeként megújul a tér felszíne, bővítik a zöldfelületet, vízjáték, szökőkút és új utcabútor is lesz. Három új zebrát festenek fel, egyet a Nagykörútra, kettőt a Rákóczi útra, így a már meglévő zebrával együtt a felszínen körbejárható lesz a tér. Ahol a közműhelyzet engedi, fákat ültetnek, új nyilvános wc-t hoznak létre, átalakítják a régi Gomba-szökőkutat és egy másikat is kialakítanak.

Ezeken kívül olyan projektek, mint a rakpartok gyalogosbarát megújítása - melynek első lépésben a pesti alsó rakparton, a Kossuth tér és a Margit híd közötti részen szintén az idei évben kezdődött el az építkezés - vagy a BKK-n keresztül a 3-as metró felújítása is a Fővárosi Önkormányzathoz tartozik. Karácsony Gergely a tavalyi évben előadója volt a Portfolio szervezésében megvalósult Property Market RELOADED 2020 konferenciának.

Matolcsy György

A Magyar Nemzeti Bank elnöke. Közéleti pályafutását a rendszerváltás előtt kezdte, azóta államtitkárként, kutatóként, bizottsági elnökként, miniszterelnöki tanácsadóként és parlamenti képviselőként is dolgozott, valamint az első Orbán-kormány gazdasági minisztereként részt vett a Széchenyi Terv kialakításában. 2007-től a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet vezetője, 2010-től nemzetgazdasági miniszter, 2013-ban a Magyar Nemzeti Bank elnökévé nevezték ki.

Forrás: MTI / Szigetváry Zsolt

A Magyar Nemzeti Bank zöld eszköztár-stratégiájában megfogalmazott jövőképe szerint Magyarország fenntartható felzárkózása a gazdaság zöld átállásával valósulhat meg, amelynek feltétele, hogy legkésőbb az évtized végére egy olyan pénzügyi rendszer alakuljon ki, amely figyelembe veszi és érvényesíti a környezeti fenntarthatósági szempontokat. A jegybank szerint a lakáshitelek piaca megfelelő kiindulópontot jelent a zöld szempontok beépítésének támogatásához, így az MNB, zöld eszköztár-stratégiájának részeként, 2021. október 4-én elindította az NHP Zöld Otthon Programot. Az NHP korábbi szakaszaihoz hasonlóan a programban az MNB 0 százalékos kamat mellett biztosít a hitelintézeteknek refinanszírozási forrást, amelyet azok maximum 2,5 százalékos kamat mellett hitelezhetnek tovább a lakossági ügyfelek részére. A program keretében energiahatékony (legalább BB vagy annál jobb energetikai besorolású, és legfeljebb 90 kWh/m2/év primer energiaigényű) új lakások és családi házak saját lakhatás céljából történő vásárlására, illetve építésére nyújtható hitel, legfeljebb 70 millió forint összegben.

Az MNB korábban a Növekedési Kötvényprogram részeként célul tűzte ki a hazai vállalatikötvény-piaci likviditásának növelését, hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett megfelelő mértékben támaszkodjanak más finanszírozási formákra is. Ennek eredményeként egyre több ingatlanfejlesztő él a zöldkötvény-kibocsátás lehetőségével. Matolcsy György elnöksége alatt az MNB létrehozta lakáspiaci kiadványát, de az általa létrehozott Pallas Athéné alapítványok révén a jegybank a belföldi és nemzetközi ingatlanbefektetések területén is megjelent.

Novák Katalin

Politikus, 2020-tól 2021 végéig családokért felelős tárca nélküli miniszter. Okleveles közgazdász, diplomáját a Budapesti Közigazgatási és Államigazgatási Egyetemen szerezte, emellett a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, valamint az Université Paris X Közösségi és francia jogi képzésén vett részt. 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumában a család és ifjúságügyért felelős államtitkár, 2017 novemberétől a Fidesz alelnöke, 2018-tól országgyűlési képviselő. Legutóbbi posztját 2020. október 1-jétől töltötte be.

Novák Katalin , családokért felelős tárca nélküli miniszter Tovább … Tovább

A kormány Novák Katalin által felügyelt lakáspolitikai és családtámogatási programja 2021-ben számos elemmel bővült, ami a hazai lakáspiacra is nagy hatással van. A legfőbb változások közé tartozik, hogy 2021. január 1-jétől 27 százalékról ismét 5 százalékra csökkent az új építésű lakóingatlanok áfája a 150 négyzetméternél kisebb lakások és a 300 négyzetméternél kisebb családi házak esetében. Emellett a CSOK-kal új ingatlant vásárlók teljes áfamentességet élveznek és az építkezők 5 millió forintig visszaigényelhetik az áfát, CSOK igénybevétele nélkül is, minden településen. A CSOK-kal ingatlant vásárlóknak egyáltalán nem kell megfizetniük a 4 százalékos illetéket. Elindult az otthonfelújítási támogatás is, vagyis a maximum 3 milliós, a felújításra költött összeg 50 százalékára rúgó támogatás a saját otthon élhetőbbé tételére a gyermekkel rendelkezők számára. Akik nem tudják előzetesen megfinanszírozni az otthonfelújítási támogatást, azok maximum 6 millió forintos, garantáltan 3 százalékos kamatozású, legfeljebb 10 éves futamidejű kölcsönt igényelhetnek a bankoknál. Végül elindult a többgenerációs otthonok CSOK-ja is, ami a szülői házban tetőtérbeépítéssel új otthont kialakítóknak jár.

Az otthonteremtési program kiemelt családpolitikai szerepére való tekintettel 2021 áprilisában a családokért felelős tárca nélküli miniszter koordinálása alá került a hazai ingatlanpiac főbb szereplőit tömörítő szakmai fórum, a Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület (LITT). A miniszter a Portfolio konferenciái közül legutóbb az Építőipar 2021-en vett részt előadóként.

Január 3-án Novák Katalin átadta a családokért vállalt kormányzati felelősséget Zsigó Róbert családokért felelős parlamenti államtitkárnak, miután a kormány bejelentette, hogy köztársasági elnöknek jelöli.

Orcsik Anna

Az RICS Közép- és Kelet-Európáért felelős regionális vezetője, a szervezet régiós tevékenységének irányításáért felel több mint 16 éve. A kezdeti növekedési stratégia kidolgozását követően, ami alapvetően Magyarországra és Lengyelországra fókuszált, az elmúlt évtized a földrajzi terjeszkedésről és a jelenlét intenzitásának növeléséről szólt. Évről évre újabb piacokon jelent meg az RICS, és támogatta hatékonyan a helyi ingatlanszakma stratégiai gondolkodását, integrációját a fejlettebb európai és globális piacok hálózatába. A szervezetnek a régióban Lengyelországban, Ausztriában, Magyarországon, Csehországban és Romániában is számos tagja van. Az elmúlt években a hangsúly a folyamatosan változó piaci környezethez való adaptációt támogató etikai és szakmai standardok kidolgozása és azok gyakorlatba ültetése felé tolódott el, az épített környezet, valamint az építőipari tevékenységekre vonatkozóan.

Forrás: www.robertbalog.com

Orcsik Anna célja a régióban felhalmozódott szakmai tudásbázis megismertetése a globális piacokkal, illetve a magasszintű és színvonalú szakmai párbeszédek hatékony elősegítése annak érdekében, hogy az ingatlanszakma a lehető legnagyobb mértékben és leghatékonyabb módon járuljon hozzá a klímavédelemmel kapcsolatos célok eléréséhez, a szakmai-etikai integritás további erősitése mellett.

Takács Ernő

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke, a WING Zrt. portfólióért felelős vezérigazgató-helyettese. Az IFK elnöki posztját 2013 óta tölti be. Az egyesület tagjainak érdekeit képviselve hatékonyan vesz részt a legfontosabb kormányzati és szakmai egyeztetéseken.

Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület munkájával arra törekszik, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztéseket világos szabályrendszer alapján, a funkcionalitás szempontjainak szem előtt tartásával, esztétikusan és gazdaságosan lehessen megvalósítani. Ezt a célt az IFK elsődlegesen világos, átlátható és kiszámítható településfejlesztési, építéshatósági szabályrendszer elérésén, a tagvállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységének kiterjesztésén, az épített környezethez kapcsolódó társadalmi értékek fokozott védelmén, az ingatlanfejlesztés szakmai színvonalának emelésén és az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos oktatási programok támogatásán keresztül kívánja elérni. Az IFK célja emellett a szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása itthon és nemzetközi szinten egyaránt, mind az ingatlanpiaci szereplők között, mind az ingatlanpiac és a gazdaság egyéb ágainak szervezetei között. A szervezet részt vesz a hatóságok által szervezett nyílt, az épített környezettel kapcsolatos tanácskozásokon.

Takács Ernő WING Zrt., (IFK), elnök, portfolióért felelős vezérigazgató-helyettes Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig Tovább … Tovább Dr. Takács Ernő a budapesti államigazgatási főiskolán végzett igazgatásszervezőként és szakigazgatás-szervezőként, majd a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen doktorált jogászként. 1998-ban jogi ig

Takács Ernő nevéhez fűződik Budapest Főváros, a HIPA és az IFK között fennálló megállapodás, amelynek köszönhetően Budapest 2016 óta egyre jobb lokáción egyre színvonalasabb standdal és szolgáltatásokkal tud megjelenni a legjelentősebb nemzetközi ingatlanszakmai seregszemléken. A szakember elnöksége alatt 2013. november 20-án rendezték meg elsőként az Ingatlanfejlesztés Napját azzal a céllal, hogy széles körben megismertessék az ingatlanfejlesztők munkáját, annak sokszínűségét és a már elért sikereket. A szakmai naphoz kapcsolódik a Hallgatói Ötletbörze is. A szakember 2007 óta rendszeres előadója a Portfolio konferenciáinak, melyeken összesen 19 alkalommal vett részt előadóként, legutoljára a Property Investment Forum 2021-en.

Vitézy Dávid

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistaként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatójának nevezték ki. Vezetése alatt létrejött a főváros új közlekedési stratégiája, sikeresen befejeződött számos nagy tömegközlekedési projekt. 2016 óta főigazgatóként felelős a Magyar Közlekedési Múzeum rekonstrukciójáért, beleértve egy új állandó kiállítás tervezését és megvalósítását. 2020 elején a kormány arról döntött, hogy a Miniszterelnökség alá rendelve a KKBK átalakításával létrehozza a Budapest Fejlesztési Központot (BFK), melynek vezérigazgatójává Vitézy Dávidot nevezték ki.

Vitézy Dávid Budapest Fejlesztési Központ, vezérigazgató Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a Tovább … Tovább Vitézy Dávid a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistáként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ a

A BFK feladata, hogy komplex intézményi, közterületi, valamint összehangolt közlekedési és közműfejlesztéseket valósítson meg a természeti és kulturális értékmentés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében. Ennek szellemében az egyik legnagyobb projekt a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia lesz, ami a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak, illetve a hévvonalaknak a fejlesztéséről szóló, átfogó, hosszú távú célokat és azok eléréséhez szükséges fejlesztéseket meghatározó dokumentum. A stratégia célja, hogy a 2040-ig tartó egymásra épülő beruházások – elővárosi vasútfejlesztések, Déli Körvasút, agglomerációban épülő P+R parkolók és kerékpártárolók, új budapesti vasúti megállók, vasúti alagút Kelenföld és a Nyugati pályaudvar között - megvalósítása révén összességében 80 százalékkal növelje az elővárosi vasútvonalakon utazók számát.

A BFK a vasút, a hévvonalak és a villamoshálózat fejlesztése mellett komplex városfejlesztési projekteket, ingatlanfejlesztéseket és zöldterület-fejlesztéseket is megvalósít. Előbbire példa a kelenföldi intermodális csomópont, vagy a tervezés alatt álló új Duna-híd, utóbbiakhoz többek között egyetemi campusfejlesztések, a Hungexpo revitalizációja és új közparkok kialakítása, valamint a meglévők megújítása sorolható. Vitézy Dávid eddig 11 Portfolio konferencián vett részt előadóként, legutóbb a Vasút a Duna alatt elnevezésű rendezvényen.

A Top50-es lista ide kattintva, a korábbi évek listái pedig ide kattintva tekinthetők meg.

Címlapkép forrása: Getty Images