A világ egyik legnagyobb tech cége tett hitet az irodák mellett

Austin történetének legnagyobb bérleti tranzakciójával bővíti irodaterületét a városban a Facebook anyavállalata, a Meta - írja a Fox Business . A hír persze önmagában itt Magyarországon nem tűnik fontosnak, azonban az egész világ ingatlanpiacának is jelzésértékű lehet, hogy a világ egyik legnagyobb tech cége úgy tűnik továbbra is igényéi a fizikai tereket, az irodákat.

Texas állam fővárosában, Austinban bővíti irodaterületét a Facebook anyavállalata, a Meta. A lakásokat is tartalmazó irodaépület még kivitelezés alatt áll, a tech cég azonban már most lecsapott a teljes kiadható irodaterületre. A hírek szerint ez lesz a város minden idők legnagyobb bérleti szerződése.

A 66 emeletes fejlesztésben az épület alsó fele, az első 33 emelet szolgál irodaterületként, összesen 54720 négyzetméteren - ezt bérelte ki most teljes egészében a Meta. A 256 méter magasra tervezett épületben a maradék, felsőbb szinteken 349 lakást alakítanak ki.

A hír persze itthon önmagában még nem feltétlenül érdekes - relevánssá az teszi, hogy milyen üzenetet is küld ezzel a Meta az ingatlanpiacnak. Korábban a Facebook többször is közölte, hogy kérésre alkalmazottaik a járvány elmúlása után is maradhatnak home-office-ban, ha nekik úgy kényelmesebb. A cég továbbá nemrégiben leváltotta a Facebook nevet, hogy Meta néven fussanak tovább, ezzel is jelezve elkötelezettségüket a metaverzum kiépítésében. Ez utóbbi azért érdekes, mert bemutató videójában a Meta hangsúlyozta, hogy szerintük a jövő munkavégzése a virtuális valóságban, metaverzumban fog történni (ehhez már van is saját applikációjuk Horizon Workrooms néven). Ezek a fejlemények mind arra mutattak, hogy a vállalat szerint a fizikai jelenléttel történő munkavégzésnek lassan bealkonyul.

A Meta a tranzakcióval azonban most mégis mondhatni hitet tett az irodák és a fizikai jelenléttel történő munkavégzés mellett

- rövid távon legalább is biztosan. A tény, hogy az irodaterületeket már a tervasztalról megvásárolták jelzi, hogy azért nem is egy rövidtávú projektről van szó és a tech cég még hosszú évekig gondolkodik irodákban.

Címlapkép: Texas állam fővárosa, Austin városképe. Forrás: Getty Images