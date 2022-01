Tarthatatlan a parkolási helyzet Budapesten - Vitézy Dávid is megszólalt

Igen komoly parkolási problémákról számolt be hétvégi riportjában a Telex , miszerint Óbuda példája jól mutatja, mennyire tarthatatlan is a parkolási helyzet a fővárosban. Sokaknak esélye sincs a lakásához közel megállni, a helyzet pedig már ott tart, hogy még a közteresek is inkább szemet hunynak afelett, ha valaki tilosban parkol. Megoldási javaslatok is elhangzanak a cikk végén, például, hogy egyes lakosok szerint inkább a zöldterületek helyére kellene fákat telepíteni. A cikket Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója sem hagyta szó nélkül is több ponttal szemben is nemtetszését fejezte ki.