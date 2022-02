Veszedelmes buborék, vagy a jövő szenzációja? Az ingatlanpiacot is elérte a metaverzumok szele

A metaverzumok világa valóságos bombaként robbant be a köztudatba miután tavaly októberben a Facebook bejelentette, hogy Meta-ra cseréli a nevét, ezzel is kifejezve, hogy ők mostantól elsősorban a saját metaverzumuk fejlesztésével fognak foglalkozni. A témakört azóta szinte már minden oldalról megvizsgálták (a Portfolio is), egy szempont azonban kimaradt: vajon milyen hatása lesz mindennek az ingatlanpiacra? A felvetés elsőre furcsának hathat, azonban bőven van alapja - hogy pontosan mi is, az lentebb kiderül. A hazai ingatlanszakma szereplői közül sokan még nem ismerősek a világgal, akik azonban igen, azok valószínűnek tartják, hogy aki most kimarad az végleg le is marad. Egy másik vélemény szerint viszont könnyen lehet, hogy csak egy lufi az egész. Hogy a kettő közül melyik lesz végül igaz, azt majd az idő eldönti, az mindenesetre már most biztos, hogy a jelenségre a közeljövőben tudatosan kell reagálni - vagy kimaradni, vagy nagy erőkkel beszállni.

A metaverzum témáját szinte már minden létező szempontból megvizsgálták a hozzáértők (a Portfolio-n teljes cikksorozat is született már a témában), az ingatlanpiac eddig viszont kimaradt az őrületből, pedig nyugaton már foglalkoznak a kérdéssel. Hogy mi is az a metaverzum és, hogy miként is igyekszik végleg megváltoztatni a valóságunk alapszövetét, azt itt most nem taglalnánk, hiszen már sokszor megtettük - amit viszont nem tettünk még meg, az az, hogy megvizsgáljuk, miként hathat a jelenség az ingatlanpiacra, illetve hogyan reagálhatnak a szereplők az előttük álló kihívásra/veszélyre/lehetőségre.

De mégis, mi köze az egésznek az ingatlanokhoz?

A metaverzumok világa sokak fejében elsősorban egy tech, vagy inkább egy kriptopiaci kérdés. Ez nem is csoda, hiszen a nagy változás passzátszelét ezúttal is a világ legnagyobb tech cégei fújják - amint a Facebook nevet váltott, a téma egyből felkerült a térképre, holott a metaverzum már évek óta jelen volt a háttérben, a többi versenytárs pedig sorra áll bele a témába (azóta olyan közvetlen riválisok is beszálltak, mint a Microsoft, vagy legújabban az Apple, mely még csak szövögeti a terveit, de más szoftverfejlesztők, mint a Roblox vagy a Fortnite is aktívan fejleszti a maga világát). Kripto oldalról ott vannak a decentralizáltan működő metaverzumok, mint a Decentraland vagy a Sandbox, melyek blokklánc és NFT alapokon nyugszanak. Mindezek fényében valóban jogos a kérdés, hogy miért is beszélünk itt ingatlanokról, a metaverzum azonban több szálon is kapcsolódik az területhez:

Egyrészt amennyiben az életünk valóban egyre inkább a metaverzumokba helyeződik, úgy a decentralizált világokban is egyre nagyobb szükség lesz ingatlanokra. Decentralandben például NFT alapon lehet területeket vásárolni, azokra pedig bevásárlóközpontokat, galériákat lehet építeni (előbbiben NFT alapú ruhákat is vehetünk akár - ahogy ebbe már beszállt a Nike, a Gucci vagy a Ralph Lauren is -, utóbbiban NFT alapú műtárgyakat).

Másrészt vannak olyan metaverzumok is melyeknek az ingatlaneladás az elsődleges funkciója, mint a Sandbox, vagy a Decentraland és léteznek olyan koncepciók is, mint a Superworld vagy a Next Earth, melyek fejlesztői ahelyett, hogy virtuális világokat hoztak létre, inkább felparcellázták a Föld felületét, és gyakorlatilag bármi megvehető, ami a valóságban már létezik.

Harmadrészt pedig elképzelhető, hogy az irodai munkavégzés is egyre jobban átcsúszik majd a virtuális valóságba, ami a jelenlegi home office elterjedése mellett egyáltalán nem elképzelhetetlen. Ennek pedig jelentős hatása lehet az irodapiacra, mely egyelőre látszólag kibírta az első home office sokkot.

Az első két ponthoz kapcsolódóan, hogy mekkora az őrület, azt jól mutatja néhány bejelentés az elmúlt hónapokból: tavaly novemberben a digitális ingatlanokkal foglalkozó Republic Realm 4,3 millió dollárt fizetett egy földterületért a Sandboxban, a Tokens.com 2,4 millió dollárért vett földet a Decentralandben, a Somnium Space egy hónap alatt több mint 1,8 millió dollárért adott el földeket a platformján.