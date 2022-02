Ha nem marad más építési telek, jöhetnek a szennyezettek - De mennyibe kerül a terület kármentesítése?

A rozsdaövezeti területek kijelöléséről, illetve a barnamezős fejlesztésekkel járó ügyintézési folyamatokról és pénzügyi terhekről volt szó a HuGBC korábbi Green Talk eseményén. Raska Gábor, környezetmérnök-közgazdász előadásából kiderült, hogy miként mérhető fel és kezelhető egy több évtizedes ipari múltra visszatekintő terület környezeti kockázata, és hogy hogyan határozható meg a telekvásárlás előtt a szennyezettségi vizsgálatból, hogy a környezeti kármentesítés költségei mellett is megtérülhet-e a beruházás.

A korábbi cikkünkben a rozsdaövezeti területek kijelölésének folyamatáról számoltunk be a HuGBC Green Talk eseményén elhangzottak alapján, most pedig a barnamezős területek kármentesítési lépéseit foglaltuk össze. Raska Gábor, környezetmérnök-közgazdász, a Denkstatt Hungary ingatlan és tranzakciók csoportvezetője a kármentesítés gyakorlata mellett arról is beszámolt előadásában, hogy milyen konkrét költségekre lehet számítani egy szennyezett terület esetében. Elmondta, hogy a barnamezős fejlesztéseknél a legnagyobb kihívás a felszín alatti szennyezettség költségének megbecslése.

Néhány példa barnamezős fejlesztésre, ami már megvalósult:

Egykori Lágymányosi-tó területe, ennek ugyan nincs ipari múltja, de a mesterséges feltöltöttség miatt komoly szennyezéssel volt érintett a terület. A feltöltést követően kezdett fejlődni a terület, napjainkra a BME, az ELTE, az Infopark odaköltözésével teljesen beépült.

MÁV Dunapart Teherpályaudvar, a Rákóczi híd mellett, ami vasúti múlttal rendelkező terület. Ma ezt Millennium Városközpontként ismerjük.

Óbudai Gázgyár, vegyipari súlyosan szennyezett terület volt, aminek a helyén a Graphisoft Park létesült.

A felsorolt példák tanulsága, hogy nemcsak ipari hasznosítási területen lehet szennyezettség, a mesterséges feltöltésből eredő szennyezettséggel is számolni kell.