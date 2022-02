Az OTP ledobdta a bombát az ingatlanpiacra - Érkezik az "ingatlan.com-gyilkos" új csodafegyver

Az OTP Bank létrehozta az OTP Otthonmegoldások Kft-t, hogy egy olyan lakásökoszisztémát alakítson ki, amely támogatást nyújt a lakásmegoldást kereső ügyfeleknek a teljes ingatlan adás-vételi folyamat során. Ennek egyik első lépéseként a cég megvásárolja a Költözzbe.hu, az Újotthon.hu és a Startlak.hu ingatlanhirdetési portálokat. A tranzakcióval a hitelintézet egy új piacra lép be - áll a cég közleményében.

Az OTP már régóta egyre komolyabb szereplője és integrált szolgáltatója a hazai ingatlanpiacnak, ami nem is csoda, hiszen lakossági oldalon a jelzáloghitelezés az egyik legfontosabb tevékenységi kör egy bank számára. Az integrált megoldásokkal, pl. közevetítői hálózat (OTP Ingatlanpont), ingatlanfejlesztés, alapkezelés, stb., pedig egyre közelebb lehet kerülni a fogyasztókhoz. Az online megoldások terjedésének és vélhetőleg ennek az üzleti logikának köszönhetően most az OTP Bank - azután, hogy az OTP Ingatlanpont stratégia partnerségre lépett a Livlia nevű ingatlanhirdetési portállal -, erős szereplőként lép be az online ingatlanközvetítői piacra, ahol a legnagyobb és legmeghatározóbb szereplő az ingatlan.com.

Az OTP Otthonmegoldások Kft. feladata, hogy a felpezsdülő ingatlanpiacon, a lakásmegoldást kereső ügyfelek számára az ingatlanvásárlást érintő, teljes ügyfélutat lefedő szolgáltatásportfóliót kínáljon. A Költözzbe.hu, az Újotthon.hu és a Startlak.hu megvásárlása ezen ökoszisztéma megvalósításának első komoly lépése, amellyel az OTP Csoport meghatározó szereplővé válik az online ingatlanhirdetési piacon.

A három jelentős portál megvásárlásával, az egyedi látogatókat tekintve, a második pozíciót szerzi meg az OTP Csoport.

A tranzakció zárása 2022. március végén várható - áll a közleményben.

“Nagy örömünkre szolgál ez az akvizíció, hiszen már rövidtávon is hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanhirdetési piac meghatározó szereplőjévé váljunk. Ez az alapját képezi annak, hogy a fejlesztés alatt álló szolgáltatásainkkal minél több ügyfélnek tudjunk segítséget nyújtani a lakásvásárlással kapcsolatos kihívásaikban” – mondta Lipták Zsuzsa az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezető igazgatója.

A megvásárolt portálok

A Startlak.hu közel 15 éves cég, a Költözzbe.hu egy fejlődő portál, az Újotthon.hu oldalon pedig az új építésű otthonok kínálatából válogathatnak az ügyfelek. A három weboldalon összesen több mint 100 ezer eladó és kiadó ingatlan hirdetése érhető el és havonta másfélmillió oldallátogatás történik. A tranzakció részeként a portálok eddigi tulajdonosai és a teljes szakértői csapata is csatlakozik az OTP Otthonmegoldások Kft-hez.

“Nagy lehetőségnek tekintjünk az OTP Csoporthoz való csatlakozásunkat. Biztosak vagyunk abban, hogy az új tulajdonos erőforrásaival és támogatásával új dimenziók nyílnak meg ingatlanközvetítő partnereink előtt, hozzájárulva ezzel egy egészséges verseny kialakulásához az online ingatlanhirdetési piacon. Célunk, hogy továbbra is kiemelkedő szolgáltatást biztosítsunk meglévő és leendő partnereink, valamint hirdető és ingatlankereső felhasználóink számára” – nyilatkozta Jenes Tamás az akvirált portálok tulajdonosainak képviseletében.

Jenes Tamás és üzlettársa, Kövesdi Gábor neve ismerősen csenghet a szakmabelieknek, mivel korábban még az FHB Bank berkein belül elindult Otthontérkép projektet vezették, ami annak idején szintén egy hasonló logikával (FHB Bank - jelzáloghitelezés - online ingatlanhirdetés ökoszisztéma) igyekezett érdemi versenytársként megjelenni az ingatlan.com mellett. Most az OTP-vel összefogva újra valami hasonló építkezésbe kezdenek.

Mi lehet a siker kulcsa? Ingatlanhirdetési rezsicsökkentés!

Természetesen az oldalon hirdetők (közvetítők és magánemberek) és a látogatók, ami szoros összefüggésben van. Ott keresünk, ahol minden (vagy ezt gondoljuk) fent van. A nagy hálózatok, mint a Duna House vagy az Otthon Centrum, és természetesen a sok kissebb franchise vagy egyéni ingatlanos esetleges lépései (pl. mind a két rendszert fizetik és használják majd továbbra is) komolyan befolyásolhatják majd a kezdeményezés sikerességét.

A piacon megjelenő új portálok (és az üzleti világban máshol is), az eddigi tapasztalatok alapján versenyképes ajánlatokkal igyekeznek a kínálatot (hirdetők) magukhoz csábítani, hiszen ez a kulcsa a keresők és így a valós érdeklődések számának növelésére. Hogy az OTP Otthonmegoldások által elkészülő egységes új oldal milyen feltételekkel és ajánlatokkal várja a több ezer hazai ingatlanközvetítőt és több tízezer magánembert, az hamarosan kiderül.

A tranzakciót követően a portálok egy ideig szinte változatlan módon elérhetőek lesznek. Majd a lakásökoszisztéma létrejöttével a három portál egyesül. Az új oldal fejlesztése, az új funkciók beépítése folyamatos lesz.