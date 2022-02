Beszáll az OTP az online ingatlanhirdetési piacra

Az OTP Bank még tavaly júniusban létrehozta az OTP Otthonmegoldások Kft-t, aminek céljára most derült fény, amikor a Startlak.hu és a Költözzbe.hu ingatlanhirdetési oldalakat üzemeltető cégek arról tájékoztatták partnereiket, hogy az OTP Otthonmegoldások Kft. átveszi a portálok üzemeltetését.

Az OTP már régóta egyre komolyabb szereplője és integrált szolgáltatója a hazai ingatlanpiacnak, ami nem is csoda, hiszen lakossági oldalon a jelzáloghitelezés az egyik legfontosabb tevékenységi kör egy bank számára. Az integrált megoldásokkal, pl. közevetítői hálózat (OTP Ingatlanpont), ingatlanfejlesztés, alapkezelés, stb., pedig egyre közelebb lehet kerülni a fogyasztókhoz. Az online megoldások terjedésének és vélhetőleg ennek az üzleti logikának köszönhetően most az OTP Bank - azután, hogy az OTP Ingatlanpont stratégia partnerségre lépett a Livlia nevű ingatlanhirdetési portállal -, erős szereplőként lép be az online ingatlanközvetítői piacra, ahol a legnagyobb és legmeghatározóbb szereplő az ingatlan.com, akinek a szerepe egyelőre megkérdőjelezhetetlen.

A partnereknek küldött tájékoztatóban az szerepelt, hogy:

"Örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük, hogy a Költözzbe.hu Kft. és az OTP Otthonmegoldások Kft. között létrejött megállapodás értelmében a koltozzbe.hu portál üzemeltetését 2022. március 24. napjától az OTP Otthonmegoldások Kft. veszi át." , valamint

"Örömünkre szolgál, hogy bejelenthetjük, hogy az Adoist Média Kft. és az OTP Otthonmegoldások Kft. között létrejött megállapodás értelmében a Startlak.hu portál üzemeltetését 2022. március 24. napjától az OTP Otthonmegoldások Kft. veszi át."

Az OTP Otthonmegoldások Kft.-t még 2021 júniusában jegyezte be a cégbíróság. A cég főtevékenysége adatfeldolgozás és web-hoszting szolgáltatás. A cég jelenleg 17 főt foglalkoztat.

Mi lehet a siker kulcsa? Ingatlanhirdetési rezsicsökkentés!

Természetesen az oldalon hirdetők (közvetítők és magánemberek) és a látogatók, ami szoros összefüggésben van. Ott keresünk, ahol minden (vagy ezt gondoljuk) fent van. A nagy hálózatok, mint a Duna House vagy az Otthon Centrum, és természetesen a sok kissebb franchise vagy egyéni ingatlanos esetleges lépései (pl. mind a két rendszert fizetik és használják majd továbbra is) komolyan befolyásolhatják majd a kezdeményezés sikerességét.

A piacon megjelenő új portálok (és az üzleti világban máshol is), az eddigi tapasztalatok alapján versenyképes ajánlatokkal igyekeznek a kínálatot (hirdetők) magukhoz csábítani, hiszen ez a kulcsa a keresők és így a valós érdeklődések számának növelésére. Hogy az OTP Otthonmegoldások által elkészülő egységes új oldal milyen feltételekkel és ajánlatokkal várja a több ezer hazai ingatlanközvetítőt és több tízezer magánembert, az hamarosan kiderül.