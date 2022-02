Nagyon sok lakáshasználó ki fog árazódni az újlakás-piacról

A covid okozta sokkból az ingatlanpiac is egyre inkább kezd felépülni. A befektetési volumen növekszik, és ha nem is minden ágazatban, de a fejlesztési kedv is erős. Hogy pontosan mi történt a tavalyi évben, mik a mostani befektetési várakozások, mik a legfőbb globális gazdasági kihívások és milyen a hazai gazdasági környezet, arról Takács Ernő vel, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökével beszélgettünk, akivel a fentieken túl a rozsdaövezeti fejlesztésekre is kitértünk.

Milyen volt a 2021-es év? Jobban zárult, mint ahogy az év elején tűnt?

A tavalyi év értékelése még a következő hónapok feladata, de ami látható, hogy a pozitív trend folytatódott. A 2019-es rekordévet követő 2020-as beszakadás után a felépülés folytatódik, ami volumenben is mindenhol látható. A 2020-as trendek szinte minden iparági szektorban folytatódtak. Az iroda sajnos stagnált, illetve egy kicsit visszafelé mozdult, a szálloda pedig teljesen visszafelé ment. A retail egy külön történet, ott ugyancsak stagnálás volt tavaly is, bár igazából nőtt a piac, mert átadtak egy új házat. Összességében

2020-hoz képest egy pozitív trend látható, és mindenki azt várja, hogy 2022-ben elérjük a 2019-es szintet.

A tavalyi év végül jobban sikerült, mint ahogy eleinte tűnt. 2021 eleve korlátozásokkal indult a harmadik hullám miatt, ami jelentősen érintette az ingatlanhasználók mindennapjait. Ehhez képest a befektetési piacon is sikerült elérni az 1,3 milliárd eurót, igaz, egy huszáros 4. negyedéves hajrával. Ez nagy dolog, mert 2020-ban egymilliárd alatt voltunk.

A cél továbbra is az éves 1,5-1,6 milliárdos tranzakciós forgalom, ami stabilizálná a magyar ingatlanfejlesztői szektort.

Ennek az összetételében volt-e látványos változás?

Az ügynökségek analízisei szerint tranzakciós volumenben a kelet-közép-európai régióhoz képest Magyarországon az az unikális, hogy itt az irodaszektor még mindig 80 százalékot tesz ki a teljes részesedésből. Miközben a régióban volumenben is az ipari volt a sláger, nálunk mindössze 9 százalék volt az ipari tranzakció, mert nincs még annyi ipari logisztikai parkunk, befektetési termékünk, ami kiszolgálta volna ezt az érdeklődést. Ilyen szempontból ez a szektor egy felzárkózó, fejlődő alpiac.

Mik most a ingatlanszektor előtt álló legnagyobb kihívások? Lehetne sorolni hosszasan a kockázatokat.

Egyrészt van egy inflációs helyzet, ami talán a lakásszektort leszámítva a befektetési ingatlanpiacnak kedvező helyzetet eredményezhet, de nem tudjuk, hogy a következő negyedévben hogyan fog alakulni és hogy a jegybank inflációs politikájával mit sikerül elérni. Illetve van egy finanszírozásiköltség-kérdés is, hogy mennyire drágulnak a hitelek – most a hagyományos finanszírozásról beszélek. Az infláció hatására hogyan nőnek a kamatlábak, mennyire drágulnak a finanszírozási eszközök. Mivel ez már elindult, így a kérdés az, hogy meddig fut ki, és mennyiben fogja befolyásolni az ingatlantranzakciók és az ingatlanfejlesztések finanszírozását.

Egyáltalán nem mindegy, hogy a pénz időértéke mennyi lesz, akár egy 3-5 éves projektátfutási időben, illetve hogy a tranzakciónál a vásárló milyen forrásból tudja finanszírozni a vételárat: tud-e kedvezményes forrást szerezni zöld vagy egyéb módon, kötvénykibocsátással esetleg befektetési jegy konstrukcióval, vagy klasszikus hitelfinanszírozással próbálja megoldani, aminek a kamatköltsége nyilvánvalóan beárazódik majd az ő adósságszolgálatába meg egyéb számításaiba, ami hatással lehet a vételárra.

Ezt az inflációs nyomást nem tudjuk irányítani csak alkalmazkodni tudunk hozzá, ez a jegybanki monetáris és fiskális politika terepe. De mindenki számol vele és valamilyen percepciót tesz, amikor az üzleti tervét összeállítja. Mindenesetre az már látható, hogy

a magyar ingatlanfejlesztői kör elindult az olcsó források irányába.

Hol van az az árelőny a kamatokban, ami fejlesztési oldalon érdemessé teszi az ESG elvárásoknak megfelelő fejlesztést? Ezt kell matekozni?

Abszolút. Napi fejlesztői feladattá vált, hogy a projektek előkészítésénél megvizsgáljuk, miket érdemes beépíteni a műszaki tartalomba bizonyos tanúsítványoknak való megfelelés és a későbbi egyszerűbb értékesíthetőség érdekében. Míg az ingatlanbefektetői vonalon a finanszírozási témánál jön vissza az ESG hatás, addig a felhasználóknál ez inkább az üzemeltetési költséggel függ össze. Emellett bejön az a szempont, hogy most már bizonyos esetekben nemcsak azt vizsgálják, hogy az épület üzemeltetése mennyire felel meg az ESG szempontoknak, hanem azt is, hogy az épület létrehozása (kivitelezés) mekkora karbonlábnyomot hagy. Ezek után meglepődnék, ha 2-3 év múlva nem épülne be ezzel kapcsolatos bérlői elvárás a bérletiszerződés-tárgyalásokba.

De mindeközben az átlagos bérletidíj-szint nem emelkedik érdemben, a statisztikák szerint.

Kétféle bérlőt tudunk megkülönböztetni. Van, aki hajlandó elfogadni ennek beárazását, mert neki fontos, hogy igazolja ezt, ők jellemzően külföldi nagyvállalatok magyarországi leányvállalatai. A másik bérlői csoport viszont nem szívesen áldoz ESG-re, legfeljebb tudomásul veszi azt. Egyelőre ezek a bérlők vannak többségben.

Idén választás is lesz, az ingatlanpiac számára a legnagyobb kockázat mindig a változás, a kiszámíthatatlanság. Kell félni attól, hogy valami más lesz?

Így van, de ez nemcsak az ingatlanpiacra igaz. Minden üzletiterv-készítő a tárgyévet megelőző év október-novemberben tesz bizonyos feltételezéseket a jogszabályi környezet, az adókörnyezet, a gazdasági dinamika stb. alapján. Összerak egy üzleti tervet, és gyakran előfordul - nemcsak Magyarországon, hanem máshol is - hogy ezeket újra kell számolni, mert olyan politikai változás történik, ami pl. adóreformmal párosul.

Idén van egy országgyűlési választás, ami elég sok mindenre kihatással lehet, ha történik politikai fordulat, ha nem. Többször előfordult már ugyanis, hogy egy választást követően az újrázó politikai erő megváltoztatta a kormányzati struktúrát és az ingatlangazdaság egy vagy több új tárcához került.

Mindezek mellett a kivárás is érezhető mind projektindításban, mind tranzakcióban mert még nem értünk el oda, ahol egy választási év ugyanolyan folyamatos üzleti év, mint bármelyik másik.

Ezzel a témával kapcsolatban egyébként az alkalmazkodás szót emelném ki. Az ingatlaniparnak elképesztően fontos a hosszú távú, kiszámítható, stabil gazdasági környezet, a második legfontosabb pedig az alkalmazkodóképesség. Ha nagy szél jön, akkor hirtelen le kell húzni a nagy vitorlát, ha meg úgy adódik, akkor két vitorlát kell még bontani. A magyar ingatlanfejlesztői szakmai közösség már van annyira felkészült, hogy megfelelően tudjon alkalmazkodni bármilyen típusú változáshoz.

Ez többletmunka, ezt el kell fogadnia annak, aki ezzel foglalkozik. A lakáspiac az például, ami nagyon kitett lehet az esetleges változásoknak, tekintettel arra, hogy 2022. december 31-én lejárnak a jelenleg hatályban lévő kedvezmények, a lakhatás elősegítése miatt hozott családpolitikai intézkedések.

Ez a kivárás, óvatosság a fizikai megvalósításokra, vagyis a konkrét kivitelezésekre is igaz?

Ez inkább a kivitelezés megkezdésének a kivárása. A projekt-előkészítésekkel kapcsolatban nincs ilyen. Azok zajlanak. A kérdés inkább az, hogy elindítsuk-e, kapunk-e rá finanszírozást, megvan-e rá a horgonybérlőnk.

A fenti tényezők mellett még egy speciálisan magyar faktort is meg kell említeni. Miközben ugyanis Magyarországon munkaerőhiány van, egy kormányintézkedés révén megtörtént a minimálbér jelentős emelése, vagyis a bérköltségek tovább emelkedtek, és ez nyilván valamennyi kivitelező és ingatlanhasználó költségeit érinti.

Ennek a hatásai nemcsak a projektek kivitelezési költségeiben jelennek meg, hanem amikor például a bérleti szerződések hosszabbításáról, munkaállomások létesítéséről beszélünk. Tehát van egy olyan hatása, ami az ingatlanhasználók oldaláról jelenik meg az ingatlanpiacon és van még egy makro oldal, hogy a gazdasági növekedés mekkora lesz, milyen mértékben bővül a gazdaság. Mert ha bővül, akkor mindig több raktárra, irodára, kereskedelmi üzletterületre van szükség. Nem mindegy, hogy a növekedési pálya hogyan alakul. Az sem mindegy, hogy az ország mikor jut hozzá az EU-s újranyitási pénzekhez. Az elmúlt hetekben több makroközgazdász is azt nyilatkozta, hogy a költségvetési meg a gazdasági növekedési célok fenntartása eléggé kétséges. Arra a több ezer milliárd euróra szükség van ugyanis Magyarországon, és úgy néz ki, hogy ugyancsak a választásokig nem fog eldőlni, hogy érkezik-e. Pontosabban, hogy az EU által meghatározott feltételeket a magyar kormány teljesíti-e. Ez egy makrogazdasági tétel mindenképpen, aminek hatása lesz az ingatlanpiacra is.

Ilyen körülmények között kisebb varázslat üzleti tervet készíteni.

Ezért mondtam azt, hogy az az időszak, amikor az ingatlaniparnak többéves tervei voltak, meg kiszámítható ötéves felvevőpiaca, szerintem minden szektorban elmúlt. Nyilván ez lenne az ideális. Folyamatosan változó körülmények vannak, folyamatosan változó elvárások, amiknek meg kell felelni, új kihívások, ezért

az alkalmazkodóképesség, az alkalmazkodóképesség, és az alkalmazkodóképesség a legfontosabbak és az ehhez társuló szakértelem.

Ezek persze a hazai gazdaságra vonatkozó specifikus dolgok, de vannak azok, amikről valamennyi európai ingatlanfejlesztőnek gondolkozni kell, mint a pandémia, az ESG és az a likviditásbőség, ami van a piacon, ami áramolhat az ingatlanbefektetési lehetőségek felé is. Európai szintű versenyben kell nekünk ezeket megoldani, Európának meg a világszintű versenyben.

Ez egy hihetetlenül izgalmas év lesz, és alapvetően optimisták a kollégák. Bár az egyes ingatlan eszközöknél más és más de látjuk a jelenlegi problémákat és tudjuk, hogy azokat hogyan kell kezelni, ugyanakkor előre nem látható nehézségek, mint az orosz-ukrán konfliktus, további fejtörést okozhatnak.

Az ingatlanosok alkalmazkodnak a világ új kihívásaihoz, vagy innovatívan mennek előre, hogy még jobb energiafelhasználással hozhassanak létre minőségi ingatlanokat?

Inkább az előbbi. Hízelgő lenne azt mondani, hogy mi vagyunk nagyon innovatívak, de nem, mi az ingatlanhasználók és befektetők után megyünk. Amit ők változtatnak a saját feltételrendszerükön, mi ahhoz alkalmazkodunk amellett, hogy mindent a lehető legjobban akarunk megépíteni. Az innovációt meg a kreativitást nem zárnám ki, de mi alapvetően egy lekövető üzletág vagyunk. A hard infrastruktúrát szállítjuk az üzlethez meg a lakhatáshoz. Nem értékelem túl ezt a szerepet.

Az energiaárak elszabadulása miatt most ez a zöld személet könnyebben talál utat magának?

A drasztikus energiaár-emelkedés egy új jelenség, és ennek hatására az üzemeltetési költségek elszabadultak. Látni kell, hogy az ingatlanhasználati költség nem csupán a bérleti díjból áll, és ha az üzemeltetési költség növekszik, az nyomást helyez a bérleti díjra. Visszafogja a növekedését. Mert a retail- meg az irodabérlő is szumma nézi a kiadásait, és megkérdezi, hogy ha tavalyelőtt 4 euró volt, akkor most miért 6. Ilyenkor el kell mondani, hogy

az üzemeltetési költség 60-70 százaléka élőmunka-költség, ami az elmúlt két évben 170 százalékkal nőtt.

Most ehhez hozzájön az, hogy az energia 80 százalékkal nő, ami szintén megjelenik az üzemeltetési költségben. Az ingatlantulajdonosok nagy nyomás alatt vannak, az üzemeltetési költséget vissza kell fogni. Itt jön be a kreativitás, az innovációs lehetőségek, azok az energiahatékonysági, energiatakarékossági megoldások, amelyek révén valahogy vissza lehet fogni ezeknek a költségeknek az egyenes arányú növekedését, mert ha nem tudjuk megoldani, akkor a bérletidíj elvárásunkat rontjuk. A külföldiek előrébb járnak 2-3 évvel, egy stockholmi irodaépület az nem ugyanaz, mint amit Budapesten fejlesztünk, de ott ugye más a bérleti díj és az ingatlanhasználói elvárás.

Ez kulturális kérdés is?

Ez alapvetően az ingatlanhasználói magatartástól függ, de ebben is sokat léptünk előre az elmúlt években. Egyrészt az nagy ingatlanhasználók – főleg, ha nagy nemzetközi vállalatról beszélek – több országot látnak, össze tudja hasonlítani mondjuk a német központban ülő ingatlanos kolléga a magyar, cseh és szlovák irodabérleti díjakat és kondíciókat, tudja, hogy mi alulárazott, meg mi lenne túlárazott. De emellett az emberi mentalitás is változik. Másrészt, ha a gazdaság működik, megy az üzlet, és van miből megfizetni, akkor ez nem akkora fejtörés a pénzügyi igazgatóknak. A képzett munkaerő hiányával küszködő munkaerőpiacon egy versenyképes munkakörnyezet, ahol nagyon szívesen dolgozik a munkavállaló, igenis szempont neki, amikor eldönti, hogy hol fog dolgozni. Az is egy pozitív trend, ami talán három éve indult, és egyfajta HR-kérdés lett az, hogy a munkáltató milyen munkakörülményeket biztosít. Ez a fajta megközelítés is segít nekünk abban, hogy minőségi ingatlanokat tudjunk minőségi módon üzemeltetni, mert ez „megtérül” a bérlőink számára.

Hogyan látjátok a rozsdaövezetek helyzetét jelenleg? Jól alakulnak az engedélyek, kijelölések?

Keveset látunk belőle, de amit látunk, az alapján azt mondhatom, hogy megy. Lehetne transzparensebb és gyorsabb, de tudjuk, hogy a választásokig már nem lehet változtatni, ugyanakkor utána érdemes lenne az eddigi tapasztalatok értékelni és finomhangolni a szabályozást pl. egyfajta jogorvoslati lehetőség beépítésével. Látni kell, hogy ez egy olyan jelentőségű ügy, ami a lakáspiacon elképesztő fontossággal bír, ugyanis a rozsdaövezeti szabályozás bevezetésével kialakult három áfakulcs Magyarországon. Előtte volt a 27 meg az 5 százalék, a rozsdaövezettel belép a 0, így ennek óriási a hatása a lakáspiaci versenyben. Ezért minden lakófejlesztő kiemelten kezeli ezt a témát, folyamatban vannak ezek a kérelmek, több tagvállalatunk nyújtott már be ilyet, sőt, pár döntés már publikussá is vált. Kíváncsian várjuk, hogy a kormánydöntések mennyiben támogatják valójában ezt a fajta versenysemlegességet, és mennyire azonos feltételekkel bírálják el az egyes kérelmeket.

Másfél évvel ezelőtt még lehetett arról hallani, hogy a piaci alapú bérlakásépítés kérdésköre kiemelt tud lenni, de mintha ez lekerült volna a napirendről. Visszatérhet?

Lekerült ugyan a napirendről, de az IFK nem mondott le erről. Van sok olyan témánk, ami 5-10 éves, és mindig elővesszük, amikor látunk rá egy kis esélyt. Azt gondolom, hogy az idő nekünk dolgozik, mert ahogy nézzük a lakásárak alakulását,

a lakástulajdonszerzés most már hitelképességi kérdés lesz. Eddig önerőkérdés volt, amit a CSOK meg az egyéb támogatások megoldottak.

Egy 70-80 milliós lakáshoz még össze lehet szedni 20-25 milliót, de hogy a fennmaradó 50 millió hitelt 20-25 év alatt hogyan lehet visszatörleszteni úgy, hogy az életvitelhez szükséges kiadásokra is megmaradjon a fedezet, tehát mennyit kell ahhoz keresni, hogy valaki egy 50 milliós hitelt vissza tudjon fizetni, az már összetettebb kérdés.

Szerintünk nagyon sok lakáshasználó ki fog árazódni az újlakás-piacról, akinek a jövedelme nem éri el ezt a szintet. Nekik nem marad más lehetőségük, mint megfelelő minőségű bérlakásba költözni.

Ez már az a matek, amikor piaci alapon is megáll a lábán, és nem kell hozzá állami támogatás.

Mi azt mondjuk, hogy ha pl. 5 százalékos lenne a lakásbérbeadás áfája, akkor szerény hozammal már piaci alapon is tudna működni. Mi nem tudjuk és nem is akarjuk megoldani szürkében, csak tisztán. Készítettünk anyagot a jogszabályi környezet módosítására, és gazdasági számításokat, amit részben a rozsdaövezeti szabályozás tartalmaz is. Látunk kisebb pontokon áttörést, de bízunk abban, hogy előbb-utóbb ismét lesznek bérházak Budapesten, és előbb-utóbb a magyar ingatlanpiacon ismét lehet bérházat venni, mint befektetést.

