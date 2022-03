Agyonvágja az ingatlanpiacot a brutálisan elszálló forint-euró árfolyam?

Hétfő délelőtt tovább folytatódott a forint euróval szembeni gyengülése, ahogy a hazai deviza szinte percenként ért el új mélypontokat, majd 10 óra körül sikerült a 400 forintos euróárfolyamra is bekacsintani. A gazdaság legtöbb szereplője feszülve figyeli a forint "szabadesését" és nincs ez másképp az ingatlanpiacon se, ahol egyes szegmensekben túlnyomó többségben van az euró alapú elszámolás. A kereskedelmi ingatlanpiacon szinte mindent euróban számolnak, a lakáspiacon pedig óriási helyzetelőnybe kerülhetnek a külföldi lakásvásárlók - elsősorban Ausztriából, Szlovákiából és Romániából.

Bármiféle pánikkeltés elkerülése végett fontos már az elején leszögezni, hogy a forint hirtelen elszálló árfolyama a szomszédban zajló háború miatt van, ami remélhetőleg nem fog túl hosszan elhúzódni. Idővel bizonyára a forint árfolyama is mérséklődni fog, azonban az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók és a gáz elzárásának veszélye hosszabb távon is magasabb szinten tarthatja a jegyzést.

Merre indul a lakáspiac?

A lakáspiac összességében közvetlenül sokkal kevésbé kitett a forint-euró árfolyamnak, mint azt sokan gondolnánk. A piacot túlnyomó részt lakossági tranzakciók és hazai szereplők dominálják, akik forintban kapják a fizetésüket, illetve forintban veszik fel lakáshiteleiket - a teljes lakáshitel-állományban a devizahitelek aránya minimálisra esett vissza 2008-hoz képest, így a hiteleseknek most nem kell aggódniuk az elszálló árfolyamtól. A hazai lakáspiaci oldalról nézve tehát közvetlenül nem sok vizet kellene, hogy zavarjon a forint euróval szembeni gyengülése.

A lakáspiacot egyedül a külföldi lakásvásárlók tudják megbolygatni ebből a szempontból, legyenek azok magáncélra vásárló magánszemélyek vagy kisbefektetők - elsősorban az eurozónából, Svájcból, Angliából, Kínából és az Egyesült Államokból (a külföldi lakásvásárlók között természetesen a régiónk is szép számmal képviselteti magát, azonban azokban az országokban, ahol nem euróval fizetnek, szintén sokat gyengült az árfolyam - kivéve Romániában, ahol a lej még mindig stabil).

A forint a legnagyobb valutákkal szemben február 22. óta 11-15%-ot gyengült, ami azt jelenti, hogy a külföldi vásárlók szemszögéből a lakásárak is 11-15%-ot estek hirtelen.

A jelenség jelentős kereslet-növekedéshez vezethet főképp Ausztriából, Szlovákiából és Romániából - amennyiben az ott élők nem tartják túl kockázatosnak a jelenlegi helyzetet - ami így az árakat is feljebb hajthatja a határhoz közeli nagyvárosok agglomerációs térségében és a határ menti falvakban, de Budapesten is lecsapódhat némi keresletnövekedés (a fővárosban főleg a kínaiak vásárolnak lakást, míg a szomszédaink és a németek inkább vidéken).

Nagyobb felfordulás jöhet a kereskedelmi ingatlanok piacán

A lakáspiachoz képest sokkal nagyobb felfordulás jöhet a kereskedelmi ingatlanok piacán (iroda, logisztika, retail, hotelek), ahol a cégek elsősorban euró alapon számolják el ügyleteiket. Az ingatlanpiac ezen szegmensében a fejlesztők a projekthiteleiket elsősorban euróban veszik fel (az alacsonyabb kamatok miatt), a tulajdonosok és befektetők - akik sok esetben maguk a fejlesztő cégek - pedig euróban adják meg a bérleti díjakat (ez a piacok összehasonlíthatóságát is segíti).

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy átlagos 1000 négyzetméteres, budapesti, 'A' kategóriás iroda bérlésének költsége 16+4 (bérleti díj+üzemeltetési költség) eurós négyzetméteráron számolva

az eddigi 7,1 millióról alig két hét alatt körülbelül 8 millió forintra ugrott.

A bérlők számára ez hirtelen jelentős költségnövekedést jelent, akik mindeközben az elszálló energiaárakkal is harcban állnak (a cégeknek nem jár rezsicsökkentés). Némileg jobb helyzetben vannak, azok a Magyarországon jelen lévő multik, akik ugyan forintban fizetik ki a dolgozók bérét, de maguknak euró alapon számolják el azokat - ezek a cégek meg se fogják érezni ezt a költségnövekedést (fontos hozzátenni egyébiránt, hogy a legtöbb cég életében az irodabérleti díjak igen alacsony részét képezik az összköltségeiknek, így a hirtelen elszálló bérleti díjak kigazdálkodása továbbra sem lesz lehetetlen).

Mindez jelentős felfordulással járhat a piacokon, már csak azért is, mert az euró alapú elszámolás dominanciája mellett vannak fejlesztők, kiadók, akik forintban adják meg áraikat. Ilyen például a BIF Nyrt. is: "Egy ilyen bérlőinket segítő „előzetes” intézkedésnek tekinthető, hogy Társaságunk stratégiai döntése szerint évekkel ezelőtt áttért a bérlőink többségénél – a piaci gyakorlatban unikálisnak mondható módon – a forint alapú bérleti szerződések alkalmazására, lényegében ezzel a partnereinket megszabadítottuk a bérleti díjfizetésükhöz kapcsolódó árfolyamkockázattól. Azt gondoljuk, hogy ennek az intézkedésnek a pozitív hatása a jelenlegi helyzetben erősödik jelentősebb segítséget nyújtva a bérlőink számára" - mondta Hrabovszki Róbert, a BIF Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese egy lapunknak adott interjújában 2020-ban. Mint az most látszik, a forintban szerződő cégek most igen jól jártak a váltással.

A jelenlegi helyzetben így előfordulhat például olyan, hogy két egymás melletti irodaház bérleti díjai hirtelen 12%-os eltérést mutat, az új bérlők pedig bizonyára szívesebben választják majd az olcsóbb, forint alapú elszámolást. Ebben a tekintetben jelentős versenyelőnybe kerülhetnek azok a fejlesztők, akik eddig ugyan euróban számolták el ügyleteiket, de a bérlői igényekre reflektálva szükség esetén át tudnak állni forint alapú elszámolásra (ez nyilván nem fog menni azoknak a cégeknek, akik euróban veszik fel a hiteleiket).

Érdekes aspektusa lehet a jelenségnek továbbá, hogy a minden szempontból instabil piaci helyzetet látva a bérlők szemében még jobban előtérbe kerülhetnek a már így is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő "flex" vagy rugalmas irodák.

Mi lesz az ingatlanfejlesztőkkel?

Mind a lakáspiacot, mind a kereskedelmi ingatlanok piacát érinti majd az építési költségek további emelkedése. A tavalyi évben az építőiparban már így is az alapanyagok brutális drágulása volt a slágertéma, ez pedig úgy tűnik idén is folytatódni fog - ezúttal viszont más okok miatt.

Az építési alapanyagok nagy része importárú, így az egyre romló forint-árfolyam miatt az árak hirtelen nagyot emelkedtek

- ez pedig végső soron minden alpiacon, vagyis az új lakások és a bérleti díjak emelkedésében fog lecsapódni.

Újfent érdemes ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az árfolyam a szomszédban zajló háború miatt szállt el ennyire, mely remélhetőleg nem fog túl hosszan elhúzódni és idővel a forint árfolyama is normalizálódni fog (az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók és a gáz elzárásának veszélye azonban hosszabb távon is magasabb áron tarthatja a forint árfolyamát).

Címlapkép: Shutterstock