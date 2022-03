Nagyot fordult a világ, csökkenhetnek a lakásárak, de miért?

Ezt az anyagot követte március 7-én az az írásom, mely végtelenül tömören felhívta a figyelmet a gazdasági kilátások olyan mértékű romlására (gazdasági növekedés várható visszaesése, újabb erőteljes inflációs lökés a háború miatt, magyar költségvetés kiigazítási kényszere a választások után, masszívan megugró lakáshitel kamatok stb… hogy csak a legfontosabbakat emeljem ki) és az emiatt várható lakásárcsökkenésre. Jelen írásom célja ezen utóbbi állításom tételes alátámasztása.

A 2010 és 2020 közötti években az Eurostat adatai alapján vizsgáltam az egyes országok lakásár változásait az egyes években. Ezt a 11 éves időszakot két szakaszra érdemes bontani: (1) 2010-2014: az európai pénzügyi lazítást, pénznyomtatást megelőző időszakra és (2) 2015-2020: a pénznyomtatás időszaka. A pénznyomtatás 2021-ben sem állt le, de hivatalos összesítő statisztikák erre az évre még nem állnak rendelkezésre.

A fentiek tükrében bátran kijelenthetjük, hogy az ingatlanok ára is tud csökkeni, sőt egy válság időszakot követően ennek előfordulási aránya igen magas (közel 50%).

2010-2014 közötti, a 2008-as nagy pénzügyi válság negatív hatásaival terhelt időszak meglehetősen konkrét tanulságokkal szolgál:

Előrejelzésem szerint a hazai lakásárak 2022 közepétől várható csökkenése nagyon hasonlóan a 2010-2014-es időszakhoz, 3-5%-os csökkenést mutathatnak annak ellenére, hogy a 2010-14-es időszakban hazánkban az árcsökkentés irányába ható tényezők mibenléte érdemben eltért a maitól.

Ma Magyarországon az árcsökkentést leginkább meghatározó tényező a piac túlfűtöttsége, túlárazottsága, mely tökéletes táptalaj a külső környezet radikális változása mellett a piaci fordulathoz.

A legfőbb megállapítások:

Amennyiben a piac egy agresszív áremelkedésen van túl és az abszolút árszint meghaladja a gazdaságilag indokolható szintet (az MNB elemzései alapján a budapesti lakáspiac árszintje 14%-os túlárazottságot mutat, ugyanez országos átlagban 8%) és az átlagos jövedelem nem elegendő (jövőben vállalt gyermek nélkül) az átlagos család számára egy átlagos lakás megvásárlásához szükséges hitelfelvételhez (szintén Budapest), akkor bekövetkezhet, hogy az infláció ellenére is csökkeni tud az ingatlanár.

7 év áremelkedése után nyilvánvalóan egy kicsit nehezebb elhinni, de érdemes belátni: nincs egyetlen olyan befektetés (részvény, kötvény, ingatlan), melynek az ára ne tudna csökkenni.

2022 elején is egyértelműen emelkedtek az építőanyag árak (10-15% közötti mértékben), majd az orosz-ukrán háború kitörését követően újabb áremelkedési hullám indult (az orosz és ukrán piac jelentős szerepet kap(ott) az építőipari alapanyagok termelésében), melyhez társulva már részleges áruhiány, illetve rendelhető mennyiségek korlátozása vegyült. Jogos hát a kérdés, hogyan csökkenhet a lakások ára, ha az előállítási költség emelkedik?

A válasz előtt néhány meghatározó statisztika:

Az építési költségek Magyarországon 2021-ben már 4,4-szeresen haladták meg az EU-ban tapasztalt átlagos költségnövekedést az MNB által közölt adatok alapján (és nem mellesleg több, mint kétszeresen haladja meg a hazai költségnövekedés a második helyet elfoglaló Ausztriában mért értéket). Az extrém áremelkedés elsődleges magyarázata lehet, hogy 2021-ben már egy kapacitáshiányos állapotban érkezett meg a piacra a felújítási támogatás (és a kapcsolódó kedvezményes hitel), mely újabb lökésszerű drágulást eredményezett.

Az építési költségek ilyen mértékű emelkedését már az építőiparban érdekelt cégek is nehezen menedzselik. Jól szemlélteti mindezt, hogy 2020 második negyedévétől (immár 2 éve) az építőipari költségek emelkedése nem érvényesíthető teljes egészében a lakásárakban. Mindez nem jelent mást, mint a lakásépítéseken elérhető profitszint csökkenését.

A jövőre vonatkozóan azonban a fentieknél még sokkal jelentősebb változások várhatók:

Véleményünk szerint tehát az építési költségek növekedése nem érvényesíthető korlátlanul, így nincs más piaci lehetőség, mint a fejlesztések számának visszaszorulása.

Ma sem gondoljuk azt, hogy a piac másként tudna reagálni. A beruházókat nem fogja meghatni, hogy 100 ezer új építésű lakás létrehozása indokolt lenne a lakásállomány struktúrájának egészségesebbé tételéhez.

