Tök jó a zöld hitel, csak kevés az olyan épülő új lakás, amire fel lehet venni (2. rész)

Laikus érdeklődőként vágtunk bele a zöldhitel-felvétel lehetőségeibe, a korábbi cikkünkben a banki ügyfélszolgálaton kapott információkból táplálkoztunk. Már akkor kiderült, hogy a legnagyobb probléma azokkal az épülő új lakásokkal (és nem házakkal, és nem is az építkezéssel) van, amik csak egy, vagy még több év múlva fognak elkészülni. Aki viszont társasházi új lakást nézeget, az sűrűn fog éppen ilyen fejlesztésekkel találkozni. Megkérdeztük a fejlesztőket, hogy ők milyen lehetőségeket látnak, mit tudnak ajánlani azoknak, akik zöld hitellel szeretnének épülő új lakást venni. Minden ámítás nélkül: 2023-as, 2024-es átadási idővel tervezett társasházi lakásoknál nem működik a zöld hitel. Öröm az ürömben viszont, hogy ha nem ragaszkodunk egy később elkészülő új lakáshoz, akkor a budapesti kínálatban léteznek még olyan elérhető új otthonok - a megkérdezett fejlesztők kínálatában biztosan - amire lehet igényelni ezt a típusú kölcsönt. Ezen túl, azt is megtudtuk, hogy van olyan fejlesztő, amely még próbál egyeztetni a hitelintézetekkel valamilyen megoldás megteremtése érdekében.

Néhány hete a banki ügyfélszolgálatok megkérdezésével igyekeztünk rámutatni a zöld hitel felvételének azon akadályaira, amelyekkel főleg a még építés alatt álló új társasházi lakások után érdeklődők szembesülnek. A bankok gyakorlata valamelyest eltér abban, hogy milyen konstrukciókat engednek meg a hitelszerződésben (bizonyos alapfeltételektől nem térhetnek el), a végleges adásvételi szerződés megléte viszont úgy tűnik, hogy kötelező minden zöld hitelt nyújtó intézménynél. Az MNB hivatalos véleménye szerint, amit a korábbi cikkben is közöltünk: "A ZOP feltételrendszere ugyan nem zárja ki a lakáshitel-szerződés adásvételi előszerződés alapján történő megkötését, a hitelintézetek – kockázatkezelési és adminisztrációs okból – jellemzően csak végleges adásvételi szerződés megléte esetén kötnek lakáshitel-szerződést."

Többek között ebből fakad a Gordiuszi csomónk, a fejlesztők ugyanis az új lakóingatlanok már szinte végleges állapotában szoktak csak végleges adásvételi szerződést kötni, a több éves kivitelezési idő alatt pedig még csak előszerződés jön létre a vásárló és a lakásokat eladó fejlesztő között. Később az is kiderül, hogy miért.

A korábbi cikk megírása óta több dolog is történt:

Kiderült, hogy eddig mennyien tudták igényelni a zöld hitelt: február 25-ig, vagyis 5 hónap alatt mintegy 77 milliárd forint összegben 2519 lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások a Zöld Otthon Program keretében. Ez a 200 milliárdos keretösszeg 38,5%-a. Kiderült az is, hogy az összeg 59%-a ment saját építésre, 25%-a kész ingatlan megvásárlására és 16% épülő lakás vagy ház vásárlásra.

16%, vagyis 12,3 milliárd forint összeg ment tehát épülő ház és lakás vásárlására. Az átlagos 30 milliós hitelösszeget alapul véve ez országosan kb. 400 szerződést jelenthet.

Ismét hangsúlyoznánk, hogy ez magába foglalja az épülő házakat is, ahol valamivel egyszerűbben lehet szerződést kötni a kivitelezővel, mint egy 200 lakásos projekt esetében, illetve vélhetően azokat a megállapodásokat is, ahol például 3 hónap múlva lesz kész a lakás, így még pont épülőnek tekintik, de az "előszerződés vs. végleges adásvételi" problémája már nem áll fent.

A korábbi cikk megírása óta kiderült az is, hogy az abban említett személyes tapasztalat a zöldhitel-felvételi próbálkozásról végül meghiúsult, mert az egy év múlva elkészülő új lakás esetén a fejlesztő és a bank követelményei nem tudtak találkozni. Így arra budapesti másfél szobás lakásra nem lehetett felvenni a zöld hitelt.

Néhány nagyobb újlakás-fejlesztőt megkérdezve, arra is fény derült, hogy az általuk is nagyon üdvözölt zöld hitelt csak azon kevés új lakásra lehet felvenni, ami már elkészült, vagy legalább ebben az évben el fog. A későbbi 2023-as, 2024-es lakásokra felvenni kívánt zöld hitelnek jogi akadályai is vannak (lásd később) Jó hír viszont, hogy továbbra is próbálnak egymással egyeztetni a bankok és a a feljesztők.

Most jön a feketeleves! Megkérdeztük a fejlesztőket

A banki oldal után megkérdeztünk néhány nagyobb lakásfejlesztőt, hogy ők hogyan állnak ehhez a kérdéshez, mi szerintük a legnagyobb akadály. A Metrodom álláspontját képviselve Kricsfalussy Tamás, értékesítési igazgató részletesen kifejtette, hogy miért problémás a később elkészülő lakásoknál a végleges szerződés.

Van arra lehetőség, hogy ne csak előszerződést tudjon a vásárló kötni?

"Nálunk éven belül befejeződő, átadásra kerülő projekt esetén van lehetőség végszerződést kötni, de jogi okokból alapesetben mi is csak az átadás előtt kötjük meg a végleges szerződést.

Hosszabb távra azért nem tudunk végleges szerződést kötni, mert a hazai ingatlannyilvántartási szabályozás nincs felkészülve erre, azaz hogy évek múlva elkészülő jelenleg jogilag még nem létező, tulajdoni lappal nem rendelkező ingatlanokra vonatkozó szerződést kezeljen.

Márpedig végleges szerződés esetén azokat kötelezően be kellene adni a Földhivatalhoz, amely - mivel az ingatlanok ebben a pillanatban bejegyzésre nyilvánvalóan alkalmatlanok, - a bejegyzési kérelmet elutasítja. Ez pedig az egyéb jogi problémák mellett a hitelfolyósító bank számára sem elfogadható. Lehet kérni függőben tartást, de legfeljebb 6 hónapra, és még ott is megvan az esélye, hogy a részletezett okokból még ezt a 6 hónapot sem várja ki a hivatal."

Egyeztetnek a fejlesztők a bankokkal, hogy olyan megoldás jöjjön létre, ami esetén ne csak a már elkészült, vagy rövid időn belül használatbavételi engedélyt kapó lakásokra lehessen zöld hitelt kapni?

"Ez nem a kereskedelmi bankokon múlik. Természetesen egyeztettünk, minden lehetőséget megvizsgáltunk és körbejártunk, de megnyugtatóan, teljes jogbiztonsággal nem tudtunk megoldást találni."

Nagyságrendileg hány olyan lakás elérhető még a saját projektben, amire ténylegesen fel lehet venni a zöld hitelt? (Már megtörtént az átadás és még van szabad lakás a projektben, vagy rövid időn belül megtörténik az átadás) Mennyi zöld hiteles adásvétel jött létre eddig (%)?

"Olyan projektünk már éve elején sem volt, ahol lettek volna elkészült, átadott lakások. Az ősszel elkészülő XIV. kerületi Metrodom Zuglóban van még 55 szabad lakásunk, melyek alkalmasak a zöld hitellel történő megvásárlásra, a vásárlás finanszírozására. Ebben a projektben eddig az értékesített lakások mintegy 30%-ára, 40 lakásra kötöttünk eddig zöld hitelt, mint finanszírozást tartalmazó adásvételi szerződést, ez nem sokkal marad el a valamilyen hitelt felvevő, vagy felvenni szándékozó ügyfelek 40-45%-os arányától."

Mi a megoldás a 2023, vagy 2024-re tervezett projekteknél, ha valaki zöld hitelt szeretne rá igényelni?

Jelenleg erre nincs semmilyen megoldás, az MNB-vel, illetve a Pénzügyminisztériummal való egyeztetések alapján a jogalkotóban nem is feltétlenül volt szándék, hogy ennyire hosszú távra optimalizálja ennek a hitelnek a kihelyezését.

A 2023 és 2024-ben elkészülő projektek esetében hasonló rossz hírről számolt be a Cordia. Jelezték viszont azt is, hogy náluk még folynak egyeztetések a hitelintézetekkel, valamilyen megoldás kidolgozása érdekében. Földi Tibor, a Cordia International Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta:

"A zöld hitelek esetében a Cordia tapasztalatai szerint nem csak az okoz gondot, hogy végszerződés helyett előszerződéssel rendelkezik a vásárló, hanem az a kritérium, amelynek értelmében a finanszírozás biztosításához az átadási dátumnak közelebbinek kell lennie, mint 2023 vagy 2024. A probléma megoldása érdekében már elindítottuk az egyeztetéseket a hitelintézetekkel: ennek során azt szeretnénk elérni, hogy olyan konstrukciót dolgozzanak ki, amelyben rendelkezésre állási díj ellenében biztosítanák a zöld hitel lehetőségét akkor is, ha későbbi átadású a projekt. A Cordia kínálatában jelenleg több mint 500 olyan lakás érhető el, amely az energetikai besorolása alapján zöldhitel-képesnek számít. Ezek közül 100 lakásra igaz az, hogy lényegében azonnal lehet rájuk zöldhitel-szerződést kötni."

A megszólalások alapján tehát Budapesten biztosan van minimum 150 olyan társasházi új lakás, amelyre tényleg fel lehet venni a zöld hitelt. A Bayer Property-t is megkérdeztük az anomáliáról, illetve az elérhető lakások számáról, ők is arról számoltak be, hogy szerintük is előnyös lenne, ha már a tervezőasztaltól kezdve is lehetne használni ezt a konstrukciót. Sokorai István vezérigazgató elmondta:

"A Bayer Property által korábban fejlesztett projektek esetében a Vaba Apartments-nél jöhetett volna szóba a zöld hitel, sajnos azonban ennél a projektnél nem volt lehetőségünk kihasználni a hitel adta előnyöket, a termék korai értékesítési időszakban ugyanis minden lakás elkelt. A zöld hitellel kapcsolatosan előnyös lenne, ha már a tervező asztaltól kezdve is lehetne használni ezt a konstrukciót. Számunkra azonban a zöld hitel opciója nem is jelent feltétlenül kiemelkedő előnyt, ugyanis lakásainkat ettől függetlenül is sikeresen értékesítjük. Mindazonáltal természetesen minden ilyen és hasonló jellegű konstrukciót innovatívnak tartunk, rámutatnak ugyanis arra, hogy a jövőben egyre fontosabbá válik, hogy energiahatékony otthonokban éljünk."

