Mi fog történni a következő 12 hónapban a hazai lakásárakkal?

Továbbra is aktívan foglalkozunk a hazai lakásárak alakulásával, miután a globális gazdasági környezet bizonytalanságai a magyar ingatlanpiacra is erős hatással vannak. Ennek tudatában készítettük el legújabb Hangulatfelmérésünket, melyben az ingatlanpiaci elemzőket és értékesítőket ezúttal kimondottan a lakásárak várható alakulásáról kérdeztük. Az újtól a használtig, Budapesttől a kistelepülésekig: mi várható a következő 12 hónapban?

Éppen öt év telt el a Portfolio Ingatlan által rendszeresen elkészített Lakáspiaci Hangulatfelmérés első kiadványa óta. Azóta közel 20 alkalommal kérdeztük már meg a lakáspiac szakértőit arról, mire számítanak a lakáspiac jövőjével kapcsolatban. Az állandó kérdéseken túl a felmérésben mindig szerepeltek az adott időszakot foglalkoztató főbb lakáspiaci témák, mint az esetleges támogatások, a lakásáfa, vagy az építőipari folyamatok árakra gyakorolt hatásai. Ezúttal viszont kimondottan a lakásárak alakulására voltunk kíváncsiak, így a kérdéseinkben is erre fókuszáltunk. Vajon hol, milyen irányú lehet a következő 12 hónapban az árak változása?

Mi várható az előttünk álló évben?

Budapest, a megyeszékhelyek és a kistelepülések használt és új lakásai kapcsán tettük fel a kérdést, emellett két kiemelt területet részletesebben is megvizsgáltunk, a Balatont és a budapesti agglomerációt. A válaszokat látva már önmagában is elmondható, hogy sokkal nagyobb a bizonytalanság mint eddig. Az országos átlagot tekintve 9-ből egy szakértő mondja azt, hogy csökkenni fognak az árak, míg ketten stagnálást, hatan pedig különböző mértékű árnövekedést várnak.

A többség szerint a budapesti használt lakásoknál az országos átlagnál kisebb ütemben emelkedhetnek az árak, a válaszadók átlaga szerint egy év múlva legfeljebb 3 százalékkal lehetnek magasabban, mint most.

Budapesttel folytatva, az új lakások esetében már nem látszik ekkora óvatosság. Annak ellenére, hogy az elmúlt egy évben az új építésű lakások árai minden előzetes várakozást felülmúlva folytatták emelkedésüket, kilencből négyen arra számítanak, hogy ez az előttünk álló évben is kitarthat a folyamat, vagyis 10 százaléknál nagyobb ütemű lehet a drágulás. Ez a megközelítés azért is komoly állítás, mert ez azt jelentené, hogy a tavaly ilyenkor még 1 millió forint alatti átlagos budapesti négyzetméterár a mostani, közel 1,2 millió forintos szintről, 2023 elejére bőven 1,3 millió forint fölé drágulna. Az építőipari alapanyagok drágulása alapján mindenesetre ez sem zárható ki, de feltételezhető, hogy ez már a kereslet részleges visszaesésével is együtt kell, hogy járjon.

Tovább haladva a megyeszékhelyekre az látható, hogy a használt lakások esetében 4-6 százalék, míg az új lakások esetében 6-8 százalék közti áremelkedést vár a következő 12 hónapban a többség. Ez a használt lakások esetében magasabb, mint a budapesti várakozás, míg az újaknál alacsonyabb annál.

Abban az esetben, ha ez valóban így fog történni, a használt és az új lakások ára a fővárosban egyre jobban eltávolodik egymástól.

Mivel a kisebb településeken főként csak a Balatonnál és Budapest elővárosaiban beszélhetünk értékesítési célú lakásfejlesztésekről, ezért itt csak a használt lakásokat vizsgáltuk, melynek kapcsán átlagosan a budapestihez hasonló, 3 százalék körüli áremelkedést vár a többség. Ennek megvalósulása esetén azt lehetne mondani, hogy az elmúlt évek felzárkózási trendje megtörne, vagyis a főváros-vidék közti árolló egyelőre nem zárulna tovább.

Végül nézzük a Balatont és a budapesti agglomerációt. Mindkét területről köztudott, hogy a járvány kirobbanása óta nagymértékben megnőtt mind a használt, mind az új lakások iránti kereslet, ami átlag feletti áremelkedéshez vezetett. Korábban írtunk arról, hogy a balatonfüredi és a siófoki lakásárak, de a nagyszámú új építésnek köszönhetően néhány más Balaton-parti település lakásárai is megelőzték a budapesti 700 ezer forint körüli átlagot. Ugyanez az agglomerációban a Budakeszi járásra is igaz, ami fontos mérföldkő, az elmúlt évtizedben ugyanis messze Budapest volt a legdrágább magyar település.

A fenti folyamatok ellenére a szakértők továbbra is látnak potenciált mind a Balaton környékében, mind a budapesti agglomerációban, ugyanis előbbi esetében 4-5, utóbbi esetében 5-6 százalékos áremelkedést vetítenek előre, ami szintén magasabb mint a fővárosi érték. Az új lakásoknál pedig mindkét térségben kilencből öten 10 százalék feletti áremelkedést várnak, de az óvatosabbak is 5-10 százalék közöttit.

Így látják a szakértők

A megkérdezettek közül öten bővebben is megosztották várakozásaikat:

„Három alapvető tényezőt emelnék ki, amely felfelé hajtja az árakat. Egyrészt az infláció, ami az üzemanyag- és energiaárak árkorlátozásának részleges megszűnése miatt várhatóan két számjegyűre fog növekedni. Az ingatlanok viszont jellemzően inflációs környezetben is tartják reálértéküket, így az infláció növekedése miatt önmagában is hasonló mértékű nominális árnövekedésre lehet számítani. Másrészt a növekvő energia és üzemanyagárak meg fognak jelenni a kiviteli költségekben is, ami értelemszerűen a fogyasztói árak növekedését jelenti. Az üzemanyag és energiaárakon túl az egyéb nyersanyag árak esetén is számíthatunk az építési költségekben megjelenő növekedésre. A harmadik tényező pedig a forint árfolyama, amely esetén középtávon további gyengülés várható, ami miatt a hazai költségek várhatóan az európai szintet meghaladóan fognak növekedni, ami ugyancsak beépül az eladási árakba. Az árnövekedés ellen hat ugyanakkor a kereslet szűkülése, a növekvő hitelkamatok, illetve a vásárlási támogatások várható csökkenése. A kiszámíthatatlanul és gyorsan változó piaci környezet eddig is fokozott terhet jelentett a hosszú távban gondolkodni kényszerülő ingatlanfejlesztői szektorban, amely eddig sem tudott kínálatban felnőni a kereslet igényeihez, és várhatóan még tovább fog szűkülni ez a kínálat. Így a két ellentétes irányba ható tényező közül bizonyosan az árak emelkedési irányába hatók fognak győzni, az árak növekedése pedig saját számításaim szerint több mint 5 százalékponttal meg fogja haladni az infláció szintjét.” - mondta el Kricsfalussy Tamás, a Metrodom értékesítési igazgatója.

"Az országra jellemző munkaerőhiány, minimálbér-emelés és általános béremelések következtében a magyar lakosság jelenleg megerősödve várja a változásokat. Az ingatlanpiacot jelenleg nagyon erős kereslet jellemzi, amely idén a még elérhető otthonteremtési támogatások és az egyelőre stabil vásárlóerőnek köszönhetően egész évben fennmaradhat. Az ingatlanpiac lakhatási célú keresletére a legnagyobb bizonytalanságot az energiaárak jelentős és tartós emelkedése jelenti, amely az inflációba begyűrűzve az élet minden területét megdrágíthatja, mérsékelve ezáltal az elkölthető jövedelem növekedési ütemét és esetleg elodázva a lakhatási célú lakásvásárlást a támogatásokkal nem érintett társadalmi csoportoknál. Az erős kereslet következtében azonban nem számítunk a nominális árak csökkenésére. Az új építésű árak jelentős emelkedése miatt várhatóan egyre több lakáskereső fog használt ingatlant vagy albérletet választani, ezzel megtámasztva a befektetői kereslet alapjául szolgáló bérleti piacot is." - emelte ki Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

"A háború várhatóan hatással lesz a hazai lakáspiacra. Elsősorban a gazdasági szankciók által is felpörgetett infláció kamatemelése lesz kritikus a lakáshitelezésre, az elmúlt időszakban a használt lakások több mint 50 százalékát ugyanis valamilyen hitelre vásárolták a vevők. A kereslet várható csökkenése a rossz minőségű ingatlanok eladhatatlanságát hozza magával. Arra számítunk, hogy a kínálat és a tranzakciószám emiatt csökkenni fog, ez viszont rövid távon további áremelkedést okozhat. Az új lakások és jó minőségű ingatlanok iránt ugyanis töretlen a kereslet, ezek viszont az ingatlanállomány drágább szegmensét fedik le." - tette hozzá Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

"Nagyrészt még tart a hajrá a támogatásokért, emellett ilyen válságközeli időkben az ingatlan a korábbinál is vonzóbb befektetési eszközzé válhat sokak szemében. Ugyanakkor a háború és a jövővel kapcsolatos elbizonytalanodás főleg a nagy arányban hitelből vásárlókra hat és összességében az emelkedő kamatszint is a hitellel történő vásárlásokat vetheti vissza." - erősítette meg Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

"A lakásárak alakulására a választás végkimenetele, a CSOK és egyéb lakástámogatások - például a Zöld hitel - további sorsa, az ukrán helyzet alakulása, és ennek következményei - például rezsiárak, infláció – lesznek leginkább hatással." - hangsúlyozta Sápi Zoltán, az Eltinga elemzési vezetője.

A kutatásban az alábbi szakértők vettek részt: Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Csorba Dániel - ingatlanértékesítő, blogger, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Sápi Zoltán - Eltinga, Sándorfi Balázs - Bankmonitor, Tancsics Tünde - Budapesti Lakáspiaci Riport, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont és a Portfolio Ingatlan csapata.

A felmérésünkkel párhuzamosan a Portfolio Ingatlan olvasói számára is készítettünk egy kérdőívet, melynek eredményeit hamarosan szintén közzétesszük.

Címlapkép forrása: Getty Images