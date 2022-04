Brutális és Európa-bajnok a hazai lakásár-emelkedés? - Nézzük meg kicsit jobban!

Európa-bajnokok a magyarországi lakásárak - derül ki az Ingatlan.com legfrissebb elemzéséből. Bizonyos tekintetben valóban azok, hiszen 2015 és 2021 között egyik uniós országban sem emelkedtek ilyen ütemben a lakásárak. De biztos, hogy minden tekintetben jár Magyarországnak az Európa-bajnoki cím? A keresőoldal elemzését tovább gondolva megnéztük, mi a helyzet ma az uniós országok lakáspiacán, hol, milyen négyzetméterárak mellett lehet ma lakást venni, mi történik, ha euróban számolunk és hogy állunk, ha a lakásárakat minden országban az átlagjövedelemhez képest nézzük.

Nem mondunk újat azzal, hogy a magyarországi lakásárak mögött hatalmas szárnyalás áll, európai viszonylatban toronymagasan nálunk volt az elmúlt hat évben a legnagyobb a drágulás, de világviszonylatban is az élmezőnyben vagyunk annak ellenére, hogy a legtöbb országban hasonló irányú volt az árak elmozdulása. Míg Magyarországon 2015 és 2021 között átlagosan 114 százalékkal mentek feljebb az árak, addig Csehországban 101, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában, Lettországban és Litvániában pedig 70-80 százalék közötti volt a drágulás.

Mindössze két olyan ország van - Görögországból nem érkeztek adatok - ahol 10 százalék alatti volt a teljes időszakra vonatkozó lakásár-emelkedés: Olaszország és Ciprus, míg Finnországban 12, Franciaországban 28 százalékkal mentek feljebb az árak.

Május 6. és 8. között ismét megnyitja kapuit a hazai ingatlanpiac egyik legfontosabb szakmai rendezvénye, a Portfolio Lakás Kiállítás. A kiemelt szakmai esemény a MOMsport Uszoda és Rendezvényközpontban várja mindazokat, akik a lakáspiachoz kapcsolódnak – legyenek ingatlanfejlesztők, vásárlók, befektetési lehetőséget vagy otthont kereső érdeklődők.

Mit jelent ez négyzetméterárakban?

Pontosabb képet kapunk, ha mindezt négyzetméterárak szintjén is összehasonlítjuk, ami után látható, hogy Magyarország a hihetetlen drágulást követően még mindig a sereghajtók között van, különösen, ha euróban adjuk meg az értékeket. A forintban számított 114 százalékos drágulás euróban számolva 97 százalékra csökken, miután a vizsgált hat év alatt a forint az euróhoz képest nagyjából 15 százalékot gyengült. Mindez azt jelenti, hogy 650-700 euróról 1300 euró fölé nőtt az átlagos négyzetméterár.

Az átlagos négyzetméterárak számításához a mostani vizsgálatunkban Európa-szerte az 500 ezer főnél kisebb, nem fővárosi jogállású jelentősebb települések átlagárait használtuk, a fővárosok és a milliós nagyvárosok ugyanis számos országban erősen felfelé torzítják az átlagot. Mindössze három ország volt, ahol a kis méret miatt célszerűnek láttuk a fővárosokat is bevonni az átlagolásba: Málta, Ciprus és Luxemburg. A lenti számok tehát jellemzően az országok különböző pontjain elhelyezkedő régiós nagyvárosok átlagos lakásárait mutatják.

Az első grafikonra ránézve azonnal látszik, hogy abszolút értékben kevésbé Európa-bajnoknak, sokkal inkább sereghajtónak számít Magyarország, ami a vidéki nagyvárosokat tekintve Romániát, Litvániát, Lettországot, valamint Bulgáriát előzi meg.

Míg Magyarországon az árak megduplázódása alig több mint 700 eurós négyzetméterenkénti drágulást jelentett, addig Franciaországban a 28 százalékos áremelkedés 800, Németországban a 62 százalékos áremelkedés 1500, Hollandiában a 75 százalékos áremelkedés 1600, míg Luxemburgban a 79 százalékos drágulás 3300 eurós többletet jelent négyzetméterenként.

Érdekesség, hogy a balti államok vidéki városai meglepően olcsók a fővárosaikhoz képest, ami Franciaországra is igaz. Ezzel szemben Németországban vagy Ausztriában nincs ilyen fővárosi túlsúly, egyes vidéki városok sok esetben elérik vagy akár meg is haladják a fővárosi lakásárakat. Az abszolút drágulás mellett érdemes azonban a jövedelmeket és azok változásait is megnézni.

Portfolio Property X 2022 Június 8-9-én jön a Portfolio Property X élménykonferencia, ahol a szakma mellett kiemelt szerepet kap a találkozás, a networking, az élmény és a hangulat. A további részletekért kattints!

Hogy változtak a bérek?

A lakásárak mellett a jövedelmek is emelkedtek 2015 és 2021 között, ennek mértéke azonban a legtöbb országban elmaradt a lakásárak változásától. Magyarország például lakásárakban négy országot előz, míg az euróban számolt jövedelmekben mindössze kettőt, Romániát és Bulgáriát.

Az átlag magyar most kevesebb mint 300 euróval keres többet, mint 2015-ben, miközben az átlag osztrák vagy holland 450, az átlag luxemburgi pedig 600 euróval visz haza többet annak ellenére, hogy a százalékos növekedés nálunk sokkal magasabb volt.

Ezt figyelembe véve végül nézzük meg, mely országokban lett egyszerűbb és mely országokban vált nehezebbé 2015 óta a lakásvásárlás. A következő ábrán jobb oldalról indulva öt ország van, ahol a jövedelmek emelkedése meghaladta a lakásárak emelkedésének ütemét, leginkább Romániában javult a helyzet. Valamivel egyszerűbb most a lakásvásárlás még Olaszországban, Cipruson, Bulgáriában és a balti államok közül Litvániában.

A legnagyobb romlás terén bronzérmes Hollandia, ezüstérmes Luxemburg, aranyérmes pedig Magyarország, vagyis a kétes Európa-bajnoki cím ebben a mutatóban is hozzánk került. 2015 és 2021 között a lakásárakhoz viszonyítva a nettó jövedelmek nálunk értékelődtek le leginkább.

Hány négyzetmétert ér egy havi fizetés?

Hiába a vásárlóerő jelentős leértékelődése, így sem Magyarországon a legrosszabb a helyzet. Nézzünk, mennyit érnek a fizetések az egyes országok lakáspiacain. Ebben a tekintetben már Málta a legdrágább, ott egy havi nettó jövedelem alig több mint 0,4 négyzetméterre elég, de a kelet-közép-európai régió országai sincsenek túl jó helyzetben. Az első 8 helyből 6-ot itteni országok foglalnak el. Málta mellé egyedül a kiugróan drága Luxemburg került be.

Málta mögött Horvátország lett a második, ami az ország sajátosságának is köszönhető, ez ugyanis tipikus példája annak, amikor nem a főváros a legdrágább, hanem más kisebb, de frekventált - ez esetben tengerparti - nagyvárosok. Ezt követi Csehország és Lengyelország, ahol a jövedelmekhez képest szintén drága a vidéki nagyvárosok lakáspiaca, mindkét országban kevesebb mint 0,5 négyzetméter jön ki egy havi fizetésből.

Építőipar 2022 Az építőipar és a lakásárak összefüggéseivel kiemelten foglalkozunk az április 26-i Építőipar 2022 konferencián. Részletekért kattints!

Tovább nézve a listát Luxemburgot Románia követi, vagyis hiába javult sokat keleti szomszédunkban a lakásár/jövedelem mutató, még így is drágább az ottani piac mint a sorban következő Szlovákia és Magyarország, ahol 0,54 és 0,61 négyzetméterre elég az átlagbér.

A lista másik végén olyan országok vannak, mint Írország, Dánia és Belgium, ahol a vidéki városokban relatíve olcsón lehet lakást venni, a havi jövedelem mindegyikben több mint egy négyzetméterre elég. A kakukktojás Lettországban különösen nagy a népesség fővárosban történő koncentrációja, a lakosság több mint harmada Rigában él, így ha azt kivesszük a rendszerből, a kisebb városokban relatíve alacsonyak a lakásárak, így kerülhetett ez az ország a lista olcsónak számító végére.

Végül néhány érdekes összehasonlítás!

Ha Magyarországon Horvátország ár- és bérszínvonalával számolnánk, akkor a vidéki nagyvárosok átlagárának 700 ezer forint közelében kellene lennie.

Belgium arányaival számolva viszont olyan, mint ha a vidéki nagyvárosainkban 300 ezer forint alatt lenne a négyzetméterár, vagy a mostani árak mellett nettó 550 ezer forint lenne az országos átlagfizetés.

Dánia esetében a négyzetméterárak a mostani bérek mellett 270 ezer, a nettó átlagfizetések a mostani árak mellett 600 ezer forintnak felelnének meg.

Írország példájával összevetve pedig - ahol a Dublintól távolabbi városok szintén jelentősen olcsóbbak - olyan, mint ha a magyar vidéki városok átlagos négyzetméterára 240 ezer, vagy a mostani lakásárak mellett a nettó jövedelem 650 ezer forint lenne Magyarországon.

Címlapkép forrása: Getty Images