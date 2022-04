Meggyötri a szomszédos építési piacokat az orosz-ukrán háború - Mi lesz veled magyar építőipar?

A horvát építési piacon a turizmus, és így a szállodaépítések nagy pofont kaphatnak a háború miatt, viszont a mélyépítésnek még előnyös is lehet, ha a háború miatt Oroszországon kívüli forrásokhoz fordul az EU gázellátásért. Szlovéniában a lakásépítés teljesítménye továbbra is magas, de az elmarad a kereslettől, amely a lakóingatlanárak gyors emelkedését okozza, miközben - Magyarországhoz hasonlóan - itt is emelkednek a nyersanyagárak, drágul a vas, az alumínium, illetve az energiaárak miatt a cement is. Románia, illetve Ukrajna és Oroszország között magas a kereskedelem intenzitása az energia és az ércek esetében, így a háború áremelkedést és hiányt generál a román piacokon. A horvát, a szlovén és a román építési piacra gyakorolt háborús hatásokat vette sorra az EECFA (Eastern European Construction Forecasting Association, 8 kelet-európai ország építési piacát kutató nemzetközi szövetség). A szomszédos országok mellett, kiderül hamarosan az is, hogy a magyar építési piacra milyen hatással volt eddig az orosz-ukrán háború, valamint, hogy milyen további következménye lesz a szakértők szerint az alapanyag-ellátás, az építőipari árak, valamint a hazai beruházásokat illetően.

A horvát építési piac veszíthet, de egyben nyerhet is az Oroszország elleni szankciókból

Ukrajna orosz inváziója az EECFA-országoknak, így Horvátországnak is, egyszerre jelent kínálati és keresleti sokkot. A kínálati oldalon az energiaköltségek, az építőanyagok és az építési költségek is emelkednek. Az ellátási láncok és a munkaerőpiacok is felborultak. A keresleti oldalon az infláció csökkentette a reáljövedelmeket, így megrendült a fogyasztói bizalom és drágultak az ingatlanok. Igaz, ez nagy mértékben a meglévő tendenciák elhúzódásának és súlyosbodásának eredménye. A fogyasztói és a termelői árszint nőtt az orosz invázió előtt is, az építési költségek gyorsabban emelkedtek, mint az infláció, és a jegybankok a monetáris politika szigorítását fontolgatták, hogy az inflációt kordában tartsák. A hitelezési feltételek szigorodtak, a fogyasztói bizalom csökkent. Mindez negatívan hatott a horvát építési teljesítményre, bár az ágazat ennek ellenére prosperált. Viszont a háború hatásai - legalábbis rövid távon – az építési alszektorokat gyengíthetik.

A háború miatt a horvát élelmiszer- és energiaárak szárnyalnak, mely egyrészt jelentősen csökkentheti a lakásvásárláshoz rendelkezésre álló forrásokat, másrészt pedig növeli a potenciális lakásvásárlók jövővel kapcsolatos aggályait. Illetve, a keresletet csökkentő nagy áremelések kikényszerítésével bizonyos mértékig az ipari termelés is csökkenhet.

A turizmus (a horvát GDP 20%-a), mely a szálloda-, lakó- és kereskedelmi építkezések egyik fő mozgatórugója, rendkívül érzékeny a geopolitikai eseményekre, különösen az európai történésekre. 2021 végén-2022 elején például Horvátországban virágzott az orosz vakcinaturizmus (az oroszok más oltóanyagot kerestek mint a Szputnyik, egyrészt mert nem találták megfelelőnek, másrészt mert az EU-s országok nem fogadták el). Most viszont a háború miatt sem az orosz, sem az ukrán turisták nem mennek Horvátországba, és ez valószínűleg még idén nyáron-ősszel is így lesz. Az invázió a potenciális EU-ból érkező turistákat is elbizonytalaníthatja az idei szezonban (energiaköltségek, rendelkezésre álló jövedelem). Vagy pedig előnyös lesz ha a bizonytalanság miatt az uniós turisták olcsóbb, közelebbi nyaralást választanak. Bárhogy legyen is, a horvát építési teljesítményt érinti majd, mivel a szállodák módosítják beruházási terveiket, a tengerparti lakások építői reagálnak a kereslet változásaira, a zágrábi lakás- és irodafejlesztők pedig a vásárlók érdeklődésének megfelelően módosítják majd a kínálatot.

Michael Glazer, (SEE Regional Advisors - EECFA Croatia) a nemzetközi szervezet horvát iparági szakértője szerint a mélyépítésre nem volt hatással az orosz invázió; a nagy vasúti projektek például folytatódnak. Ugyanez igaz az ipari építésekre és nagymértékben a raktárépítésre is. Az ipari szegmensben a háború nem változtatta meg az ipari projekteket építők középtávú keresleti-kínálati számításait. A raktárépítést illetően igaz, hogy a szegmens egyik fő mozgatórugója az internetes vásárlás, ami rövid távon bizonytalan, de a közeljövőben egyértelműen nőni fog. Középtávon a horvát mélyépítés profitálhat abból, ha a háború miatt Oroszországon kívüli forrásokhoz fordul az EU gázellátásért. Ez azt jelentené, hogy a horvát Krk-szigeti LNG-terminál tárolókapacitását növelnék, és olyan vezetékeket építenének ki amelyek több országba több gázt tudnak szállítani.

A szlovén piacon a háború miatt rekord magas lett a vas, a nikkel és az alumínium ára

Szlovéniában az építőanyag-gyártók már az ukrán háború kitörése előtt csökkentették kapacitásaikat, vagy amiatt, mert az országok koronavírus miatti lezárásából logisztikai problémák adódtak, vagy amiatt, mert csökkent a kereslet. Ahogy a járvány utolsó hulláma véget ért, a kínálat nem tudott lépést tartani a magas kereslettel, és az építőanyagárak emelkedni kezdtek. A statisztika azt mutatja, hogy Szlovéniában az építőanyagárak 2021 3. negyedévében ötödével emelkedtek 2020 3. negyedévéhez képest. A befejezett építkezések értékének implicit deflátora (mely az építőiparban az árakat méri) meghaladta a 14%-ot, mely 20 éve a legmagasabb érték. Ezen túlmenően a növekvő energiaárak járultak hozzá leginkább az építési költségek általános növekedéséhez. 2022 február végén az éves infláció Szlovéniában 7% volt.

A magas infláció ellenére Szlovéniában nőtt az építési piac teljesítménye. Az építőipari tevékenység 2021-es fokozatos visszaesését követően (tavaly 5,8%-kal kevesebb munkájuk volt) 2022 elején ismét emelkedett az építési munkák értéke, januárban az összes építőipari alágazat közül a nem lakásépítés nőtt leginkább. 2021 végén-2022 elején a lakásépítésben is magas aktivitást lehetett tapasztalni. A lakásépítés teljesítménye továbbra is magas, de még mindig elmarad a kereslettől, mely a lakóingatlanok árának gyors emelkedését okozza. Nominálisan az árak 2021 végén 26%-kal voltak magasabbak a 2008-as átlagnál, és 2021 utolsó negyedévében tovább gyorsult a lakóingatlanárak növekedése. A mélyépítés teljesítménye is nőtt az állami beruházások miatt, mint például a Port Koper felé vezető második vasútvonal, a közúti összeköttetés a harmadik fejlesztési tengelyhez, a vasútvonalak korszerűsítése, az állami utak és kerékpárutak felújítása, a villamosenergia hálózat kiépítése és felújítása; illetve a nagyberuházások a vízellátási infrastruktúrába. Az állam egészségügyi projekteket is tervez. Mivel 2022 választási év, az állami kiadások növekedésére számítani lehetett, de ez a növekedés a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta.

Dr. Ales Pustovrh, (Bogatin-EECFA Slovenia) a nemzetközi szövetség szlovén iparági szakértője szerint bár a szlovén gazdaság közvetlen függése az orosz és az ukrán piacoktól viszonylag csekély, a háború erős hatással lehet a szlovén inflációra, a globális pénzügyi piacokra, a bizalomra és az ellátási lánc működésére. Illetve, az orosz-ukrán háború tovább emeli a nyersanyagárakat is. Nemcsak a vas drágul, hanem a nikkel és az alumínium is, melyek ára rekord magas. Az olaj és a földgáz ára is emelkedik, és ez a cement árát is emeli. Ukrajna jelentős agyagexportőr volt a csempegyártásában is, így arra számíthatunk, hogy az agyaghiány és az emelkedő energiaárak miatt a csempe ára is emelkedni fog. Az építőipari cégek az ilyen emeléseket át akarják majd hárítani az állami ajánlatkérők felé (beépített infláció), bár eddig csak részben jártak sikerrel. A következő hónapokban a szlovén kormány intézkedései csökkentik majd az energiaárakat, így az árak már valószínűleg nem haladják meg a februári szintet, de nem is fognak csökkenni. Az építőipar drágulását a munkaerőhiány is befolyásolja; a munkaerőpiacon továbbra is nagy a kereslet-többlet a szakképzett munkaerő kínálatához képest.

Az ukrán háború lehetséges hatásai a román építési piacra

Az EECFA román kutatója, Dr. Sebastian Sipos-Gug szerint bár a román építési piacot közvetlenül nem érinti az ukrajnai háború, számos olyan probléma van, melyek közvetve rosszul érintik: az építési költségek, a kamatok és az infláció.

Romániában az építési költségek már 2021-ben is gyors ütemben nőttek (+25%-os éves átlag 2020-hoz képest), de főleg 2022 elején: januárban +41% az előző év azonos hónapjához képest. Ilyen körülmények között az energia- és alapanyagárak növekedése (az import nehézségei és a világpiaci árak emelkedése miatt) még magasabb költségekhez vezetnének, és visszahúznák az új építéseket.

A román gazdaság nem kötődik szorosan Oroszországhoz, Ukrajnához vagy Fehéroroszországhoz. 2019-ben mindhárom országból érkező román import az összes import kevesebb mint 5%-át tette ki, míg a román export e három országba kevesebb mint 2,5%-a volt az összes exportnak. Viszont a kereskedelem intenzitása magas az energia és az ércek esetében: 2019-ben a szén, gáz és olaj 37%-a, és az ércek 40%-a a három ország valamelyikéből származott. Így a kereskedelmi nehézségek negatívan befolyásolnák ezen anyagok elérhetőségét, és így az építési költségeket is.

Míg az építési költségek a kínálatra hatnak, a kamatlábak és az infláció együttesen a keresletre. A Román Nemzeti Bank 3%-ra emelte az alapkamatot: ez az ötödik emelés 2021 szeptembere óta. Ez megdrágítja majd a fogyasztási és jelzáloghiteleket egy olyan időszakban, amikor a lakásárak 2008 óta a legmagasabbak: 2022 márciusában 20%-kal nőtt a lakások ára 2021 azonos hónapjához képest. Ez párosulva a rekordszintű inflációval, rendkívül megnehezítheti az új lakásvásárlások finanszírozását, és visszaszoríthatja a keresletet.

Bár a nem-lakásépítési piac a járványügyi korlátozások enyhülésének köszönhetően elkezdett magához térni, a korábban említett tényezők mindegyike hátráltatná a kilábalást. Illetve, az alszektornak olyan kihívásokkal kell majd szembenéznie, mint például a szankciók miatti globális ellátási lánc akadozása, az energia- és szállítási költségek növekedése egy olyan időszakban, amikor mérsékelt munkaerőhiány van, és a munkavállalók részéről megnövekedett az igény a távmunkára. A mélyépítés iránti kereslet továbbra is magas, de a román kormányt visszafogja a beruházásokra fordítható kevesebb pénz. A megnövekedett építési költségek is nehezítik az állami beruházásokat. A növekvő folyó fizetési mérleg hiánya, a támogatások (az infláció és az energiaköltségek legkiszolgáltatottabb rétegekre gyakorolt hatásainak ellensúlyozására), valamint a védelmi kiadások növekedése (2023-ban a GDP 2,5%-ára, 2022-ben 2%-ra) elszívják a mélyépítési projektekre költendő állami pénzeket. Az alszektor megmentői az EU-s források lesznek, bár a költségek növekedése miatt lehet, hogy ezek is kevésbé hatékonynak fognak bizonyulni.

Mi lesz a magyar építőiparral?

Az alapanyagárak drágulását, a termékek hiányát már most is érzi a hazai építőipar. A bányászati, gyártási kapacitásoknak most már nemcsak a hazai, hanem az ukrán piacokat is ki kell szolgálnia, ami a háború befejezte után is csak idővel tud visszaállni, főleg, ha addig még több rombolás történik az országban. Emellett az energiakitettségünk is további kérdéseket, és bizonytalanságokat hordoz a jövőt illetően. Ezekről, valamint az orosz-ukrán háború magyar építési piacra gyakorolt további hatásairól lesz többek között szó a pár nap múlva, április 26-án megrendezett Építőipar 2022 konferencián.

Scheer Sándor, a Market Építő vezérigazgatója, Tibor Dávid, a Masterplast elnöke és Balázs Attila, a Bayer Construct vezérigazgatója a hazai építőipar jelenjéről és jövőjéről fog beszélgetni a közönség előtt, míg más meghívott szakértőink az alapanyagárak és az ellátási láncok biztonságáról mondják el véleményüket. A konferencián természetesen szó lesz az építőipari digitalizációról, illetve az ehhez köthető újdonságokról, valamint az építésgazdaság fenntarthatósági dilemmái, a körforgásos gazdaság és az ESG szempontok iparági vonatkozásai sem maradhatnak ki a témakörök soraiból.

Címlapkép forrása: Getty Images