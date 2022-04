A háború teljesen átírta a kilátásokat - Szinte minden téren rosszabbul teljesíthet idén a hazai ingatlanpiac

Portfolio 2022. április 28. 10:45

Hiába zárta az előző év végét erősen a hazai gazdaság és ezzel együtt az ingatlanpiac is, a február végén kitört orosz-ukrán háború teljesen felülírta a terveket. A geopolitikai feszültségek jövőbeli alakulása hatalmas bizonytalanságot kelt mind a hazai mind a világgazdaságban és ez már a hazai kereskedelmiingatlan-piacon is érződik: az MNB frissen megjelent kereskedelmiingatlan-piaci jelentése szerint akár rövid távon is csökkenhet a kereslet, a fejlesztési kedv, romolhatnak a finanszírozási feltételek. A piac alszegmenseit nézve a kihasználatlansági ráta mindenhol nőtt vagy stagnált, azonban ez nem minden esetben olyan nagy probléma, mint amilyennek elsőre tűnik.