Uniós támagatást kap Budapest: zöldfejlesztésekre költheti a pénzeket

Az Európai Bizottság kiemelten fogja támogatni többek között Budapestet is a 2030-as klímacél elérésének az érdekében. A Bizottság 100 európai várost választott ki a klímasemleges és okos városok programjába, amelybe 3 magyar város került be: Miskolc, Pécs és Budapest - számolt be róla Karácsony Gergely közösségi oldalán. Az összességében 360 millió euróból (amely forintban összesen 135 milliárdnak felel meg) megvalósuló program során a városoktól várnak egy átfogó koncepciót, amellyel az éghajlat-semlegességet elérnék.