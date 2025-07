Beindult az állami pénzszórás, elvéti fontos céljait a kormány

Csiki Gergely 2025. július 07. 06:10

Mostanra egyértelműen konszenzusos vélekedés lett az elemzők körében, hogy a kormány nemcsak az idei, de a jövő évi költségvetési hiánycélt is elvéti. A 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve egyre inkább érvényes lesz a növekedés beindításának célja alá rendelt költségvetési politika gyakorlata. Van olyan előrejelzés, ami azt vetíti előre, hogy jövőre még emelkedhet is a deficit az idei, elvétett hiánycél után is.