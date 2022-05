Szabályosan kilőttek az elmúlt egy évben az újlakás-árak, nemcsak Budapesten, de az ország más nagyvárosaiban is. Az idei év első negyedévében 23 százalékkal magasabb összeg volt az ilyen lakások árcédulájára írva, mint a tavalyi év első három hónapjában. Ennek kapcsán egyrészt arra voltunk kíváncsiak, hogy mi okozta ezt – a már eleve rendkívül magas szintről induló - hirtelen jött további áremelkedést, másrészt azt is megnéztük, hogy a használt lakások mennyire tudták ezzel tartani a lépést. Vajon megéri a mai árak mellett új lakást venni?

A használt és az új lakások árazása mindig összefüggést mutat. Bár a piacon általában az összes tranzakció legfeljebb 10 százalékát adják az új lakások, ha ezek ára tartósan emelkedik, az hatással van a használt lakások árazására is. Az elmúlt hat évben az új lakások általában 50-55 százalékkal voltak drágábbak, mint a használtak, legalábbis ami a fővárost illeti.

Az Eltinga által negyedévente közzétett Budapesti Lakáspiaci Riport már több mint hat éve folyamatosan bemutatja a fővárosi eladásra kínált új lakások árait. Ezt érdemes összevetni a KSH használtlakás-piaci statisztikáival, valamint az OTP Jelzálogbank Értéktérképével, ami a NAV adatokon alapulva az összes lakás eladási áráról pontos képet mutat. Ehhez hasonló az MNB árindexe is, utóbbi kettőnél viszont nemcsak a használt, de az új lakások ára is benne van a statisztikában, jóllehet ez több ok miatt sem okoz érdemi torzulást a számokban. Mi történt tehát az új és a használt lakások árával 2015 utolsó negyedéve óta?

Nézzük az árakat!

2015 végén már egyértelműen érezhető volt a fordulat a fővárosi lakáspiacon, igaz akkor a fővárosi használt lakások ára még alulról közelítette a négyzetméterenkénti 300 ezer forintot. Ez volt az az év, amikor a fejlesztők is elkezdték a kilábalás jeleit látni, ami a különböző kormányzati támogatásokkal együtt arra sarkallta őket, hogy elindítsák az évek óta tervasztalon lévő fejlesztéseiket. Ekkor - mai szemmel nézve - még az új lakások ára is nagyon kedvező volt, fővárosi átlagban 483 ezer forint négyzetméterenként.

Innen vette kezdetét mind az új, mind a használt lakások piacán az a töretlen áremelkedés, aminek hatására 2019 végére a fővárosi használt lakások négyzetméterára 620 ezer, míg az újaké 900 ezer forintra emelkedett. Az ezt követő időszakban az új lakások ára mérsékeltebb ütemű emelkedéssel haladt tovább, a használtaké pedig ennél is jobban lelassult. A covid okozta bizonytalanság, a befektetési célú vásárlások visszaesése mind hozzájárult ehhez, így a tavalyi év közepén az új lakások ára még mindig 1 millió, a használtaké pedig 700 ezer forint alatt volt négyzetméterenként. Az elmúlt egy évben azonban azt látjuk, hogy visszatért a járvány előtti lendület, különösen az új lakások piacán, amivel – előzetes becslések szerint – a használt lakások csak részben tudják tartani a lépést.

Mennyivel drágább az új?

Ahogy a bevezetőben már említettük, az új lakások árai az elmúlt évek tapasztalatai alapján 50-55 százalékkal magasabbak, mint a hasonló elhelyezkedésű használtaké. Míg 2016-ban és 2017-ben ez elérte, sőt volt, hogy meg is haladta a 60 százalékot, addig 2018-ban és 2019-ben 50 százalék alá csökkent, vagyis, ha valaki a használt lakását értékesítve szeretett volna új lakásba költözni, akkor azt 2019-ben, vagy 2021 elején tehette meg a legkisebb arányú többletköltség-ráfordítással. Aki most szeretne újat venni használt lakásának eladásával, annak ismét mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, miután a két lakástípus közti árkülönbség mostanra újra meghaladja a 60 százalékot. Erről részletesebb, de valamivel rövidebb időtávú, a budai kerületek áraira kiterjedő elemzést készített nemrég a Pénzcentrum.

Mi okozta a felértékelődést?

Az új lakások átlag feletti áremelkedése több tényezővel magyarázható. Egyik legfontosabb ezek közül az építőanyaghiányból adódó áremelkedés, ami részben a covid okozta ellátási nehézségek fokozódásának, valamint az idén kirobbant orosz-ukrán háborúnak köszönhető, de egyes fejlesztők szerint az alapanyaggyártók haszonkulcsa is erősen hozzájárul ehhez. A korábbi évekhez hasonlóan a munkaerőhiányból fakadó béremelkedés is a kivitelezési költségeket növeli, de az új lakásokra vonatkozó energetikai szabályozások szigorítása, valamint az egyre magasabb telekárak is végső soron az új lakások magasabb négyzetméteráraiban jelennek meg.

Megéri az új vagy legyen inkább használt?

A nagy árkülönbség láttán jogosan merülhet fel a kérdés, hogy mennyire éri meg ma új lakást venni. Ennek kapcsán most is fontos leszögezni, hogy a lakásvásárlás mindig egy összetett kérdés, ami egy adott élethelyzet és a hozzá kapcsolódó anyagi helyzet eredménye, aki viszont kimondottan a statisztikákra hagyatkozva hozná meg a döntést, annak érdemes több dolgot is figyelembe vennie.

A fenti arányokat látva 2016-ban jó ötletnek tűnhetett kivárni amiatt, mert az új lakások felára a használtakéhoz képest több mint 60 százalék volt, bízva abban – ami egyébként be is következett – hogy ez a következő években csökkenhet. A 2016-os árakkal számolva viszont még ez a 60 százalék is csak 200 ezer forintnyi különbséget jelentett négyzetméterenként, szemben a 2018-2019-es 45-50 százalék 260-270 ezer forintos különbségével. A fajlagos árak folyamatos emelkedése miatt tehát összességében mégis megérte korábban vásárolni. Aki még tovább várt, annak 2020-2021 fordulóján már több mint 320 ezer, 2022 elején pedig több mint 400 ezer forintos különbséggel kellett számolnia.

Anélkül, hogy a jövőbe látnánk, feltételezhető, hogy a mai 65 százalékos árkülönbség a jövőben csökkenni fog, de – ahogy 2016 után láttuk - az egyre magasabb árak miatt egyáltalán nem biztos, hogy ez a mostani 400 ezer forintos négyzetméterárkülönbségekben is csökkenést fog okozni. Ezen az sem feltétlenül fog változtatni, hogy a rozsdaövezeti, áfamentességgel járó fejlesztések körét egyértelműen bővíti a kormány:

A végső döntés meghozatalakor éppen ezért olyan praktikus szempontokat érdemes inkább vizsgálni, mint, hogy bele akarunk-e vágni egy használt lakás felújításába, vagy az új lakások kínálatában találunk-e megfelelő elhelyezkedésű ingatlant. Ezen felül pedig akár az elérhető támogatásokkal együtt belefér-e az anyagi helyzetünkbe az, hogy a mai árszintek mellett egy új lakás mellett döntsünk. Hogy ezeken felül még mi szól az egyik vagy a másik típus mellett, arról részletesebben május 7-én a Lakáskiállítás szombat délutáni, ingyenes Klub programján beszélnek majd a szakértők.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba