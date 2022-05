Megvan a hivatalos dokumentum, így épülnek 35 évig autópályák Magyarországon

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnökének péntek reggeli sajtóeseményén derült ki: a Themis Magántőkealap által vezetett konzorcium nyerte el a 35 évre szóló, gyorsforgalmi úthálózatokkal összefüggő koncessziós szerződést. A részletekről a miniszter már beszélt, és ezzel egyidőben tették közzé az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán a koncessziós beszerzési eljárás bírálati szakaszát. Ebből kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő hogyan is lett győztes és hogy a későbbiekben milyen alvállalkozókat tervez bevonni a munkákba, ami többek között autópályák építését, bizonyos pályaszakaszon a sávok bővítését, valamint a karbantartást jelenti.

Péntek reggel jelentette be a kormány, hogy a 35 évre szóló koncessziós szolgáltatási pályázatot a Themis Magántőkealap által vezetett konzorcium nyerte el. Ide tartozik a Konzum tőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, a Cronus Magántőkealap, a Vesta Magántőkealap és Via Magántőkealap.

Rogán Antal koncesszióért felelős miniszter tájékoztatásából az is kiderült, hogy a döntésről szóló dokumentum meg is jelent péntek reggel az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán. Ebből sok új részletet megismerhetünk, főleg arra vonatkozóan, hogy

pontosan hogyan és milyen pontozással nyert a győztes ajánlattevő és hogy kiket készül bevonni a későbbi munkák során.

A szerződés lényege: "Magyarországi többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózati elemek tekintetében (1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatok ellátása rendelkezésre állási díj és szolgáltatási díj fizetése mellett, az üzemeltetésbe adás időpontjától a koncessziós időszak (35 év) lejártáig". Az is fontos, hogy az új építéseket 2032-ig kell lebonyolítani.

A két érvényes ajánlat tartalma

Az EKR rendszerében péntek reggel megjelent bírálati szakaszról szóló dokumentum megerősíti: 2 érvényes ajánlat érkezett be:

1. Dömper Kft. A cég esetében az ajánlat ezt tartalmazta:

Koncessziós szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD)) nettó millió HUF/km/év: 113,705

Pótlólagos beruházások díjszabása (mintaköltségvetés alapul vételével) nettó: 13 304 504 185 forint

Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlásokat vállalta.

2. Themis Magántőkealap. Az ajánlat tartalma:

Koncessziós szolgáltatási díj (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD)) nettó millió HUF/km/év: 96,201

Pótlólagos beruházások díjszabása (mintaköltségvetés alapul vételével) nettó: 14 111 740 165 forint.

Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlásokat szintén vállalta.

A pontszámuk

Az ajánlatok értékelése alapján a Dömper Kft 8375,55 pontszámot kapott, míg a Themis Magántőkealap 9938,84 pontszámot kapott. Ez alapján a dokumentum kimondja, hogy a Themis Magántőkealap ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú végleges ajánlatot.

Az értékelési szempontokat és a hozzá tartozó súlyokat is bemutatja az anyag. Fontossági sorrendben az első helyen az ár szerepelt.

1.1 Koncessziós szolgáltatási díj / Ft (Rendelkezésre Állási Díj (RÁD) + Rendelkezésre Állás Alapú Szolgáltatási Díj (RÁASZD), 95%

1.2 Pótlólagos beruházások díjszabása / Ft (mintaköltségvetés alapul vételével), 3%

2. Környezetvédelmi, fenntarthatósági intézkedések, speciális technológiai megajánlások szerepe a második helyen állt, ennek súlya 2%

Mindezek alapján a nyertes ajánlattevő a Themis Magántőkealap lett. A dokumentum a kiválasztás indokaként így fogalmaz: az ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legjobb ár-érték arányt tartalmazó végleges ajánlatot, tekintettel arra, hogy a végleges ajánlatok elbírálása során, az értékelési részszempontonként megállapított pont- és súlyszámok alapján a legmagasabb értékelési pontszámot kapta.

A nyertes ezeket a cégeket vonhatja be

A dokumentum azokat a vállalkozásokat is felsorolja, amelyeket a konzorcium igénybe fog venni a 35 éves szolgáltatás teljesítése során, vagyis az útfelújítások, útépítések és karbantartások érdekében. Itt találhatunk ismerősen csengő, magyar tulajdonban álló építőipari cégeket (kiemelés tőlünk - a szerk.).

Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság.

Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.

Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.

RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

UTIBER Közúti Beruházó Kft.

UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.

Rogán Antal a pénteki sajtóeseményen egy kérdésre válaszolva egyébként megerősítette, hogy a szerződés életbe lépésétől kezdve már a nyertes konzorcium dönti el, hogy mely munkákat milyen alvállalkozókkal, beszállítókkal végezteti el. Ehhez az államnak már nem lesz lényegében köze. A tárcavezető akkor arról is beszélt, hogy "a mérlegelés során nem játszott szerepet az, hogy a nyertes koncessziót a Mészáros Lőrinchez köthető cégek vezetik és alkotják". A komoly feltételek egész egyszerűen szűkítették a pályázók körét azokra, akik eleve jelentős szereplőknek számítanak a magyar piacon - mondta. A magyar piacon egy olyan szituáció alakul ki, hogy - miközben a szereplők és versenytársak között is lehet a későbbiekben egyeztetés - a verseny nem romlik, hanem élesedik - mondta a miniszter. Megértem, hogy a végén mindenki elkezdi Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevét említeni, de örvendetes, hogy ezek a cégek képesek voltak felnőni addig, hogy egy ilyen koncessziós eljárásban versenytársai legyenek egy Strabagnak, vagy Colasnak, sőt le is győzzék őket - tette hozzá, mindezt annak kapcsán, hogy a nyertes konzorciumban szereplő egyes tőkealapokat a két üzletemberrel hozták már korábban is összefüggésbe.

Mit nyertek ezzel a magyar cégek?

A fenti lista és Rogán Antal szavai alapján tehát feltételezhető, hogy a magántőkealapok győztes konzorciuma az érintett cégekkel szerződik majd le a munkálatokra, vagyis ezen keresztül Mészáros Lőrinc, illetve Szíjj László építőipari cégei is stabil megrendeléseket fognak kapni a következő 35 évben. Nem véletlen, hogy az Opus Nyrt. nap közben 8% feletti pluszban is járt, végül 2% körüli nyereséggel fejezte be a napot és felülteljesítette a hazai BUX-indexet (amely összességében eséssel zárt). A konzorcium későbbi, 35 éven át tartó munkálataiban ugyanis részt vehet a Mészáros és Mészáros Kft., amely az Opus Nyrt. közvetett tulajdonában áll. Vagyis áttételesen a tőzsdei cég is nyerhet a hosszú távra vonatkozó koncessziós megállapodással.

Tavaly decemberben adott interjút a Portfolio-nak Szíjj László, a Duna Aszfalt Csoport alapító-tulajdonosa, aki már akkor megerősítette, hogy vállalatával érdeklődik az autópálya-koncesszió iránt, és hogy szeretnének részt venni a nyertes konzorciumban valamilyen formában, erre ugyanis értékelése szerint alkalmasak. A pályázat kapcsán az építőipari vállalkozó azt jegyezte meg, hogy "egy ilyen konstrukcióban mindenki, a megbízó, a befektető, a szakma is egy irányba húz, nem játszanak bele a négyéves rövidebb ciklusok". Szíjj László akkor úgy érvelt nekünk, hogy "az államnak, mint az úthálózat tulajdonosának egyértelműen érdekében áll egy megfelelő koncessziós szerződés, hiszen a külön források bevonása nélkül a beszedett út díj egy részéből képes lesz fenntartani és fejleszteni az úthálózatát". Rogán Antal a pénteki eseményen többször is hangsúlyozta, hogy az állam által beszedett útdíjak kell, hogy fedezzék az állam által 35 év alatt fizetendő teljes rendelkezésre állási díjat. Az összeg, amit az állam fizet, nem lehet több, mint amennyit útdíjbevételként beszed (a lakossági autópályamatrica értékesítésekből származó bevételt nem sorolják ide).

Szíjj László akkor arról is beszélt, hogy "ha hasonlóan a nyugat-európai nagy útépítő vállalatokhoz, a mi cégünk is részt vállalhatna egy koncessziós szerződésben és minden évben tudna támaszkodni egy stabil bevételi forrásra, az számunkra egy megfelelő bázist teremtene arra, hogy hosszú távon résztvevői legyünk az infrastruktúra építési piacnak, egyszerre befektetői és kivitelezői szerepkörben is, növelve ezzel a nemzetközi versenyképességünket is". "Így végtére is az ország nemzetközi versenyképességét is növelve" - mondta akkor az üzletember. A vállalkozó itt arra utalt, hogy a magyar tulajdonú cégek a 35 éves koncessziós szerződéssel egy stabil cashflow bevételhez jutnak, ami arra is jó, hogy a kevesebb megrendeléssel járó időszakokban is stabilak maradjanak. Egy olyan ciklikus iparágban, mint az építőipar, és azon belül is az infrastruktúra fejlesztés, amely alapvetően függ az állami megrendelésektől, ez elengedhetetlen. Szíjj László egészen pontosan azt mondta erre, hogy "ezért is tartom rendkívüli lehetőségnek a Duna-csoport szempontjából a hazai koncessziós lehetőséget, amivel hosszú távon stabilizálni tudnánk a csoport működését".

Ezzel egybecsengett Rogán Antal vélekedése is a pénteki sajtóeseményen, amikor azt mondta: a piaci szereplők között Magyarországon inkább a koncesszió eredményének kihirdetése után egyenesednek ki a versenyfeltételek, a tárcavezető szerint a verseny csak nagyobb lesz azzal, hogy teret kapnak a magyar tulajdonú szereplők.

Címlapkép: Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt közötti szakasza az átadás napján, 2021. december 15-én. Forrás: MTI/Bús Csaba