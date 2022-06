Felemás hónapokon van túl az ingatlanpiac - Közel nulla tranzakció után élénkült meg a május

Portfolio 2022. június 01. 13:31

Meglehetősen felemásra sikeredett az elmúlt két hónap az ingatlanpiaci bérbeadásokat tekintve: míg áprilisban mindössze egyetlen egy bérbeadást jegyeztünk fel, addig májusban kilencet is. A bérbeadások lokációját tekintve elmondható, hogy a budai oldal továbbra is egyre népszerűbb, hiszen a legtöbb tranzakció is ide kötődik. Nézzük most pontosan, milyen üzletkötések is voltak áprilisban és májusban.