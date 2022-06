Grandiózus tervekkel újul meg Szigetszentmiklós legforgalmasabb hév-állomása

A József Attila-telep ma is Szigetszentmiklós legfontosabb, napi 4300 utas átszállását biztosító közlekedési csomópontja, a ráckevei vonal (H6) egyik legforgalmasabb megállója. A hévek fejlesztésének köszönhetően az előrejelzés szerint napi 7500-8000 főre növekedhet itt az utasszám, ezért is írtak ki közbeszerzést a megálló térségének megújítására.

A tervezési program egy kapuként szolgáló, zöld városi előtér, továbbá az ingázási igényeket kiszolgáló P+R parkolóház megépítését vázolja. A Gyári út felől is megközelíthető, új parkolóházban három szint áll majd az átszállók rendelkezésére, legalább 180 gépjármű befogadására alkalmas épületet kellett megtervezni. Négy parkolóhely lesz a mozgáskorlátozottaknak, szintén négy hely elektromos gépjárművek töltésére. Az épület száz kerékpár befogadására is alkalmas lesz. Három kiskereskedelmi üzlet létesül, és akadálymentes mosdó is épül.

A nyílt építészeti tervpályázatra beérkezett 12 pályaművet a 9 fős, Pest megye és a település részvételével működő bírálóbizottság és a húsz fős szakértői testület két héten keresztül értékelte, mielőtt a végső döntés megszületett.

A hévek az elővárosi közlekedésben kulcsfontosságú szerepet töltenek be, naponta mintegy kétszázezer ember utazik rajtuk - írja Vitézy. A főváros-körüli települések együttes népessége 1960 óta mintegy 65 százalékkal nőtt, de az elővárosi vasutak infrastruktúrája nem tartott lépést a településszerkezet változásával. Szigetszentmiklós maga egy 40 ezres agglomerációs város lett, nagyobb, mint a megyeszékhely Salgótarján vagy Szekszárd.

A főváros környékén lakók zömmel autóval ingáznak Budapestre, amivel naponta átlagosan 37 percet töltenek dugóban, ez évente 300 milliárd forint társadalmi kárnak felel meg. Az agglomerációs térség közlekedése évente négymillió tonna szén-dioxidot bocsát ki, a központi régióban élők a levegőszennyezés miatt átlagosan másfél évvel rövidebb ideig élnek. Jelenleg minden harmadik autós az elővárosokból érkezik Budapestre, és tízből csak hárman választják a közösségi közlekedést. Ezért kell fejleszteni az elővárosi vasutakat, köztük a héveket.

Az északi és déli hévek fejlesztése nyomán sűrűbben, gyorsabban járó, korszerű, akadálymentes járműveken a modellezés szerint több mint háromszor annyi utas lesz, mint jelenleg.

Ami a számokat illeti: Ráckeve és a Közvágóhíd megálló között jelenleg 70-72 perc a hév menetideje, ez a H6-os felújítása után 48-50 percre csökken. A H6-os vonal fejlesztésének tervei elkészültek, építési engedélyezésüknél tartunk. A József Attila-telep állomásra is igaz ez, csak a környezet rendezése és a parkolóház tervezése, mint kiegészítő tervezési feladat jutott most a részletes tervezési szakaszba. A hévfejlesztés megvalósítása európai uniós forrásokból tervezett.

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid Facebook oldala