Két horvát irodaháztól is megvált a GTC

Eladta a GTC a zágrábi Matrix Office Parkban található Matrix A és B irodaházakat egy helyi ingatlancsoportnak. Az irodapark (mely egyelőre csak ebből a két épületből áll) Zágráb üzleti negyedében található, összesen mintegy 21 440 négyzetméter bérelhető területet és 526 parkolóhelyet biztosít - ezen adottságoknak köszönhetően pedig ismert nevekből álló, nemzetközi bérlői mix költözött eddig ide.

Property Investment Forum 2022 Amennyiben érdekli a magyar és régiós irodapiac jövője, akkor mindenképp látogasson el a szeptember 15-i Property Investment Forum 2022 konferenciára, ahol a GTC vezetői is elmondják véleményüket. A további részletekért kattints!

A Matrix A 2019-ben készült el, ezt követte egy évvel később a Mátrix B, mindkét épület LEED Platinum tanúsítvánnyal rendelkezik. A GTC már megkezdte a harmadik épület, a Matrix C fejlesztését is, amely 2023 második negyedévében készülhet el, ezt követően pedig később még tovább bővülhet az irodapark.

"A Matrix A és B épületek a csoport portfóliójának kiemelkedő elemei, azonban a magas prémium melletti értékesítés további készpénzt biztosít a növekedésünk finanszírozásához. A Matrix Office Park fenntartható stratégiával és környezetbarát gondolkodásmóddal jött létre, amit az is bizonyít, hogy ez az egyetlen LEED Platinum minősítésű üzleti központ Horvátországba. A helyszínt még tovább is fogjuk fejleszteni - már a következő irodaház, a Mátrix C is építés alatt áll, de akár további 40 000 négyzetméter hasznos alapterületet is tudunk még a telken fejleszteni" - mondta Fekete Zoltán, a GTC vezérigazgatója.

A tranzakció tervezett zárási időpontja 2022 harmadik negyedévének vége. Jelenleg a GTC horvátországi ingatlanportfóliójához tartozik az Avenue Centre irodaház, az Avenue Mall bevásárlóközpont, valamint a Matrix Office Parkban épülő Matrix C irodaház.

Címlapkép forrása: GTC