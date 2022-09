Jönnek az épületbezárások? - Mi lesz az ingatlanpiaccal ha beütnek a brutális rezsiszámlák?

Ugyan az energiaárak már tavaly ősszel is egyre emelkedő pályán mozogtak, az igazi sokkot a februárban kirobbant orosz-ukrán háború, és az ennek következtében kibontakozó gazdasági háború hozta. Az energiaárak az elmúlt hetekben további, eddig elképzelhetetlen csúcsokra törtek, a cégek viszont ebből az alacsonyabb nyári fogyasztás miatt kevesebbet érezhettek. Az őszi fűtési szezon közeledtével a helyzet a kereskedelmi ingatlanok piacán különösen kiélezett lehet, hiszen alapjaiban változhatnak meg az elmúlt évek iroda- és raktárpiaci trendjei. Mi most ennek kapcsán kerestünk meg több nagyobb ingatlanos céget is, hogy mondják el, szerintük mire számíthatunk ősztől a kereskedelmi ingatlanok bérleti piacán, ha megérkeznek az első magasabb számlák (már amikor megjönnek).

Mikor jönnek a magas számlák? Kik vannak jobb helyzetben?

A bérlők nagy része még a tavaly leszerződött áron fizet az energiáért az idei évben, emiatt sokan csak 2023-ban szembesülnek majd a látványosan megemelkedett költségekkel

- árulta el kérdésünkre a Futureal egyik munkatársa. Hasonlóan vélekedett Bogár Roland, a Diófa alapkezelő ingatlanbefektetési igazgatója, aki szerint azok a bérlők, akik korábban 1-2 évre leszerződtek, azoknak csak később kell szembenézniük a magasabb számlákkal. Nincs mindenki azonban ilyen szerencsés helyzetben és sokan már most ősztől kénytelen lesznek meghúzni a nadrágszíjat: az 1 évvel ezelőtti állapothoz képest már most tízszeres az áremelkedés és a fűtési szezon közeledtével sajnos további növekedés prognosztizálható.

A hosszú távú szerződések terén sem minden leányálom azonban. A Futureal szerint olyanra is akad példa, hogy hiába kötött valaki hosszú távú áramvásárlási szerződést egy kereskedővel,

a szerződött ár és a jelenlegi ár közötti különbözet olyan nagy, hogy a kereskedő egyszerűen felmondja a szerződést.

Igazán kedvező helyzetből azok a bérlők indulnak, akik modern, energiahatékony irodaházakban, kereskedelmi vagy raktárépületekben működnek, mivel ezen épületek alacsonyabb fogyasztásának köszönhetően kevésbé érinti őket az áremelkedés.

Lehetséges megoldások és versenyelőnyök

"A költségek rövid távú enyhítésére csak a fogyasztás azonnali csökkentésével van lehetőség, de nyilván ennek vannak ésszerű korlátai" - mondta Bogár Roland. Hozzátette, egyértelmű, hogy ebben a helyzetben már hosszabb távú gondolkodásra van szükség, mindenkinek komolyan mérlegelnie kell, hogy lehetőségeihez mérten milyen energiahatékonysági beruházásokat tud végrehajtani.

A szofisztikált, energiahatékony technológiai és üzemeltetési megoldások, valamint az alternatív energiafelhasználás valóban kulcsszerepet játszik a költségek visszaszorításában. Azok az ingatlanfejlesztők, amelyek eddig is figyeltek arra, hogy a legújabb zöld és energiahatékonysági standardok szerint valósítsák meg beruházásaikat, most versenyelőnyben vannak a piacon. "A legmodernebb fejlesztésekben már elektromos autótöltők, víztakarékos kézmosók és mosdók, valamint napelemek is helyet kapnak. Az olyan ideális helyszínek mint a Corvin Sétány, a Váci út vagy Kelenföld pedig kiváló közlekedési alternatívákat biztosítanak a bérlők számára. A jövőben egyre inkább elterjednek azok a fejlesztések, ahol az ingatlanok maguk is képesek fedezni részben vagy egészben az energiaigényüket, például megújulóenergia-termelő kapacitásokkal" - vélték a Futureálnál.

A cégek előtt álló opciók kapcsán a Diófa munkatársa még kiemelte, nagyon sok múlik azon, hogy az árak emelkedése meddig és milyen mértékben folytatódik még, illetve mikor és milyen szinten fog stabilizálódni. Ezeket ma lehetetlen megjósolni, ahogy a kialakult helyzet hosszabb távú következményeit is. Legalább az előttünk álló néhány hónap még biztosan komoly megpróbáltatást fog jelenteni minden fogyasztónak és minden eddiginél felelősebb hozzáállásra van most szükség, mert egy biztos: aki az energiát elfogyasztja, annak azt ki is kell majd fizetnie.

A potenciális bezárásokat illetően kiemelte, az egyes épületek sorsa alapvetően a benne lévő bérlők sorsától függ.

Komplett épületek bezárásáról egyelőre korai beszélni, de bizonyos cégeknél mérlegelés tárgyát képezheti, hogy az irodai energia fogyasztásukat akár nullára csökkentve átmenetileg minden dolgozójukat home office-ba küldjék.

Visszatérés az irodába és kevesebb tranzakció - Erre megy a bérleti piac

A közeljövő piaci trendjei kapcsán elmondható, hogy fokozottan nő tovább a kereslet a maximális energiahatékonyságot nyújtó épületek iránt, így az új fejlesztéseknél ez az elvárás kiemelt szemponttá válik. Emellett komoly versenyhelyzetet teremthet a jövőben, hogy a fejlesztők például energia-közösségeken keresztül, illetve az energiaszolgáltatókkal kötött hosszú távú szerződések segítségével olyan termékeket próbálnak kialakítani, amivel a bérlők rögzítettet energiaköltségekkel számolhatnak.

A Futureal szerint fontos változás lehet a korábbi évek Covid járvány által fűtött dinamikájával szemben, hogy

a lakossági rezsiköltség növekedése az irodaszektorban a dolgozók home-office-ból való visszatérést gyorsíthatja fel.

Bogár Roland elmondása szerint nyilván a bérlők minden eddiginél körültekintőbben fognak döntést hozni egy szerződés aláírása előtt és minden eddiginél nagyobb szerepet fog játszani a döntésükben, hogy az adott épület mennyire gazdaságosan üzemeltethető, milyen energiahatékonysági beruházások valósultak ott meg. "Mindenesetre stagnáló bérleti díjak mellett jelentősen megemelt üzemeltetési költségekkel fogunk találkozni és a közmű költségek továbbszámlázási, elszámolási struktúrája is átalakulhat. Egyébként a megnövekedett működési költségek alapvetően óvatosságra, kivárásra fogják ösztönözni a cégeket,

emiatt várhatóan az átlagosnál kevesebb új bérleti tranzakciót látunk majd a következő hónapokban

- emelte ki a szakértő.

