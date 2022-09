Összeomlanak a német szállítási láncok - Nehéz most az építőipar helyzete

Az Ukrajnában folyó háború, a nemzetközi beszállítói láncok problémái, a kamatpolitika változása és a magas infláció számos kihatással bír a németországi építési konjunktúrára. A gazdaságkutató intézetek a németországi összgazdasági növekedési mutatót negatív irányba módosították, amely szerint a német reál GDP-növekedés csak maximum 2% lesz. A Német Építőipari Főszövetség tagszervezetei körében végzett legújabb felmérése szerint a vállalkozások inkább borúlátóan ítélik meg helyzetüket, mintegy harmaduk normál esetben Oroszországból vagy Ukrajnából szerzi be a szükséges építőanyagokat, ezért is láthatja 10-ből 9 vállalkozás úgy, hogy a háború negatív hatással van tevékenységére - derül ki az ÉVOSZ közleményéből.

A Német Építőipari Főszövetség konjunktúra-elemzése alapján a vállalkozások inkább borúlátóak, a válaszadók mindegy 80%-a a kialakult helyzetet súlyosnak, illetve nagyon súlyosnak látja.

A probléma legfőbb okát a válaszadók az egyes építőipari termékek hiányában, azok megnövekedett beszerzési árában, illetve a szállítási láncok összeomlásában látják.

A cégek 74%-a tapasztalja, hogy a tervezett építkezési beruházási megrendelések késlekednek, 35% esetében pedig a megrendelők már visszamondták a megbízásokat. A háború okozta negatív kihatások más piackutató intézeti felmérések szerint is érintik a német építőipart. Az e körben végzett felmérések szerint júliusban az építőipari cégek mintegy 39%-a nyilatkozta, hogy a termelést az építőanyagok hiánya gátolja, jóllehet ez kedvező változás a májusi felméréshez képest, akkor erre a cégek 52%-a panaszkodott.

Az építőanyagárak 2021. évi robbanásszerű emelkedése ebben az évben tovább folytatódott.

A júliusi árindex például bitumen esetében 50%-os, a betonacélnál pedig 45%-os emelkedést mutatott a tavaly júliusi beszerzési árakhoz viszonyítva.

Fentiek miatt az építőipari cégeknél jelentősen romlottak az üzleti kilátások, hasonlóan ahhoz, ami 2020. áprilisában, a Covid-válság miatti első nagy korlátozások miatt tapasztalható volt. A 2022. év még jól indult a német építőiparban. A rendelésállomány nominál értékben 17,8 százalékkal nőtt, ami reál értékben 4,1%-os növekedést jelentett. A kedvező időjárási feltételeknek köszönhetően az építőipari termelés is jól alakult: nominál értékben 19,7, reál értékben 5,6%-kal nőtt. A rendelésállomány reál értékben 1,6%-kal múlta felül a tavalyi év márciusi értékét.

A kedvezőtlen folyamatok a második negyedévtől indultak el drasztikus mértékben az építőanyag-ellátás akadozása, az építőanyagárak drasztikus mértékű emelkedése, valamint az általánosan gyengülő konjunktúra miatt. A megrendelésállomány reál értékben 3,5%-kal, a vállalkozások eredménye pedig 3,9%-kal csökkent.

A Német Építőipari Főszövetség elemzése szerint a német építőpar reál értékben kifejezett eredménye folyó évben minimum stagnál, valószínűsíthető azonban, hogy mintegy 2%-kal csökkenni fog. Ugyanakkor a foglalkoztatottak létszáma éves szinten 920 000 munkavállalóra nő. A munkavállalói létszám növekedése – a dekonjunkturális jelenségek ellenére – azzal magyarázható, hogy a vállalkozások a negatív piaci hatások mellett a munkaerő-hiányt is az egyik fő termelési problémának tartják. Éppen ezért 2022-ben is törekszenek a munkavállalói létszám növelésére. Az év során mintegy 9000 új munkavállaló felvételével számolnak, ami 1%-os növekedést jelent. Ezzel a lépéssel is igyekeznek ellensúlyozni azt, hogy a következő években számos építőipari munkavállaló éri el a nyugdíjkorhatárt. Jelenleg a német építőipari munkavállalók közel negyede 55 éves vagy annál idősebb.

