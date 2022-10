Ez lesz a kitörés a hazai építőipar számára? - Magyar utak épülnek Dél-Afrikában

Zambia elnöke, Hakainde Hichilema szeptember 27-én találkozott az útépítési konzorcium delegációjával, amelyet Szíjj László, a Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosa vezetett, illetve részt vett benne Jászberényi Tamás, a Duna Aszfalt gazdasági koordinációs igazgatója és Klaus Findt, a GED Africa CEO-ja is. A jól ismert magyar építőipari vállalat és a projekt egyik kulcsfontosságú résztvevője, a Duna Aszfalt Zrt. érdekeltségében álló GED Africa képviselői Zambia után a Kongói Demokratikus Köztársaságba látogattak, ahol Sama Lukonde miniszterelnökkel tárgyaltak. Az elsősorban projektmenedzsmentre szakosodott GED Afrika feladata, hogy összefogja a két államot érintő beruházást és eredményesen navigáljon a hazai szakemberek számára többnyire ismeretlen afrikai üzleti életben.

Szíjj László a tárgyalások eredményeképpen elmondta, mindkét állam támogatja a beruházást, és minden szükséges lépésben támogatják a konzorciumot. Az elköteleződés jeléül Sama Lunkonde kongói miniszterelnök a közel 700 millió dolláros projekt megvalósításához szükséges összeg 30 százalékáról vagyis 230 millió dollár értékű támogatás biztosításáról tett ígéretet.

A beruházás elsőre meglepően hathat, azonban korántsem lehet váratlannak nevezni. Szíjj László korábban is adott már interjút a Portfolionak amiben a jövőbeli terveiről beszélt. "Szeretnénk a meglévő jelenlétünket tovább erősíteni külföldön, elsősorban a környező országokban, az útépítés, mélyépítés területén. Ebből a szempontból Horvátország, Szerbia, Szlovénia és Románia is érdekes, ez utóbbi országban már a korábbi években is voltak komoly megrendeléseink." - mondta a Duna Aszfalt tulajdonosa.

"Ez egy különleges helyzet, egy, a szakma által „világgazdasági szempontból jelentősnek” ítélt projekt kapcsán. Egykori kiváló kollégámnak, Mosonyi Lászlónak volt afrikai kötődése, Kongóban vezetett egy kisebb útépítési projektet, koordinálta a feladatokat. Később, az ő személye győzött meg engem, amikor befektetésre kínáltak egy, már meglévő, koncessziós projektet, és végül néhány éve be is szálltunk. Meggyőződésem, hogy valami csoda készül ott, Afrika szerte is komoly projektről beszélünk. Kongóban és Zambiában is magába foglal 180 km utat, a két országot összekötő határhidat, és határállomásokat. A jelenlegi déli határátkelő egyszerűen szűk áteresztőképességgel rendelkezik, ezért van szükség a kelet felé nyitásra. Ez tisztán kereskedelmi kockázatú koncesszió, a határátlépéskor a koncesszornak fizeti a díjat a használó. Engem mindig is vonzottak a nehéz, kihívással teli projektek, ez is egy ilyen" - értékelte a Dél-afrikai projektet Szíjj László még 2021-ben.

Hol épül pontosan az új út?

A gyakran Ged Africa Route-ként emlegetett út a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Kasomenot fogja összekötni a zambiai Mwendával. A 184 kilométeres autóút részét fogja képezni egy 345 méteres határhíd amely a beruházás legnagyobb értékét adja. Az alább látható térképen kékkel a régi míg pirossal a tervezett új szakasz látható. Jól látszik, hogy mind Kasomeno, mind Mwenda csatlakozik már meglévő úthálózatokhoz, azonban a két település között a légvonalban 100 kilométeres távolság ellenére egy 570 és egy 656 kilométeres útvonal a legrövidebb opció. Egyértelmű tehát, hogy az új útszakasz jelentős idő és költségmegtakarítást fog jelenteni a közlekedők számára.

A GED Africa Route, forrás: Magyar Építők

Mi értelme van két Dél-afrikai falu összekapcsolásának?

Kasomeno és Mwenda méretükből feltételezhetően nem nyüzsgő nagyvárosok, bár ha azok volnának se tudnánk megmondani, hiszen az interneten szinte semmilyen információ nem található a két településről a cikkünk témáját is adó beruházáson kívül. Felmerülhet a kérdés az olvasóban, mi olyan fontos a két falu közötti kapcsolatban, hogy Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság vezetője is személyesen fogadta az országba érkező európai delegációt. A válasz, mint általában most is jól összefoglalható: a nyersanyagok.

Kicsit bővebben, az új út jelentősen lerövidíti a globális szinten is számottevő réz-, kobalt- és koltánbányákból kikerülő termékek útját az Indiai-óceán partján fekvő tanzániai Dar-es-Salaam kikötője felé. Az értékes, és többek között számítástechnikai eszközökben is előszeretettel alkalmazott anyagokat szállító gépjárműveknek a GED Africa Routenak köszönhetően nem kell majd egy több száz kilométeres kitérőt megtenniük, jelentősen csökkentve ezzel a szállítási időt és a felmerülő költségeket.

Mi történik Afrikában?

Annak aki az elmúlt években figyelemmel kísérte a legnagyobb nemzetközi infrastruktúra fejlesztési projekteket nem meglepő, hogy egyre több kontextusban találkozunk afrikai beruházásokkal. A kontinensen olyan globálisan is meghatározó építkezések folynak, mint a Grand Inga Gát, Egyiptom új fővárosa, vagy a Dangote olajfinomító.

A rohamtempóban bővülő projekteket elsősorban a rekordmennyiségben a kontinensre érkező külföldi tőke teszi lehetővé. Pár éve már Kína a legnagyobb befektető Afrikában, az ázsiai gazdasági óriást az Egyesült Államok és a Franciaország követő a listán, de Japán és az Egyesült Arab Emírségek is folyamatosan zárkózik fel. Egyre több hazai vállalat is lehetőségként tekint Afrikára, bár az infrastrukturális fejlesztések terén a GED Africa Route még egyedülálló.

Címlapkép: GED Africa