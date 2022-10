Házat adna el? - Nehéz dolga lesz, de ha így csinálja, jól is járhat

Az energiaválság hatására nagy változások várhatóak az ingatlanpiacon. A jó energetikai besorolású lakások iránti kereslet növekedhet, míg a legtöbb nagy területű családi ház már most veszített vonzerejéből. Úgy tűnhet, a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen megszabadulni az egylakásos lakóépületektől, egy magától értetődő megoldással azonban még jól is járhatnak a tulajdonosok.

Közismert tény, hogy az elmúlt években országszerte robbanásszerűen növekedtek az ingatlanárak. A 2008-as válságot követően 2014-ben kezdtek újból magukhoz térni a lakásárak, a fellendülés motorja volt, hogy a lakosság befektetési lehetőségként kezdett tekinteni az ingatlanokra. Az általános pozitív hangulatra reagálva a befektetők és fejlesztők is munkához láttak, a több éves kihagyás után végre új lakóingatlanok épültek Magyarországon. A folyamatosan növekvő kereslet és a kedvező gazdasági légkör egyre feljebb és feljebb tornázta az árakat, elsősorban a nagyvárosokban. Így érkezünk el a jelenbe, mikor a Covid által megtépázott gazdaságban az ingatlanárak továbbra is soha nem látott magasságokban vannak.

Az utóbbi hónapokban azonban egyre több hír érkezik piaci fordulatokról és baljós folyamatokról. Mi is írtunk róla, hogy elsősorban az energiaárak elszállása miatt komoly változás következhet be a lakóingatlanok piacán. A közelmúltban meg is jelentek az előrejelzést igazoló jelentések, mind a Duna House, mind az Ingatlan.com adataiból jól látszik, ketté fog szakadni a lakáspiac. A jó műszaki állapotban lévő, korszerű ingatlanok iránti keresletet növekedhet, míg a nagy energiaigényű lakások jelentősen veszíteni fognak értékükből. Az orosz-ukrán háború hatására elszálló energiaárak egy új, korábban elsősorban csak fenntarthatósági szempontból releváns faktort hoztak be az ingatlanpiacra, az energiahatékonyságot.

Drasztikus, de valószínűleg nem egyedi az a példa amit a Pénzcentrum írt meg cikkében. A bemutatott háromfős család egy 130 négyzetméteres szigetelt, de rég elavult épületgépészeti megoldásokkal és rossz minőségű nyílászárókkal felszerelt házban él. A korábban nagyjából 52 ezer forintos rezsiszámaljuk a szeptembertől 151 ezer forint lesz. Ez évente 1,2 millió forintos többlet kiadást jelent, ami természetesen hatással lesz az ingatlan árára is. A példához hasonló drasztikus rezsi emelkedés miatt lesz a következő években kiemelt szerepe az energiahatékonyságnak.

Romlanak a kilátások, de tényleg bajban vannak a ház tulajdonosok?





Ahogy már a bevezetőben is leírtuk, a válság és helyreállás után soha nem látott lendület vett az ingatlanpiac, ez az egylakásos lakóépületek értékére is hatott. A fenti diagramon a 2015 és 2021 közötti használt családi házak árváltozását figyelhetjük meg. A számok alapján közel 77 százalékot emelkedett a házak átlagos értéke az elmúlt 7 évben. Az így is elképesztő szám a valóságban azonban még magasabb lehet, hiszen a használt ingatlanok piacán jellemző, hogy adóelkerülés céljából a felek a valóságnál alacsonyabb árat tüntetnek fel a szerződéseken.

Feltételezhető, hogy a tényleges áremelkedés közelebb állhat az alább látható újépítésű házak árváltozásához, hiszen ezeknél az ingatlanoknál jellemzően pontosabban zajlik az elszámolás. A lent található diagramról 7 év alatt 187 százalékos növekedést olvashatunk le. Ez a szédítő adat képes felvenni a versenyt a hatalmas kockázattal rendelkező befektetési opciókkal is. Kimondhatjuk tehát, hogy a családi ház tulajdonosok igen jó éveket tudhatnak a hátuk mögött.

Milyen változásokra számíthatunk most?

Látjuk tehát, hogy a korábban kitűnően teljesítő lakóingatlanpiac komoly átalakulás előtt áll, de mit jelenthet ez a valóságban? Természetesen lehetetlen tökéletes előrejelzést adni a következő hónapok és évek történéseiről különösen a jelenlegi bizonytalan helyzetben, rendelkezésünkre állnak azonban olyan adatok amelyekből következtethetünk az előttünk álló tendenciákra. Az ingatlanközvetítők adataiból világosan látszik, hogy visszaesésnek indultak a tranzakciószámok, egyre kevesebben vesznek lakást, csökkenőben a kereslet, míg a kínálat folyamatosan növekszik. Ez jellemzően árcsökkenéshez vezet, a használt ingatlanok piaca azonban különlegesnek mondható.

A meghirdetett házakat látva sokan gondolhatják, hogy az oly sokat hangoztatott visszaesés még nincs itt, hiszen egyáltalán nem látszik az árcsökkenés. Az igazán fontos adatok azonban az eladott lakások árai, amelyekre még nem látunk rá. Az, hogy sokan továbbra is a fél évvel ezelőtti árakon hirdetik házukat egyáltalán nem jelenti azt, hogy azon az áron el is tudják adni, sőt az értékesítők adataiból tudjuk, hogy egyre kevesebb ingatlan cserél gazdát. Ebből kifolyólag, bátran merjük kijelenteni, hogy amennyiben nem történik drasztikus változás a gazdasági környezetben a következő hónapok, akár évek ingatlanpiacára a túlkínálat lesz jellemző.

Hogyan adjunk el házat?

Kifejtettük, hogy a lassuló ingatlanpiacon egyre több vevő dönt a kivárás mellet, és egyre több tulajdonos szabadulna házától. Hogyan lehet eladóként mégis érvényesülni ilyen piaci környezetben? Sajnos egy, szinte magától értetődő megoldás van csak, ami garantálja az egylakásos lakóépületek gyors és sikeres értékesítését: engedni kell az árból.

Egy olyan helyzetben, amikor a piac maximum nagyon nagy késéssel árazza be a kereslet visszaesését csak úgy értékesíthetünk egy terméket, ha nem ragaszkodunk a vélt piaci árához. El kell fogadni, hogy a legtöbb családi ház ma nem ér annyit, mint azt a hirdetésekből gondolnánk. Ez természetesen nem jelneti azt, hogy mindenkinek árakat kell csökkentenie, de ha valaki gyorsan szeretne megszabadulni ingatlanától, valószínűleg engednie kell majd.

Miért éri meg most eladni?

A fentiek fényében sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben miért érné meg egyáltalán a ház eladás? Ahogy korábban bemutattuk, az elmúlt 7 év alatt, még konzervatív becsléssel élve is megduplázódhattak az egylakásos házak árai, ez azt jelenti, hogy egy drasztikus, akár 20-30 százalékos árengedménnyel is szép hozamot realizálhat az eladó. Továbbra is érdemes lehet tehát eladni a rossz energetikai besorolású ingatlanokat, hiszen jelentős bevételre tehetünk szert, amit aztán értékállóbb, kedvezőbb minősítésű ingatlanokba fektethetünk.

Címlapkép: Getty images