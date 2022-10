Jelentős árcsökkenésre számítanak az értékesítők 2023-ban a hazai lakáspiacon

Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk a lakásárak , a lakbérek és a piaci kereslet alakulásával, most viszont egy átfogó felmérés keretében az ingatlanközvetítő szakma legfrissebb tapasztalatait és várakozásait mutatjuk be arról, hogy az értékesítések során mennyire érezhető a megtorpanás. Csorba Dániel , ingatlanértékesítő, blogger, a hazai ingatlanértékesítői szakmát összefogó Kalmár Kantin facebook csoport alapítója, több mint 300 értékesítőt kérdezett meg arról, hogy mit tapasztaltak szeptember eleje óta a kereslet, a kínálat és az árak tekintetében. Nézzük, mi történik az egyes országrészekben, milyen típusú lakóingatlanok iránt nőtt vagy csökkent a kereslet, és vajon milyen árváltozásokra számíthatunk 2023-ban.

Összesen 308 ingatlanértékesítő töltötte ki azt a kérdőívet, amelyben a Kalmár Kantin alapítója az aktuális piaci folyamatokkal kapcsolatos tapasztalatokra kérdezett rá. A szakember 16 kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az elmúlt másfél hónapban milyen változásokat érzékelnek vevői és eladói oldalon az értékesítők, hogyan változott a vásárlói összetétel, a hitelfelvétel aránya és mire számíthatunk az árak alakulása kapcsán.

Egymással összefüggő folyamatok láthatók a kereslet és a kínálat alakulásában. Míg a vásárlói érdeklődés szeptember eleje óta az ország egész területén jelentősen visszaesett - országosan 37 százalékkal - addig a piacra kerülő eladó lakóingatlanok száma növekedni kezdett, átlagosan 12 százalékkal, a megelőző hónapokhoz képest. A legnagyobb fordulat Pest megyében látszik, ott átlagosan 45 százalékos keresletcsökkenést és 18 százalékos kínálatnövekedést érzékelnek a közvetítők. A legkisebb változás Budapest belvárosát jellemzi: bár a kereslet ott is közel harmadával csökkent, a kínálat csak 10 százalékkal bővült.

A különbség jól mutatja, hogy az egyes település- vagy országrészekben milyen típusú lakóingatlanok dominálnak. Pest megye, azaz a budapesti agglomeráció jelentős visszaesése annak is köszönhető, hogy ott a kínálatban nagyobb arányban vannak jelen a nagyméretű, rezsiköltség szempontjából kedvezőtlenebb megítélésű családi házak, míg a budapesti kisebb alapterületű lakások fenntartási költségeit az emelkedő energiaárak kevésbé érintik.

Ez utóbbiaknál a megkérdezett értékesítők élénkülő keresletről számoltak be, de ezek főként az alacsonyabb árkategóriájú panel- vagy tégla lakásoknál érezhetők, melyek között a felújítandókat is keresik a vásárlók, hiszen ezek valamekkora ráfordítással könnyen energiahatékonnyá tehetők. A családi házak iránti kereslet viszont országszerte csökkent, de különösen a főváros külső kerületeiben dolgozó értékesítők panaszkodnak jelentős, átlagosan 28 százalékos visszaesésre. Hasonló folyamatok figyelhetők meg az építési telkek esetében is, amik iránt szintén csökkent a kereslet.

Amiben viszont az átlagos keresletnél is nagyobb zuhanás mérhető, az a hitellel történő vásárlások száma.

Míg korábban az eladott lakások 60 százalékához tartozott valamekkora hitelfelvétel, addig mostanra - az emelkedő kamatok miatt - a vevők mindössze 15 százaléka vesz igénybe hitelt.

A belvárosban, ahol a befektetési célú, sok esetben készpénzes vásárlások aránya mindig is magas volt, a hitelfelvételek aránya most mindössze 9 százalékot tesz ki.

Budapesten minden harmadik, országosan minden negyedik lakást befektetési céllal veszik.

A külföldi vásárlók is Budapest belvárosában aktívabbak. Míg országosan a válaszadók által kezelt ingatlanok 7 százalékát vették külföldiek, a budapesti értékesítőknél ez az arány 9 százalék volt, a belvárosi kollégák esetén viszont már 12,5 százalékra tehető a külföldi vásárlók aránya, akiket most a forint árfolyamgyengülése is segít a lakásuk megvásárlásában.

Az értékesítési idő alapján nincsenek nagy országos különbségek, egy átlagos ingatlan szinten minden országrészben 3 hónapot van a piacon, mielőtt megtalálná új tulajdonosát.

Merre tovább, lakásárak?

Ami az árakkal kapcsolatos várakozásokat illeti, 2023-ban országosan mindenhol nominális árcsökkenésre számítanak az értékesítők. Ez várhatóan a budapesti belvárosban lesz a legkisebb, mintegy 4 százalék, országos átlagban mintegy 11 százalék, az agglomerációban dolgozó szakértők viszont - feltehetően a családi házaknál - akár 17-18 százalékos árcsökkenést is elképzelhetőnek tartanak, ami az inflációval korrigálva, azaz reálértéken még nagyobb visszaesést jelent.

A Portfolio által rendszeresen elkészített Hangulatfelmérésben szeptember elején megkérdezett 9 elemző egyébként a budapesti piac kapcsán még nem várt nominális árcsökkenést. Ők 2023 szeptemberéig átlagosan néhány százalékos, de pozitív irányú elmozdulást prognosztizáltak, jóllehet a rosszabb energiahatékonyságú családi házak árcéduláinál ők sem zárták ki a csökkenést.

Címlapkép forrása: Getty Images