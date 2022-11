Lakást venne? Ez most az árnál is fontosabb lehet

A vezető hazai elemzők és az elérhető információk szerint lakáspiaci fordulat van kialakulóban. Összefoglaló cikkünkben az elmúlt hónapok történéseit, és a legfrissebb adatokat elemeztük. Összeszedtük, hogy milyen változásokra számíthatunk a közeljövőben, és mely mutatókat érdemes szemmel tartani.

A 2008-as válságot követő stabilizáció óta rendkívül erős időszakot tudhat maga mögött a hazai lakáspiac. Az élénk piacra még a Covid által hozott visszaesés sem tudott tartós csapást mérni, 2021-ben újra a pandémia előtti szinten álltak a mutatók. A 2015 óta tartó diadalmenet ellenére egyre többen beszélnek lakáspiaci fordulatról, és változó tendenciákról. Ebben a cikkben összeszedtük, az elemzőket aggasztó tényezőket, a potenciális változásokat, és azok lehetséges hatásait.

A jelenlegi adatok

A fenti ábrán a lakásárindex alakulása látható a KSH legfrissebb adataival kiegészítve. A megjelenített adatok korántsem nevezhetőek fenyegetőnek, jól látható, hogy a 2015 óta tartó stabil emelkedés 2022 második negyedévében is kitartott és a korábban említett Covid időszak is inkább rövid megtorpanásnak, mintsem számottevő visszaesésnek látszik. Mégis milyen fordulatról beszélnek akkor az elemzők? A lakáspiaci kérdésekben jártasak számára feltételezhetően nem mondunk újat azzal, hogy az előrejelzésekhez más adatokra lesz szükségünk.

A tranzakciószám

Aki a közelmúltban figyelemmel követte a lakáspiaci híreket, vagy rendszeresen böngészte a Portfolio ingatlan rovatát valószínűleg sokadjára találkozik a tranzakciószám kifejezéssel. Ez a jelzőszám azt mutatja, meg hogy egy adott időszakban hány ingatlan, jelen esetben lakás cserélt gazdát. A tranzakciószám változása alapján lehetséges megalapozott előrejelzéseket készíteni, hiszen ebből látszik, hogy milyen az aktuális piaci hangulat.

A fent látható ábrán a hazai lakáspiacon megkötött adásvételek száma látható a Duna House adatai alapján. Leolvasható, hogy a legfrissebb számoknál, a Covid kivételével csak 2015 előtt volt alacsonyabb a tranzakciós szám. Ez azt jelenti, hogy rekord kevés ingatlan cserélt gazdát az elmúlt hónapokban. Az Ingatlan.com adatai alapján azt is tudjuk, hogy a kereslet csökkenése áll a jelenség hátterében, tehát nem arról van szó, hogy kevés meghirdetett lakás lenne, épp ellenkezőleg, egyre kevesebben akarnak lakást vásárolni, holott kínálat van bőven, egyszóval, túlkínálati piac van kialakulóban. A fő okok közé feltételezhetően az elszálló hitel kamatok, a bizonytalan gazdasági helyzet és a hatalmasat ugró energiaárak tartoznak.

Lássuk mit mondanak az elemzők

Duna House: Az elemzőközpont adatait már a fent található ábra elkészítéséhez is használtuk. A közzétett információkból jól látszik, a tranzakciós számok drasztikus csökkenése. A Duna House jelentéseiről többek között itt írtunk bővebben.

OTP Ingatlanpont: Az OTP elemzői is érzékelték az adásvételek számának csökkenését. Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője is egyetértett azzal, hogy a forgalom változásából következtethetünk a jövő piaci tendenciáira. A szakember szerint az év végére akár 15-20 százalékkal is eshetnek a tranzakciós számok.

Ingatlan.com: Az ingatlanhirdetési központ adataiból kiderült, hogy míg az elmúlt hónapokban növekedett az eladásra kínált ingatlanok száma, a kereslet folyamatosan csökkent, bár a tendenciaváltás egyes ingatlantípusokban látványosabb, mint másokban. A részleteket itt mutattuk be.

KSH: A Központi Statisztikai Hivatal frissen jelentette meg lakáspiacárindexét, a tranzakciószámokra vonatkozó adatok azonban még nem véglegesek. A jelenlegi információk alapján drasztikus, a Duna House adatainál is jelentősebb csökkenés figyelhető meg, a közeljövőben várható kiegészítés miatt azonban ebből nem lehet hosszútávú következtetéseket levonni.

Mit is jelent mindez?

A rendelkezésre álló adatok és az elemzők véleménye alapján láthatjuk, hogy amennyiben nem változnak a közelmúltban mért statisztikák, túlkínálati lakáspiac alakulhat ki. De miért nem csökkennek a lakásárak? Az eladók részéről (legyen szó új, vagy használt lakásokról) logikus stratégia, hogy nem csökkentik a meghirdetett lakások árát, hiszen elképzelhető, hogy lesz olyan vásárló aki az eredeti áron is megvásárolja majd az adott ingatlant. Emellett sok hirdető számára nem sürgős lakásának értékesítése, különösen akkor ha arra számít, hogy hosszútávon emelkedni fognak az árak, ezért kivár, még akkor is ha a jelenlegi áron nem kap megfelelő ajánlatokat. Láthatjuk tehát, hogy az eladók számára sok esetben nem éri meg az árcsökkentés, azonban még így is a vevőknek leejt a pálya.

A vevők piaci pozíciójának erősödésével még gyakrabban élhetnek egy, a lakáspiacon is bevett technikával, az alkuval. A korábban bemutatott piaci helyzet kialakulásával azok az eladók, akik szeretnének túladni ingatlanjaikon várhatóan engedékenyebbek lesznek, a felkészült vevők jobb üzleteket köthetnek. A részletekről és a pontos számokról korábban írtunk egy összefoglaló cikket.

Összességében kimondhatjuk tehát, hogy a jelenlegi adatok és elemzői vélemények szerint egy lakáspiaci fordulat van kialakulóban, amely eredményeképpen túlkínálati piac alakulhat ki, és jelentősen erősödhet a vevők alkupozíciója, akkor is, ha a lakásárakban nem látunk csökkenést. Arra, hogy az ígért fordulat bekövetkezik-e a lakáspiacon végbemenő tranzakciók számának változásából következtethetünk, alighanem ezek lesznek a legérdekesebb lakáspiaci adatok a közeljövőben.

