Nem végezte ki a home office az irodapiacot - De mi lesz ezután?

A legfrissebb ingatlanpiaci és főként irodapiaci trendekről volt szó a JLL csütörtöki beszélgetésén. Egyre inkább bebizonyosodni látszik, hogy a home office nem tudta maga alá teríteni az irodapiacot, sőt, a gazdasági változások egyes vállalatok esetében még újabb ösztönzőt adtak a magyar irodapiaci területfoglalásokhoz. Közben az eneriaárak kérdése új igényeket indított el, beleilleszkedve az ESG és a fenntarthatósági megfelelések világába. Mutatjuk a legfontosabb számokat és a legfrissebb tapasztalatokat a hazai irodapiacról!

Az elmúlt fél évben is rengeteg változás történt a hazai irodapiacon. Az irodabérleti tranzakciók lelassultak, a bérlők és bérbeadók az energia áremelkedése elleni védekezésre koncentráltak és jelenleg is ezt teszik, miközben a bérlők próbálják a munkavállalóikat visszacsábítani az irodába, ezzel újabb lökést adva az irodaterek optimális kialakítása.

Würsching Péter, a JLL bérbeadási területének vezetője a lassulás kapcsán elmondta, hogy vannak azért folyamatban lévő bérleti megállapodások, a legnagyobb SSC-k továbbra is gondolkoznak Magyarországban.

A Covid és az ellátási láncok törékenysége is arra sarkallta ezeket a vállalatokat, hogy közelebb hozzák központjaikat Európához. Jelenleg is van egy 5800 és egy 8000 négyzetméteres területigényre megbízásunk.

- ismertette a szakértő.

Energiakrízis az irodapiacon

Körülbelül egy hónappal ezelőtt realizálta a piac, hogy az üzemeltetési díjakon keresztül mekkora növekedést jelent minden cég számára az energiaválság. Az elmúlt pár évben az 'A' kategóriás irodaházaknál 6-6,5 euró/négyzetméter/hó volt az átlagos üzemeltetési költség Budapesten, a 'B' kategóriás irodaházaknál 5 euró.

Horror számokról hallani, tudunk olyan irodaházról, ahol 4 euró/m2/hó díjról 12 euróra ment fel az üzemeltetési költség.

- mondta el a bárbeadási részleg vezetője, majd hozzátette, hogy most mutatkozik meg igazán, hogy milyen egy jó bérbeadó és bérlő kapcsolat. A bérbeadók igyekeznek energiatakarékossági intézkedéseket bevezetni, hétvégente például leállítják a liftet, vagy 18 óra után kikapcsolják a fűtést. Ezzel körülbelül 10-20 százalékot tudnak spórolni.

Március-áprilisban lesz az éves elszámolás, akkor lesz az igazság pillanata. Lesznek meglepetések.

- emelete ki Würsching Péter.

Major Krisztina, iroda tranzakciós igazgató elmondta, hogy a havi, előre meghatározott üzemeltetési költségen felül évente egyszer, többnyire tavasszal van a nagy éves elszámolás az irodaházakban, ahol a közös területekre - lobbi, lépcsőház, stb. - jutó üzemeltetési költségeket is elszámolják a bérlőkkel, valamint az előre meghatározott üzemeltetési költséget és a valós fogyasztást is rendezik. Voltak irodaházak, ahol készülve arra, hogy ne egy nagy összeget kelljen a bérlők nyakába sózni tavasszal, már korábban emeltek a havi üzemeltetési díjon.

Az üzemeltetési költség drasztikus növekedése mellett sem prognosztizálunk extrém üresedési rátát ,nem lehet mindenkit hazaküldeni az irodaházakból.

A szakértő hozzátette azt is, hogy az infláció - mind euró, mind a forint alapú bérleti díjaknál még éreztetni fogja a hatását, de ennél nagyobb problémát jelenthet a bérlőknek a bérköltségeken lévő nyomás az infláció miatt, a HR-költségek ugyanis jóval nagyobb kiadást jelentenek, mint a bérleti és üzemeltetési költségek.

Minden, ami ESG

Az ESG szempontoknak való megfelelés, illetve a fenntarthatósági célok is erősen éreztetik hatásukat az irodapiacon. Bérlői oldalról a cégek egy jelentős része 2030-ra már megfogalmazott valamilyen szén-dioxid-csökkentési célt, így ehhez a székhelyüknek, irodaházuknak is alkalmazkodnia kell. Mindez a fejlesztőkre és az ingatlanalapokra is nyomást gyakorol. Az alapoknál egyelőre prémiumnak számít az ESG megfelelés, hajlandóak többet fizetni az ezzel összhangban lévő épületekért, de a későbbiekben arra számítunk, hogy ez elvárás lesz és magas arányban fognak az ilyen épületeket a portfóliókban szerepelni - mondta el Würsching Péter.

Pál Tamás, a JLL Hungary üzletfejlesztési területének igazgatója hozzátette, hogy Magyarország az ESG törekvéseket illetően elmaradásban van, aki ezzel eddig nem foglalkozott, az most nincs jó helyzetben.

Óriási teher van az ingatlanpiacon emiatt. A meglévő ingatlanállomány fejlesztésére is szükség lenne, hogy a fenntarthatóságra törekvő bérlőknek ne csak új irodaházakban gondolkozhassanak.

- emelte ki a vezető.

Nem végezte ki az irodákat a home office

A JLL szakértői egyetértettek abban, hogy a korábban vártnál sokkal kevésbé csökkentek a területi igények, a Covid első hulláma alatt is csupán 10-20 százalékos területcsökkenést láttak, de azt is csak bizonyos cégeknél.

Agócs Balázs, a JLL Workplace Solutions üzletág vezetője úgy látja, hogy a hibrid munka miatt is megnőtt az igény az irodaterek átalakítására, van hogy saját kávézót, éttermet alakítanak ki az irodaházakon belül, illetve a bérlők igyekeznek egyéb szolgáltatások indításával is elérni a munkavállalóknál, hogy szívesen menjenek be az irodába. A következő néhány év arról szólhat a cégeknél, hogy beállítsák a számukra megfelelő működést és cégkultúrát.

Az energiaárak nemcsak a cégeket, hanem a háztartásokat is érintik, így az irodapiacon az a jelenség is felütni látja a fejét, hogy a dolgozók azért mennek be az irodába, hogy napközben ne az otthoni energiát, fűtést kelljen használniuk. Pál Tamás a tapasztalatok alapján megerősítette ezt a magatartást, érkeznek ugyanis munkaállomás-bővítési igények a bérlők részéről, amit a magas energiaárak miatti sűrűbb munkavállalói bejárással lehet magyarázni.

Hazai irodapiac számokban

A következő években 400 ezer négyzetmétert irodaterület épülhet meg, de csak 2022 Q4 és 2023 között ez a szám 305 ezer négyzetméter.

2022 harmadik negyedévében 3 új irodaház készült el: Millenium Gardens, Budapest One II és III, és a Major Udvar, ezek összmérete 82 420 négyzetméter volt.

2022 első 9 hónapjában az üresedési ráta közel 11%-ra nőtt, főleg azért, mert készültek el új épületek, ezeknek körülbelül a 40%-a már ki is van adva. Würsching Péter várakozásai szerint, 14-15%-nál magasabb üresedési ráta nem várható a budapesti irodapiacon.

Az új szerződések és az előbérletek tették ki a harmadik negyedéves bérleti tranzakciók legnagyobb részét, ez összesen 45,4%-ot képviselt, míg a megújítás 33,3%-ot.

A legnagyobb bérleti tranzakció ebben a negyedéveben egy saját tulajdonú épületben jött létre, a Bosch Campusban 17 130 négyzetméteren. A második legnagyobb az E.ON előbérlése volt a az Atenor Bakerstreet irodaházában 16 200 négyzetméteren. Az Arena Corner irodaházban 14 ezer négyzetméteren hosszabbított egy bérlő, míg a dél-budai alpiacon a McKinsey 4215 négyzetméterre kötött új szerződést a BudaPart City irodaházban. Ugyanezen a részpiacon a Budapest One-ban 3110 négyzetméterre szerződött újonnan az ALDI, hasonló méretű - 3300 négyzetméter - volt a DBH előbérleti tranzakciója is a még épülő H2Offices Váci úti épületében. Szintén a harmadik negyedévben újította meg a Prezi a bérleti szerződését 2655 négyzetméterre a belvárosi Merkúr Palotában, illetve a DLA Piper Bel-Budán a MOMentum Office-ban 2575 négyzetméterre.

Átlagosan az 'A' kategóriás irodaházak bérleti díja 15-17 euró/négyzetméter/hó között mozog.

Budapest irodai részpiacai

Egyértelműen Buda a sláger jelenleg az irodapiacon, elsősorban a bel-budai és dél-budai lokációk - vélik a JLL szakértői. A Váci úti irodafolyosó jelenleg nem kap olyan hangsúlyt, mint korábban, a fejlesztések is főként Dél-Budára koncentrálódnak. Mindez meglátszik a bérleti díjakban is, Dél-Budán 13,5-18,5 eurós négyzetméterenkénti havi díjra lehet számítani, míg a Váci úti folyosón 14-18 euró között mozognak. A legdrágább alpiac továbbra is a Belváros (CBD), itt 19-26 eurós bérleti díjra lehet számítani.

Fit-out: átlagos irodakialakítási költségek

A Fit-out költségek terén, illetve a finanszírozási dinamikában is történtek változások az elmúlt fél évben. Pál Tamás elmondta, hogy

bérlői piac kezd kialakulni, a bérbeadók rugalmasabbá válnak.

Ez azzal is együtt jár, hogy bár megnőttek az irodakialakítási költségek, a bérbeadók hajlandók több hozzájárulást adni a bérlőknek. Az ösztönző csomag érezhetően nagyobb lett mint korábban volt.

Korábban a bérbeadók a fit-out költségekből körülbelül 400-500 euró/négyzetmétert álltak, most, hogy az átlagos fit-out költség 1600 euró/négyzetméterre nőtt, körülbelül 700-800 eurót vállalnak magukra. De már vannak olyan bérbeadók is, akik 1500 eurót/négyzetmétert, tehát közel a teljes irodakialakítási költséget kifizetik, cserébe azért, hogy magasabb bérleti díjat tudjanak realizálni - ismertették a szakértők.

20 eurós bérleti díjjal számolva, egy év alatt négyzetméterenként 240 euró bevétele van a bérbeadónak a bérleti költségből, ez azt jelenti, hogy több mint 6 év, mire egy ilyen fit-out költség átvállalás visszajön a bevételi oldalon.

A JLL Fit-out Guide elemzése alapján, ami a 2022-2023-as időszakra és az EMEA térségre vonatkozik, jelentős árnövekedés ment végbe a fit-out költségekbe, ennek okai:

az elhúzódó szállítási és gyártási határidők

az infláció

a nyersanyag-hiány

a vállalkozók rendelkezésre állásának a hiánya

és a növekvő import és szállítási költségek okozták (a szállítási költségek például majdnem kilencszeresére nőttek)

Az átlagos irodakialakítási költség az EMEA régióban 2022-2023-ban 1623 euró/négyzetméterre nőtt, ami 21,5%-os emelkedésnek felel meg.

A hagyományos kialakítású irodák fit-out költsége ráadásul még több, ezek négyzetméterenként akár 300-400 euró/négyzetméterrel is drágábbak lehetnek.

