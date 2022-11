Szárad ki a lakáspiac - Alig indult új fejlesztés

Néhány napja arról már beszámoltunk, hogy erőteljesen visszaesett az Aktivitás-Kezdés mutató a hazai építőiparban 2022 harmadik negyedévében. Július és szeptember között kevesebb mint 480 milliárd forint értékben indultak el kivitelezések, miközben a folyamatban lévő projektek lezárása, vagyis az Aktivitás-Befejezés rekord szintre emelkedhet az előttünk álló évben.

Külön a társasházi lakásépítéseket vizsgálva, hasonló dinamika látható: a kezdések befagyni látszanak, míg a befejezéseket számláló mutató még magas szinteket mutat.

2022. április és június között kevesebb, mint 60 milliárd forint értékben indultak társasházi lakásépítések,

ami 2016 óta - 2020 második felét nem számítva - a legalacsonyabb összeget jelentette, úgy, hogy azóta jelentősen nőttek az építési költségek, vagyis változatlan árak mellett nézve ez jóval kisebb építési volument jelent. Az első negyedévhez képest az Aktivitás-Kezdés visszaesése körülbelül 40 százalékos volt, ugyanakkor a 2021-es második negyedévhez képest ennél jóval kisebb, körülbelül 18 százalékos elmaradás volt mérhető.

Összességében az idei első félévben a társasházi lakásépítési aktivitás nagyon szerénynek mondható a körülbelül 150 milliárd forint értékben megkezdett kivitelezésekkel, ami alacsonyabb a 2016 óta mért valamennyi első féléves számnál.

A beruházások indítását továbbra is nehezítik a piaci bizonytalanságok, az építőanyagok nehézkes beszerzése, illetve az előre nehezen megjósolható drágulásának mértéke, miközben a gazdasági nehézségek következtében a kereslet is visszaesni látszik, és finanszírozást is csak egyre rosszabb feltételekkel lehet találni.

a kedvezményes áfával kapcsolatos határidőt további két évvel kitolták, így az építési engedélyek megszerzésével kapcsolatban már nem sürgeti a fejlesztőket az idei év végi határidő.

szintén könnyítést kaptak a beruházók a szigorodó energetikai szabályok bevezetésének két éves eltolásával.

a nagyobb, 5000 négyzetméternél nagyobb épületek, valamint az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább 6 lakásból álló új, társasházi lakóépületek esetében vétójogot kap az állami főépítész vezette Országos Építészeti Tervtanács.

Mivel folyamatban van sok projekt, így a befejezési összérték még magas

A 2022 második negyedévet illetően némileg nőtt az első negyedévhez képest a befejezett társasházi lakásépítések összértéke. Az Aktivitás-Befejezés így az első félévben valamivel 100 milliárd forint felett alakult a szektorban. Az idei évre azonban további jelentős mennyiségű beruházás befejezése várható, bár a piaci körülmények miatt elképzelhető, hogy több fejlesztés esetében csúszhat az átadás.

Drasztikus számokat majd akkor fogunk látni, ha ezek a projektek is kifutnak, és induló lakásépítés hiányában, a befejezési mutató is elkezd "kiszáradni".

A társasház építések területi eloszlása továbbra is nagyon egyenlőtlen, 2022 első félévében az Aktivitás-Kezdés több, mint 60 százaléka Közép-Magyarországhoz volt köthető, ami nagyjából a 2014-2021 közötti időszakot jellemző szinttel azonos. Kelet-Magyarország részesedése a korábban megfigyeltnél magasabb volt 2022 első felében, míg Nyugat-Magyarország alacsonyabb részesédessel rendelkezett az idei év első 6 hónapjában a társasházi lakásépítésekből.

Budapest után Dél-Alföld volt a legerősebb

Az elmúlt 4 negyedévet nézve - nem meglepő módon - a legnagyobb értékben Budapesten indultak építőipari projektek, a második helyen Dél-Alföld állt.

Bár 2022 második negyedéve nem hozott kiugró építés Aktivitást Dél-Alföldön, az azt megelőző első negyedévben nagyon magasra rúgott az elindult kivitelezések értéke a régióban két nagyberuházásnak köszönhetően. A tavalyi év utolsó negyedévében is magas összegben került sor építkezések elindítására a területen. 2022 első felében összesen több mint 400 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés mutató összege. Az elmúlt 4 negyedévet nézve pedig összesen átlépte a 660 milliárd forintot a megkezdett kivitelezések értéke.

Az egész építőiparra jellemző kiugró számok a régióban a mélyépítésekre voltak visszavezethetőek, az elmúlt 4 negyedévben az ebben a szegmensben építési fázisba lépő projektek összértéke meghaladta az 500 milliárd forintot, ami a korábbi csúcsértékeknek is a többszörösét jelentette.

Elkezdett és befejezett építőipari projektek összértéke, és a teljesítmény, vagyis az adott időszakban építésre fordított összeg Dél-Alföldön, folyóáron, legutóbbi 4 negyedév adatai összesen. (Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés 2022. 2. negyedév)

A Dél-Alföldön a társasházi lakásépítések esetében nagyjából 2021 második féléves Aktivitás-Kezdés jellemezte 2022 első félévét is. A régióban 2018-ban volt a csúcson a társasházi lakásépítési Aktivitás-Kezdése, amikor elindult a Cédrus Liget lakópark kivitelezése Szegeden, a mostani szint ettől jóval elmaradt. Az említett projekt volumenét mutatja, hogy az elmúlt évek nagy társasházi projektjeinek értéke csupán töredék összeget jelentettek ehhez képest a régióban, inkább közepes méretű társasházak építése vette kezdetét, mint a Domby 60 társasház, a Balaton Lakópark A épületének II. Üteme és a Green Lakópark I. üteme Kecskeméten.

A KSH számai szerint az idei év első félévében nagyjából annyi lakásépítési engedélyt adtak ki mint 2021-ben, így az engedélyek száma elmaradt a 2018 és 2019-es szintektől január és június között. A kiadott engedélyek körülbelül kétharmada egylakásos épülethez kapcsolódott, ami csökkenést jelentett a 2021-es arányokhoz képest, és valamivel a 2020-asnál is alacsonyabb volt.

A nem lakáscélú magasépítéseknél 2021 jelentette az eddigi rekordot a Dél-Alföldön, nem sokkal megelőzve 2018-at. Tavaly indult el például a Mercedes K1-es présüzemének építése Kecskeméten, a térségi piac kivitelezése Békéscsabán, valamint a Makói Termál- és Gyógyfürdő beruházás. A nem lakáscélú magasépítések esetében az idei év a tavalyi második félévhez képest némi bővüléssel indult a megkezdett kivitelezések értékét illetően, ezzel az elmúlt évek 3. legerősebb félévét jelentette a régióban. 2022 márciusában kezdődött meg például a Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumhoz köthető beruházás Kecskeméten.

A mélyépítések esetében már 2021 is jelentős bővülést hozott az Aktivitás-Kezdésben a Dél-Alföldön, ekkor indult el például a Békéscsaba-Lőkösháza országos közforgalmú vasútvonal építése, a Kalocsa-Paks közötti új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kivitelezése, illetve a Szeged és Röszke közötti vasútvonal építése. 2022-ben azonban már az Aktivitás-Kezdés az első féléves számok alapján is minden eddigi éves rekordot megdöntött, a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti szakaszához kapcsolódó kivitelezési munkák, valamint az M44-es Kecskemét és Szentkirály közötti szakaszát érintő építkezés megindulásának köszönhetően.

