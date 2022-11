Új híd épülhet Dél-Magyarországon

A szegedi déli Tisza-híd engedélyes kiviteli tervei 2024 augusztusára készülnek el - közölte a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese a csongrád-csanádi megyeszékhelyen. Nyul Zoltán, a beruházásról rendezett közmeghallgatáson azt mondta, a híd és a kapcsolódó utak tervezése összetett feladat, amely egyben fontos városfejlesztési projekt, hiszen a város közlekedésében meghatározó nagykörút befejezését is jelenti. A híd alépítményei úgy készülnek el, hogy később vasúti felszerkezettel is bővíthetők legyenek.

Takács Miklós, a tervező Főmterv Zrt. közlekedéstervezési igazgatója elmondta, a cégnek jövő márciusban kell benyújtania az engedélyezési tervdokumentációt bírálatra, augusztusig kell megszerezni az építési engedélyt, ezt követően készíthetik el a kiviteli terveket.

A becslések szerint 2050-ben naponta 30-35 ezer jármű halad majd át a hídon, jelentősen csökkentve ezzel a belváros forgalmi terhelését, és némi forgalmat átvéve a Bertalan hídtól is. Ezért a híd építéséhez a Petőfi Sándor sugárúttól a Szőregi útig tartó közútfejlesztési beruházás is kapcsolódik. A Bécsi körúton a jelenlegi kettő helyet négy haladósávot alakítanak ki jelzőlámpás csomópontokkal, és ahol az adottságok engedik, parkolókkal. Az úttest mellett 4,5-5 méteres zöldsáv marad, a 2,5-3 méter széles járdák mellett mindkét oldalon irányhelyes bicikliút is épülne, mivel a hídon intenzív kerékpáros-forgalommal számolnak - tudatta a szakember.

A szegedi oldalon a hídfőt úgy alakítják ki, hogy Újszegedről érkezve is elérhető legyen a vasútállomás. Az újszegedi oldal szabályozási terve jelenleg készül, ott két csomópont kialakításával számolnak, valamint azzal, hogy az újszegedi vasútállomást áthelyezik a Szőregi út mellé - mondta Takács Miklós.

Vígh Attila tervező kifejtette, a koncepció szerint többnyílású hídszerkezettel és két mederpillérrel rácsos közúti gerendahíd épülne, amely alkalmas gépjármű-, gyalogos és kerékpáros, valamint távlati tervként a vasúti forgalom kiszolgálására. A szakember munkatársaival olyan, a látványt nem uraló, a környezetbe illeszkedő, egyedi hidat képzelt el, amely képét függőleges és vízszintes zöldfelületek határozzák meg. A híd két főtartója között fut majd a közúti forgalmat kiszolgáló 2x2 sáv, az északi oldal teraszán pedig a gyalogos és kerékpáros forgalom haladna. A hídon közösségi tereket is kialakítanának, erre kiváló lehetőséget teremt, hogy az északi oldalról a teljes belváros belátható, ezért ezen az oldalon a főtartón futó sétánnyal egy 13 méteres magasságú kilátópontot is épülne.

