Ez Budapest válasza az energiaválságra

Az energiaválság okozta sokk ez év nyarán kezdte éreztetni hatását a magyar gazdaságban, és az eltelt pár hónapban a szereplők érezhetően aktív stratégiai útkeresésben vannak. Ugyanakkor nem csak a versenyszféra számára jelent ez kihívást, hanem a gazdaság alapvető működését jelentő közszolgáltatóknak is hatalmas feladvány ez a helyzet. Az elmúlt hetekben arról jelentek meg írások, hogy miért kezelhetetlen ez a helyzet az önkormányzatok számára. Ugyanakkor nem került számok segítségével bemutatásra, hogy milyen stratégiát lehet alkalmazni, amely hangsúlyozottan nem arra szolgál, hogy megoldjuk a jelen paraméterek alapján ezt a helyzetet, hanem csak időt nyerünk ahhoz, hogy megoldódjon a probléma.

A Fővárosi Önkormányzat által működtetett közszolgáltatások a legnagyobb fogyasztók a teljes önkormányzati rendszerben, és egyes kimutatások szerint a közösségi közlekedést működtető Budapesti Közlekedés Vállalat a TOP10 energiafogyasztó között van az egész országban. Ezért az energiaválság ebből a szempontból eddig soha nem látott kihívás elé állította az önkormányzatot, és egy olyan változó környezetben kellett stratégiát kitalálni, amely rövidtávon túlságosan sokismeretlenes egyenletből áll.

Nem működnek a céges stratégiák

Néhány alapvetést érdemes tenni az elején, amely megmutatja, hogy miben más a versenyszféra és egy önkormányzat helyzete. A legfontosabb, hogy egy vállalkozás képes – legalábbis egy pontig biztosan – alkalmazkodni az előállítási költségek növekedéséhez. Azaz, ha növekednek az energiaárak, akkor azt képes beépíteni az áraiba. Ez persze inflációt gerjeszt, amely bérnyomást helyez rá, de a megnövekedett bevételeiből ezt képes lehet kezelni. Természetesen hangsúlyozom, hogy ez egy pontig működőképes, és az árak mostani növekedéséből inkább azt feltételezem, hogy teljes mértékben nem is merte a piac áthárítani az előállítási költségeket a fogyasztókra. Ebben az esetben még van arra lehetősége, hogy átmenetileg enged a profitelvárásaiból, vagy későbbi nyereségessége terhére bevállal egy rosszabb évet.

Ezzel szemben egy önkormányzat a közszolgáltatásait nem a piacon értékesíti, ezért nem képes arra, hogy az árba beépítse a megnövekedett költségeket. Természetesen erre lenne egy lehetősége, ha a közteherviselés rendszerét újragondolhatná, és bizonyos rétegeket, vállalkozásokat, egyes nagyobb jövedelemmel rendelkező társadalmi csoportokat nagyobb anyagi felelősségvállalásra bírná rá. Ennek legegyértelműbb formája az adók emelése. Ez azonban a települési önkormányzatok esetén rendkívül korlátosan működik, míg a Fővárosi Önkormányzatnál egyáltalán nem.

Ez utóbbinak az az oka, hogy Budapesten a folyóévi bevételek 70%-a iparűzési adóból származik, amelynek mértéke törvényben maximalizálva van. Ezenkívül 14%-ot a kormány által kötelező feladatokra adott normatív támogatások jelentik, míg a maradék része a tortának vagyonelemek értékesítéséből, ellátási díjakból, egyéb kisebb bevételekből áll össze. Ebben a rendszerben nincsen meg a gazdasági alkalmazkodás lehetősége.

A másik fontos különbség a vállalkozói környezet és egy önkormányzat között a kockázat súlya. Egy önkormányzat közszolgáltatásokat működtet, amelyek nélkül a gazdaság sem lenne működőképes. Miközben egy cég, akár fel is függesztheti működését, ideiglenesen leállítja a termelést, vagy áthelyezi termelőtevékenységét máshova, ezt a közszolgáltatások esetében nem lehet megtenni. Azaz, a legkiszámíthatatlanabb esetben is működni kell, és nagyon kicsi az a mozgástér, amelyben érdemben lehet csökkenteni a közszolgáltatások minőségén, mennyiségén.

Van még egy nagy különbség egy vállalkozás kockázattűrőképessége és egy önkormányzat között. Ezt pedig a közpénzek jelentik. Egy település úgy kell megtervezze a következő évét, hogy a tervezett kiadásait képes legyen tervezett bevételekkel lefedni. Működésben nem lehet hiánya, és nem vehet fel hitelt sem ennek betömködésére. Látható, hogy egy cég esetében ezek a peremfeltételek nem adottak. Ebből következően csak olyan energiaszámlát vállalhat be egy település, amely kapcsán meg tudja mondani, miből fizeti ki.

Energiaársokk: minek tekintselek?

A fenti hármas feltételrendszerhez kell tehát stratégiát alkotni, méghozzá úgy, hogy figyelembe vegyen még egy számomra alapvetésnek tűnő állítást, amely könnyen lehet, hogy vitára ad okot. Ez pedig a mostani energiaárakhoz való hozzáállásunk, és ebből levont következtetések. Szerintem erre a helyzetre úgy kell tekinteni, mint egy piaci blöff. A COVID19 utáni gazdasági újraindulás, és a háború természetesen befolyásolják a piacot, de annak hektikus mozgásai sokkal inkább spekulációs mozgásokból eredő zavarokat mutatnak, semmint fundamentális problémákat. Azaz, ha nem hisszük el, hogy ezeknek az energiaáraknak ilyen szinten kell állniuk, akkor nem szabad lehívni ezt a blöfföt. Ebből az következik egyértelműen, hogy nem lehet figyelembe venni a korábbi piaci logikákat.

Egy önkormányzat, hasonlóan a cégekhez, úgy gondolkodott 2022 előtt, hogy az energiabeszerzés úgy hatékonyabb, ha minél hosszabb időre (akár többéves szerződések sem voltak ritkák), és nagyobb mennyiségben (több önkormányzat, intézmény indult együtt) kerül beszerzésre a földgáz, vagy a villamos energia.

Ez azonban megfizethetetlenné vált idén nyártól, és újra kellett tervezni.

Ebben az újratervezésben a Fővárosi Önkormányzat egy többrétegű stratégiai mixet alkotott, amelynek az alapmotívuma az alkalmazkodóképesség megőrzése, és a finanszírozási környezethez társuló rugalmasság. Érdemes számok alapján megnézni, hogy mit is jelent ez.

Az idősotthonoktól kezdve a vásárcsarnokokon át, a közösségi közlekedésig mindösszesen 17,2 millió m3 földgázra, 480 GWh villamosenergiára, és 266 ezer MJ távhőre van szükségünk egy évben.

A távhő árképzése speciális, mivel a holland gáztőzsdéhez kötött, de annak referencianapjait a kormányzat határozza meg, és ez adja az alapját a távhő árának. Ezért történhetett meg, hogy egyik pillanatról a másikra október elején 13-szoros emelkedés történt ezen a területen. Januártól ehhez képest csökkenni fog az ár, és bízunk benne, hogy a blöff jelentett anomáliák már nem jelentkeznek, és jövőre nem kell kiugró árakkal számolni.

A földgáz annyiban egyedi (Fővárosi Önkormányzat teljes energiamixének 10%-át jelenti 2021-es áron számolva), hogy fűtési időszak szempontjából van jelentősége. Ezért a fogyasztók általában tárgyév október 1-től következő év szeptember 30-ig szerzik be. Ezeknek a szerződéseknek a fogyasztási görbéje a téli hónapokban fejnehéz. A költségvetési tervezés során azt megbecsülni, hogy jövő nyár végén hol állnak az árak, és milyen ajánlatokkal jelennek meg a kereskedők, nem egyszerű kihívás.

Ár szempontjából a villamosenergia jelenti a legnagyobb gondot. Érdemes megnézni a változást ebben az esetben. Amennyiben ezen energiahordozó esetében egy fiktív, de például 2021 szempontjából nagyságrendileg korrekt 35 forint/kWh nettó árral számolunk, akkor ennek a mennyiségnek az ára kb. 18 milliárd forint. Fontos aláhúzni, hogy vannak olyan közszolgáltatások, ahol bruttóban kell számolni, mivel az áfa nem visszaigényelhető. Az év közepén az első beszerzési árak, amelyek egy teljes évre vonatkoztak volna azt feltételezték, hogy ez az érték 240-250 milliárd forintig is elmehet a Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó közszolgáltatásoknál. Ez természetesen kifizethetetlen, nem lehet mellék állítani bevételi oldalt, azaz nem lehet a közpénzekkel való gazdálkodás szabályai alapján leszerződni.

Ezért – valójában a kényszer is ezt diktálta – egyetlen stratégiai alternatíva maradt, keresni kell az alkalmas pillanatot, azaz nem szabad lehívni a blöfföt. Ez pedig azt jelentette, hogy:

nem szabad éves szerződéseket kötni, mivel az energiakereskedői oldal a kockázatokat a ma ismert módon árazza be, amely kifizethetetlen;

meg kell próbálni minél kisebb mennyiségeket beszerezni, mivel a többszáz GWh villamosenergia túlzott kockázatot jelent a kereskedői oldal szempontjából, amelyet érvényesíteni fog az árakban is.

Kivárás, pozíció keresés, rugalmasság

A fentiekben kifejtett okok alapján egy differenciált beszerzési stratégia mellett döntött a Fővárosi Önkormányzat, amelyalapján három csoportba soroltuk az intézményeinket, cégeinket. Az elsőbe azok tartoztak, amelyeknek még volt energiaszerződése, így 2023 év közben merülhet fel az a kérdés, hogy milyen áron tudnak majd szerződni.

A második csoportba a kisebb fogyasztókat soroltuk, mint a szociális, kulturális intézmények. Költségvetésileg ezek kisebb tételt jelentenek (teljes mix 5%-át a villamos energia szempontjából), ezért a jelenlegi napi árnál magasabb, de tervezési keretek között tartható szerződésekkel fedtük le ezeket.

A harmadik csoportba a közvilágítás, közösségi közlekedés és az ivóvízellátás tartozik. Ez a villamosenergia-igényünk 88%-át jelenti (földgázban csupán 44%-ot), amely azt jelenti, hogy ez az Achilles-ínja az energiabeszerzési stratégiánknak. Ebben az esetben kerestünk olyan megoldást, amely révén finanszírozási szempontból van esély arra, hogy legyen fedezet ezeknek a működtetésére. A korábban leírtak alapján nyilván éves, de még a negyedéves fix ár sem fedezhető. A mostani közbeszerzési árajánlatok alapján ez a korábbi 13-szoros árhoz képest még mindig, akár 6-8-szoros lenne. Ezért alternatívát kellett keresni, amely nagyon leegyszerűsítve a napi áras vételezést jelenti. Azaz egy képlet alapján számítják ki, hogy mennyi az ár, és ehhez jön a fogyasztás mennyisége. Ez a közösségi közlekedés esetén egy csúsztatott 30 napos terminust vesz figyelembe, míg a közvilágításnál egy óránként napi árazást. Ez utóbbi azért fontos, mivel jelentős különbség van a késő délutáni csúcsidőszak és az éjszakai áramár között.

Természetesen nem lehet biztosan előre látni, hogy az ún. fixáras beszerzés biztosan magasabb lesz, mint a napi árhoz igazodó vételezés. Az azért kijelenthető, hogy ennek a kockázatát biztosan beszámítja az energiakereskedő, ezért kevéssé valószínűsíthető ez az eset. Az is fontos szempont, hogy a Fővárosi Önkormányzat csak az állami kereskedőtől tud ekkora mennyiséget beszerezni, ezért valójában egy érdekkörön, az államháztartáson belül vagyunk. Azaz a kockázatokból eredő veszteség mindenképpen a rendszeren belül keletkezik, maximum az elsődleges lecsapódási pontja a kérdés. A pénzügyi hatás azonban végigmegy a rendszeren. Amennyiben az MVM veszít az előre rögzített áron, akkor a veszteséget a kormánynak kell pótolnia. Mivel ez nem végtelen kassza, ezért ennek fedezetét például az önkormányzati normatívák csökkentéséből, vagy az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás emeléséből teremtheti elő.

Az energia miatti piaci anomáliáktól, a blöfftől való függés, egyetlen ellenszere az energiaigény csökkentése. Ez a közszolgáltatások érdemi minőségi, és mennyiségi változtatása nélkül rövid távon korlátozott lehetséges. Ezért kell minél előbb energiahatékonysági programokra költeni reményeink szerint hamarosan elérhető helyreállítási alap forrásokból, és növelni a lokális energiaelőállítást. Ezen az alapokon nyugvó első budapesti energiacsomag megrajzolja azt az utat, amely révén ezen évtized végére közszolgáltatások terén Budapest függetlenné válhatna az energiapiac változásától. Minden más addig is csak kármentés, és a reagálási képesség megőrzése.

