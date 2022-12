16 milliárd forintból épít ikertornyokat az egyik legjobb budapesti egyetem

Már több, mint három éve zajlik a Budapesti Corvinus egyetem átalakulása. Ez idő alatt jelentős strukturális és finanszírozási átalakulásokon esett át az egyik legjobbnak tartott hazai egyetem, a leglátványosabb újítás azonban még hátra van, 2023 őszén nyithatja meg kapuit a Corvinus Ménesi úti Campusa.

Az egyetemen tartott sajtótájékoztatón Barta Márton, a Corvinus stratégiai vezetője röviden bemutatta azt a fejlesztési tervet, melyben az új épület is előkelő helyet foglal el. A vezető szerint ugyan egy felsőoktatási intézmény "termékciklusa" nem pár hónap, hanem 5-10-15 év, már most is láthatóak egyértelmű eredményei az átalakulásnak, ezekről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

A Covid gyermeke

A Ménesi úti campus tervezése a Covid járvány és a lezárások ideje alatt zajlott, ez lehetőséget adott a szakambereknek, hogy az új épület a pandémia által felforgatott világ kihívásaira is választ tudjon nyújtani. Az új campusban a közösségi tereké, és a hibrid oktatásé a főszerep. Barta Márton beszámolója alapján a tantermek nem a tradicionális, frontális oktatás támogatására lesznek kialakítva, elsődleges céljuk, hogy a jelenléti és az online tanórák lebonyolítására is alkalmasak legyenek.

A járvány után egyértelművé vált, hogy a személyes jelenlét, és a közösségi élet elengedhetetlenek egy egyetem sikeres működéséhez, erre a felismerésre reflektál az új épület 1830 négyzetméternyi közösségi tere, 11000 négyzetméteres parkja is. A park a 2350 négyzetméteres sportközponttal együtt az egyetem két nagy elmaradását igyekszik pótolni, a klasszikus angolszász "campus hangulat", és a sportolási lehetőségek hiányát.

A jelszó: multifunkcionalitás

A hibrid oktatás mellett az épület funkciójában is a multifunkcionalitásra törekszik. A már bemutatott közösségi terek, sportközpont, park és oktatótermek mellett egy 180 férőhelyes kollégium és professzori lakások is helyet kapnak az épületben. Egyelőre még tárgyalásoknak folynak arról, hogy pontosan melyik szak hallgatói költözhetnek be majd az új kollégiumba, az azonban biztos, hogy nagy közösségi terek, és páratlan kilátás várja majd a beköltözőket mondta Major Péter, a hallgatói szolgáltatások vezetője. A multifunkcionális kialakításnak köszönhetően a fejlesztők reményei szerint a kis méretű campus minden olyan szükséges funkcióval rendelkezni fog, amelyre egy korszerű felsőoktatási intézménynek szüksége van.

Lássuk a számokat

Összefoglalásként nézzük a campusról jelenleg rendelkezésre álló adatokat:

Az épület 16 milliárd forintból fog felépülni, melyből 12 milliárd forintot állami támogatásként kapott az egyetem alapítványa

fog felépülni, melyből állami támogatásként kapott az egyetem alapítványa Nagyjából 600-700 hallgató tanulhat majd a Ménesi úti campuson

tanulhat majd a Ménesi úti campuson Az új épület AA+ energiahatékonysági bizonyítvánnyal és LEED Gold besorolással fog rendelkezni

bizonyítvánnyal és fog rendelkezni A Ménesi úti campus 2023 őszén fogadja majd az első hallgatókat

