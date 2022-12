Mennyit fog érni a budapesti lakásod 2023-ban?

Meglehetősen kettős volt az idei év a hazai lakáspiacon. Míg az év első felében a korábbi trendeknek megfelelően, sőt azt meghaladó mértékben - magas tranzakciószámok mellett - emelkedtek az árak, addig a második félévre egyre erősebbé vált a bizonytalanság. A háború, az infláció, az emelkedő kamatok és az elszálló energiaárak hatásai mostanra a lakáspiacon is megjelentek. Hogy mindez mit okozhat az előttünk álló évben, arról legújabb Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben ismét a hazai lakáspiac szakértőit kérdeztük.

Ahogy az elmúlt években, úgy idén is megkérdeztük a hazai lakáspiac elemzőit arról, mire számítanak az előttünk álló évben a lakásárak, a kereslet, vagy a lakásépítések alakulása terén. A szakértőknek ezúttal különösen nehéz dolguk volt, ugyanis a korábbi évekhez képest most jelentősen több a bizonytalan tényező.

Lakásárak

Az előző években rendre az ingatlanok jellege szerint kérdeztünk rá a budapesti lakásárak várható alakulására, ami a panel és tégla építésű lakások mellett a családi házakat tartalmazta. Ezúttal azonban jobbnak láttuk az ingatlan állapotára és elhelyezkedésére vonatkozó kérdéseket feltenni, miután az energiaköltségek megemelkedése miatt egy modern, felújított és egy elavult, rossz energiahatékonyságú lakás árazására ellentétes folyamatok hatnak. Bár az alábbi ábráról úgy tűnik, hogy fővárosi átlagban nominálisan is stagnálni fognak az árak,

a felújítandó lakásoknál a megkérdezettek nagy része árcsökkenést, míg a felújítottaknál további áremelkedést vár.

A megkérdezett szakértők a budapesti felújítandó lakásoknál tavaszig 3-4 százalékos nominális árcsökkenést prognosztizálnak, majd azt követően 2023 végéig stagnálást. A belvárosban valamivel mérsékeltebb lehet a visszaesés mint a külső kerületekben, amiben az is szerepet játszhat, hogy utóbbiakban nagyobb az átlagos alapterület, ami még magasabb rezsiköltséget eredményez. A felújított lakásoknál ezzel szemben kis mértékben tovább emelkedhetnek az árak, tavaszig a várakozások szerint 1, jövő év végéig 3-4 százalékkal. Fontos azonban kiemelni, hogy a jelen piaci helyzetben bármikor jöhetnek olyan események, bejelentések, amik ezt a prognózist teljesen felborítják.

Bérleti díjak

A bérleti díjakban már az idei év közepére elértük a covid előtti csúcsot, sőt év végére jelentősen meg is haladtuk azt, az előttünk álló időszakban viszont mérsékeltebb lehet a további emelkedés. A kiadó lakások iránti kereslet várhatóan nem fog csökkenni, a bizonytalan időkben olyanok is megjelenhetnek a piacon, akik a vásárlással kivárnak, és ideiglenesen a bérlők táborát erősítik. A budapesti bérleti díjak átlagosan tavaszig 1-2, jövő év végéig 3-4 százalékkal mehetnek feljebb, itt is igaz viszont a lakások állapota és a rezsiköltségek alakulása szerinti - korábban említett - kettősség.

Új lakások

Ahogy a felújított, úgy az új lakások iránt is erős maradhat a kereslet, miután energetikai szempontból ezen ingatlanoknak is alacsony a fenntartási költsége. Az árakban ugyanakkor - az előző évnél kisebb ütemben - tovább folytatódhat az emelkedés. Azt, hogy mostanra elérjük Budapesten az 1,4 millió forintot négyzetméterenként, pár éve még kevesen gondolták volna, ugyanakkor ez is azt bizonyítja, hogy egy korlátozottan rendelkezésre álló terméknek rövid időn belül is kiugróan változhat az ára.

A várakozások szerint jövő tavaszig 1-2, jövő év végéig pedig 7-8 százalékkal emelkedhet az új lakások ára, amivel bár elérné az 1,5 millió forintot négyzetméterenként, de jelentős lassulás lenne a 2022-es 30 százalék körüli szintről.

Lakásépítések

A használatbavételi engedélyek száma 2020-ra érte el csúcsát, amikor 28 ezer lakást adtak át Magyarországon. Azóta viszont ismét csökken az átadások száma és ebben a következő években további lassulás jöhet.

2023-ban a megkérdezett szakértők szerint országosan 17 ezer körüli lakást adhatnak át, de a mostani hitelkamatok fennmaradása mellett további csökkenés is elképzelhető.

Tovább csökkenő kereslet, bizonytalan kilátások

Bár a háború kitörése nem okozott azonnali árcsökkenést, az adásvételek számában már a nyári hónapokban elkezdődött a visszaesés. Míg tavaly 150 ezer, idén 125 ezer körül alakul a tranzakciók száma, de jövőre az előrejelzések átlaga szerint mindössze 105 ezer várható, ami 15-20 százalékkal több csak, mint a 2011-2013 közötti 85-90 ezer körüli mélypontok.

A várható csökkenés ellenére a vásárlói összetételben nem számítanak jelentős elmozdulásra a szakértők, a befektetők és a külföldi vásárlók aránya is az idei évihez lehet hasonló, ugyanakkor a hitellel történő vásárlásokban már nem ennyire egyértelmű az irány. Vannak, akik úgy vélik, hogy a hitellel vásárlók aránya 2022 utolsó hónapjaiban már elérte a minimumát és 2023-ban már növekedést mutathat, de a többség szerint a magas kamatok és a bizonytalan gazdasági környezet miatt 2023-ban az idei év végi értékeknél is alacsonyabb számokat fogunk majd látni.

A felmérésben az alábbi szakértők vettek részt: Balla Ákos - Balla Ingatlan, Benedikt Károly - Duna House, Csorba Dániel - ingatlanértékesítő, blogger, Kiss Ákos - Property Market, Kiss Gábor - IFK, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Sápi Zoltán - Eltinga, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont, Vincze Edit - OC Solutions és a Portfolio Ingatlan csapata.

