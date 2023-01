Tíz éve nem volt ekkora visszaesés a lakáspiacon - Mire számíthatunk az idei évben?

Tíz éve, vagyis 2013 óta nem volt olyan gyenge a december az adásvételek számát tekintve, mint 2022 végén. Ahogy korábban megírtuk , a tavalyi utolsó hónapban mindössze 6474 lakás cserélt gazdát és az azt megelőző hónapok is nagyon visszafogottak voltak. Vajon ez a trend kitart az idei évben is? Nézzük, milyen folyamatok határozhatják meg 2023-ban a lakáspiacot, mi szól a kereslet további csökkenése mellett, és mi szól ellene, illetve, milyen lakások lehetnek továbbra is népszerűek a piacon?

Három olyan év volt a modernkori magyar lakáspiac történetében, amikor az éves tranzakciószámok nem érték el a 90 ezret. Ezek mindegyike a 2008 utáni válság mélypontja alatt, 2011 és 2013 között következett be. Sem előtte, sem azóta nem volt ilyen alacsony az egy év alatt gazdát cserélt lakások száma, most azonban sokan ismét egy hasonló időszakot látnak előttünk.

Kizárólag a decemberi hónapokat nézve mindössze két évben, 2012-ben és 2013-ban volt a 2022-esnél alacsonyabb a kereslet, akkor 6061, illetve 5768 lakás cserélt gazdát. Az elmúlt 12 évben a leggyengébb hónap egyébként a 2011 januári volt, akkor 5183 eladott lakást becsült a Duna House, míg 2021 márciusa tartja a pozitív rekordot, amikor - részben a covid miatt elhalasztott keresletnek is köszönhetően - 15 630 lakás került új tulajdonoshoz.

A decemberi negatív teljesítményben a drága hitelek és a romló gazdasági környezet mellett a különböző családtámogatási elemek körüli bizonytalanságnak is szerepe lehetett. Ezek azonban azóta tisztázódtak, a legtöbbet meghosszabbították, így 2023-ban is elérhető marad:

a 600 ezer forinttól 10 millió forintig igényelhető CSOK,

a 300 ezer forinttól 10 millió forintig igényelhető falusi CSOK,

az akár 10 millió forintig felvehető, 0%-os kamatozású babaváró hitel és a hozzá járó babaváró támogatás,

az 1, illetve 4 millió forintos jelzáloghitel-elengedés,

az anyák diákhitelének tartozás-elengedése, amit még egy új támogatási formával ki is terjesztett a kormány (lásd alább)

a fix 3%-os kamattámogatott CSOK-hitel két gyermekhez 10, háromhoz 15 millió forint erejéig,

a lakásvásárlás 5%-os és az építkezések 27%-os áfájának visszaigényelhetősége (előbbi csak a CSOK igénybe vevői számára, utóbbi anélkül is 5 millió forintig),

a 4%-os vagyonszerzési illetéktől való illetékmentesség a CSOK-ot igénybe vevők számára.

Különösen a babaváró hitel az, ami erősítheti a lakáspiaci keresletet, a magas piaci kamatok mellett ugyanis sokak számára ez lehet az egyetlen alternatíva, hogy kiegészítsék a vásárláshoz rendelkezésre álló önerőt. Noha ezt a támogatást már korábban is sokan lakásvásárlási célra fordították, a jövőben még nagyobb lehet ennek aránya. A babaváró mellett a falusi CSOK pedig a vidéki lakáspiacot erősítheti.

Mekkora lehet az idei kereslet?

Az idei év lakáspiacát egymással ellentétes folyamatok határozhatják meg, de összességében többségben lehetnek azok, amelyek a kereslet további csökkenését vetítik előre. Az ingatlan.com mérése szerint 2022 utolsó hónapjában az adásvételek számánál is nagyobb mértékben, a megelőző év azonos hónapjához képest 53 százalékkal esett vissza az érdeklődések száma is. Mindezt megerősítik az értékesítők is, akik hosszabbodó értékesítési időről és magasabb áralkuról számoltak be.

A kereslet további növekedése ellen szól, hogy továbbra is magasak a hitelkamatok, ami a saját célra vásárlók egy jelentős részénél ellehetetleníti a vásárlást és inkább a kivárás vagy a bérlés felé tereli őket. Nem véletlen, hogy már a tavalyi évben érezhető volt a befektetési célú vásárlások arányának a növekedése, ami főként a saját célú vásárlások csökkenő számának volt köszönhető. A mostani inflációs szintek mellett egyelőre nem várható kamatcsökkentés, így 2023-ban is ez a trend folytatódhat.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 04. A befektetők tarthatják életben 2023-ban a lakáspiacot

A tavalyi évben egy új irány mentén elkezdett kettészakadni a lakáspiac. Az energiaárrobbanás eredményeként a jól szigetelt, alacsony fogyasztású lakások iránt nőtt meg a kereslet, míg a rossz minőségű, alacsony energiahatékonyságú, nagy méretű házak eladása sokkal nehezebbé vált. Bár egyelőre úgy tűnik, hogy megállt az energiaárak növekedése, ami meggátolja a sokak által várt hirtelen árcsökkenést, de a lakás fenntartási költsége a jövőben is sokkal nagyobb szerepet játszhat majd az adott ingatlan eladhatóságában, mint a korábbi években. Az elavult lakások felújítása és az újak építése éppen ezért kiemelt szerepet kaphat, amihez arányaiban kisebb mértékben, de továbbra is hozzájárulnak majd a fent említett, meghosszabbított állami támogatások.

Ennek ellenére a Portfolio által a tavalyi év végén megkérdezett szakértők szerint mind a lakásépítések, mind az adásvételek számában csökkenés jön 2023-ban. Előbbi a szakértői várakozások átlaga szerint 18 ezer körül lehet idén, vagyis ennyi lakás kaphatja meg a használatbavételi engedélyt, míg

az adásvételek száma 105 ezer körül alakulhat.

Ami tehát a lakásépítések számát illeti, bár jelentősen több új lakásra lenne szükség, de ez még mindig duplája a mindenkori mélypontoknak, míg, ha az adásvételek számában is az elemzői várakozások fognak teljesülni, akkor is nagyjából 15-20 százalékkal magasabb lehet az idei kereslet, mint az említett 2011-2013 közti években.

Hol, mi lehet a legnépszerűbb termék?

Korábbi cikkeinkben szintén foglalkoztunk már a kérdéssel, de érdemes ismét végignézni, hogy a tavaly év végén megkérdezett ingatlanszakértők milyen választ adtak arra a kérdésre, hogy: "az idei évben hol, milyen típusú lakások iránt élénkülhet meg a kereslet?"

"2023-ban nem fog élénkülni a kereslet, minden szegmensben visszaesés várható." (Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont)

"Semelyik ingatlantípus iránt nem lesz jövőre élénükülés, maximum a visszaesést fogják tudni elkerülni például a budai kerületek, vagy a felújított panelek." (Vincze Edit - OC Solutions)

"Jövőre keresettebbek lesznek az energetikailag hatékony, rezsivédett ingatlanok." (Balla Ákos - Balla Ingatlan)

"A nagyobb városokban, megyeszékhelyeken lévő, viszonylag kompakt, modern, jó energetikai besorolású (legalább CC) ingatlanok lesznek keresettebbek." (Kricsfalussy Tamás - Metrodom)

"Újra a budapesti belvárosé lesz a pálya, minél jobban felújított egy lakás, annál inkább." (Csorba Dániel - ingatlanértékesíző, blogger)

"Az energetikailag korszerű, nagyvárosi, jó lokációjú, újszerű vagy új lakások iránt lesz növekvő kereslet." (Kiss Gábor - IFK)

"Mindenképp az energetikailag korszerű (újszerű, vagy felújított) ingatlanok iránt lesz erősebb a kereslet, azokban a városokban és környékükön, ahol a fő foglalkoztatókat elkerüli, vagy kismértékben érinti csak a recesszió, vagyis nem kerül sor tömeges elbocsátásokra." (Sápi Zoltán - Eltinga)

"Az új építésű lakások a fővárosban, a takarékos újszerűek vidéken, emellett a kis alapterületű tégla lakások lesznek 2023-ban a slágertermékek. Nagy lehet a kereslet az ipari beruházások nagy humánerőforrás-igényű projektjei mellett elérhető lakások iránt, például Debrecenben." (Kiss Ákos - Property Market)

"Az új építésű, modern lakások iránt továbbra is erős érdeklődést várunk. A használt lakásoknál a kisebb alapterületű lakások mellett azon családi házak iránt lesz erősebb érdeklődés, amelyek már modern energetikai jellemzőkkel rendelkeznek, vagy elérhetők alternatív fűtési lehetőségek, esetlegesen kisebb beruházásokkal átalakíthatók." (Benedikt Károly - Duna House)

Címlapkép forrása: Getty Images