Ez a tíz legdrágább budapesti utca - Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt szeretne lakást

Lakásárakkal foglalkozó elemzéseink jellemzően a nagyobb területegységekre, például megyékre, budapesti kerületekre, legfeljebb irányítószámkörzetekre vonatkoznak. Ezúttal viszont ennél részletesebben szerettük volna megnézni, hogy a fővárosban és a vidéki településeken melyek azok a mikrokörnyezetek, ahol a vásárlók a legtöbbet hajlandók fizetni a lakásokért. Éppen ezért a KSH munkatársaihoz fordultunk, akik rendelkezésünkre bocsátották a főváros és a vidéki települések legdrágább és legolcsóbb utcáinak listáját.

A fenti téma alapján egy több részből álló cikksorozatban fogjuk bemutatni a legnépszerűbb és a legkevésbé népszerű környékeket mind Budapesten, mind az ország többi településén. Ennek első részeként a legdrágább budapesti utcákat gyűjtöttük össze. A listán, adatvédelmi okok miatt csak azok az utcák szerepelnek, ahol egy év alatt legalább három adásvétel történt, emellett fontos figyelembe venni azt is, hogy mivel a tavalyi év adásvételei még nem érkeztek be teljes egészében a KSH-hoz, ezért az utcaszintű adatok a 2021-es évre vonatkoznak. Az adatok a KSH nemrég megjelent Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 kiadványából származnak.

Melyek a legdrágább városrészek?

A fővárosról a legrészletesebb lakásárakat az OTP Jelzálogbak Lakóingatlan Értéktérképe mutatja be rendszeresen, amin irányítószám-körzetenként láthatjuk a városon belüli különbségeket.

Forrás: OTP Jelzálogbank

Van néhány városrész, ami hosszú évek, sőt évtizedek óta vezeti a budapesti lakásárlistákat. Ide tartozik az V. kerület a belvárosban, valamint a budai oldal I., II. és XII. kerülete. Ezek mellett a XI. kerületben és a VI. kerületben is fel-feltűnnek kiugróan drága ingatlanok, gyakran viszont egy kerület vagy irányítószám-körzet átlagárát a nagy mennyiségű új építésű projekt magasabb lakásárai húzzák fel, lásd a IX. kerület esetét.

Az egyes kerületrészeken belül is lehetnek azonban utcák, amelyek valamiért különösen népszerűek a lakásvásárlók körében, legyen az egy szép panoráma a városra, vagy egy belvároshoz közeli, mégis csendes útszakasz, ami az ott lakók számára jobb életminőséget garantál. Mindez az ottani lakások árazásán is nagy mértékben meglátszik.

A KSH által vizsgált időszakban három olyan utcája volt Budapestnek, ahol bőven 2 millió forintos négyzetméterár felett cseréltek gazdát a lakások, míg a tíz legdrágább utca utolsó helyén is a másfél millió forintot közelítették. A 10-es listán egyébként a hagyományosan is legdrágább kerületek utcái szerepelnek, összesen 3 darab I. kerületi, 2-2 darab II. és V. kerületi, valamint 1-1 darab XII., XI. és III. kerületi utca. Hogy pontosan melyek is ezek, és milyen négyzetméterárak tartoznak hozzájuk, azt az alábbi ábrán láthatjuk.

A fentiek mellett a 2022-es adatokból összeállított listát is érdemes lesz majd figyelni, ugyanis 2021 és 2022 második fele között jelentős, 20 százalék feletti áremelkedés ment végbe a lakáspiacon. Ennek ellenére feltételezhetjük, hogy a listán továbbra is főként I., II., V. és XII. kerületi utcák szerepelnek, legfeljebb kiegészülve néhány szomszédos kerülettel. Azoknak pedig, akik arra kíváncsiak, hogy mi várható az idei évben a lakáspiacon, az alábbi cikkeinket ajánljuk:

Címlapkép forrása: Getty Images