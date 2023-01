Magyarország legapróbb, de legdrágább falvai: aranyáron adják itt a házakat

Elmúlt már az az időszak, hogy Budapest belvárosi lakásáraitól hasra esnénk. Az agglomerációs kiköltözési őrület és a nyaralópiac, a vízparti lokáció felfutása egészen átrendezte az erőviszonyokat. Hiába a metró közelsége, és a nagyvárosi infrastruktúra, a négyzetméterárakat egy balatoni panoráma, vagy egy pár száz fős kis falu hangulata már magasabbra repítette. A KSH adatai alapján megmutatjuk a top10 legdrágább községet Magyarországon a valós, 2021-ben lezajlott adásvételek alapján. Lássuk, melyik faluban fizettek a legtöbbet egy családi házért!

1 2 ›

Szerinted melyik a legdrágább falu?

A napokban bemutattuk azokat a budapesti utcákat, ahol 2021-ben a legmagasabb árakon cseréltek gazdát a lakások, illetve azokat is, amelyek a legolcsóbbnak számítottak. Folytatva a 2021-es adásvételekről szóló cikksorozatunkat a KSH által nemrég kiadott Ingatlanadattár, Magyarországi lakásárak, 2005-2021 kiadványa alapján, most az ország legdrágább községeit mutatjuk be. Azokat a kistelepüléseket, ahol a 2021-es adásvételek alapján olyan négyzetméterárak voltak, amik még Budapest legdrágább részeinek az átlagát is meghaladják. Utca szerinti bontás a legkisebb településeknél nem áll rendelkezésünkre, a legtöbb helyen ugyanis településenként is csupán néhány adásvétel ment végbe egy év leforgása alatt. Ebből kifolyólag az átlagos négyzetméterárak is nagyobb szóródást mutatnak, mint egy nagyobb város ingatlanforgalma esetén.

A lista bemutatása előtt érdemes tudni, hogy az adatbázis csak a legalább 3 tranzakciót számláló községeket tartalmazza, így elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb adásvétel nem szerepel a felsorolásban. Illetve az új és a használt ingatlanok között sem tesz különbséget az adatbázis, így könnyen lehet, hogy egy település úgy tud a legdrágábbak közé bekerülni, (és felfelé nyomni az átlagot), hogy 2021-ben éppen több új vagy újszerű házat/lakást adtak el ott. Így tehát a kevés adattal rendelkező településeknél a következtetések levonásával is óvatosabban kell bánni.

A játék kedvéért, mielőtt megmutatnánk a legdrágább falvakat, az Olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy mely kistelepülést gondolják a "legértékesebbnek" ingatlanvásárlás szempontjából. Az alábbi szavazás válaszlehetőségeiben vegyesen szerepelnek a top10-es listára felkerült, és az arról lecsúszó kistelepülések is.

Melyik volt a legdrágább község 2021-ben a lakóingatlan adásvételek átlagos négyzetméterára alapján?

A cikk a következő oldalon folytatódik, ahol az eredményeket is megmutatjuk.

Ez a cikk folytatódik