Ennyit drágulhat idén az építőipar - Elárulta várakozásait a szakértő

Bár a nemrég megjelent novemberi adatok alapján megugrott az építőipar teljesítménye - az ágazat kibocsátási volumene 6,8 százalékkal haladta meg az előző havi szintet - az idei kilátások ezzel együtt sem fényesek. Hogy milyen tényezők, gazdasági folyamatok szólnak az építőipari termelés esetleges további emelkedése vagy csökkenése mellett, várhatóan milyen hatással lesz ez a kivitelezési költségek alakulására, és hogy mi most a legfőbb kihívás az iparág szereplői számára, arról Koji László t, az ÉVOSZ elnökét kérdeztük.

Építőipari termelés: merre tovább 2023-ban?

2022. november hónapban az építőipar teljesítményét elsősorban a korábban megkötött nagyértékű épületek építése, rekonstrukciója és a szakszerelő ipari munka húzta felfelé. A középületek, sportlétesítmények, valamint a logisztikai létesítmények, gyárépítések és a lakossági lakásfelújítások voltak a jellemzők. Az egyéb létesítményeknél (út-, vasútépítés, infrastruktúra stb.) már 2022 közepétől csökkenés volt tapasztalható az előző év hasonló időszakával összemérve. A két nagy alágazat (magasépítés – mélyépítés) teljesítménye és rendelésállománya is az elmúlt fél évben már ellentétesen mozgott.

Az építőipari teljesítmény 2023. évi növekedésére összehasonlítható árakon (pl. 2022. évi áron) nem számítunk.

Az utóbbi napokban kedvező hírek érkeztek a szakma számára, de nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ezek lendületben tartanák-e az ágazatot. (árfolyamerősödés, CSOK meghirdetése, 5 százalékos áfa melletti kivitelezés lehetőségének megtoldása két évvel, falusi CSOK meghosszabbítása, babaváró hitel stb.) Mihez képest is merül fel a kérdés?

Az építőipar az elmúlt években, összehasonlítható árakon is 15–20 százalék közötti növekedést tudott hozni évről évre. Vagyis, normál menetben, elfogadható üzleti kockázatok mellett az ágazat 10–15 százalék közötti növekedést tudna produkálni a 2023. évben is, ehhez a kapacitás és hatékonyságnövekedés meglenne. Ezzel szemben jelenleg 10–15 százalék közötti csökkenés is benne van a lejtmenetben 2022-es árakon figyelve. Az, hogy a 2023. évi infláció erre mit fog rárakni, még nem látszik. Az sem látszik, hogy a Magyarországnak járó brüsszeli forrásokból mennyi fog építésre menni és mikor lehet leszerződni rá.

2023 a bizonytalanság éve az építőiparban - mondta el Koji László.

Kivitelezési költségek alakulása

A kivitelezési költségeket emelni fogja az építési termékek 2023 elején várható további emelkedése (10–15 százalék között), valamint a munkabér-költségek emelkedése. Az építőipar átlagosan 15 százalékos bérfejlesztésben gondolkodik.

Várható kihívások

A szakmunkásokat és mérnököket a cégek szeretnék megtartani, miközben a nemzetközi munkaerőpiacon kell versenyezniük ebben a tekintetben.

A piaci helyzetet akadályozó tényezők közül a legtöbb vállalkozás továbbra is a szakmunkás- és mérnökhiányt jelöli meg - emelte ki a szakértő.

