Menekülnek a fizetős zónák elől a budapesti autósok

A járvány után kivezetett ingyenes parkolással elindult a fővárosi parkolási rendszer teljes átalakítása. A korábbi fizetős területeket négy kategóriára osztották, meghosszabbították az esti fizetőköteles időt, az árat is emelték és emellett a fizetős parkolási zónák területe is bővült. Ez viszont azzal járt, hogy az ingyenes zónákra egyre több autó jut.

A kerületek eltérő módokon reagáltak a folyamatra, az V., VI., VII. és XIII. kerületekben a helyek 30 százalékán már csak helyi lakosok állhatnak, de például a VIII. kerület belvárosi részén is kevesebb az új rendszer bevezetése óta az autó, az eddig ingyenes kerületekben viszont jelentősen nőtt a számuk. Éppen ezért most ezek a kerületek is hasonló megoldásokon gondolkodnak, a XIV. kerület számításai szerint ott 600 hely tehető fizetőssé, májustól a Fogarasi út–Nagy Lajos király útja–Bánki Donát utca–Padlizsán utca–Kerepesi út által határolt területen is pénzt kérnek a parkolásért, de a kerületiek ingyenességét megtartanák.

Property Warm Up 2023 A hazai ingatlanpiac aktuális kérdéseivel kiemelten foglalkozunk a február 21-i Property Warm Up 2023 konferencián. Részletekért kattints!

A XI. kerület is hasonló problémákkal néz szembe, így ott is egyre több a fizetős terület, előbb a belső részek váltak azzá, majd a tömegközlekedési csomópontok környékei. A kizárólagos lakossági parkoláson is gondolkodnak, valamint felmerült, hogy a nem ott lakóknak megtiltsák a parkolást bizonyos idősávban. Hosszútávon viszont egyértelműen az újabb P+R parkolók telepítése jelentené a megoldást.

Címlapkép forrása: Shutterstock