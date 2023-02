Egyre többeket fenyeget a lakhatási szegénység - Budapesten sem túl fényes a helyzet

Európa-szerte komoly kockázatot jelent a társadalomra nézve a lakhatási költségek emelkedése, különösen a szegénységi küszöb alatt élők esetében, akiknek a jövedelmük több mint felét is elérhetik a havi lakhatási kiadásaik. Az alábbiakban arra voltunk kíváncsiak, hogy a rendelkezésre álló jövedelemből az egyes országokban mekkora arányt tesznek ki a lakhatási költségek, ezáltal melyik országokban jelenti a legnagyobb terhet a lakhatási költségek előteremtése. Ezt követően pedig azt vizsgáltuk meg, hogy az egyes országokban a lakásvásárlás és a lakásbérlés költségei milyen összefüggésben állnak a jövedelmekkel.

Mielőtt a részletes adatokra rátérnénk fontos kiemelni, hogy a lakhatási szokások országonként nagyon eltérőek, egyes országokban - köztük Magyarországon is - kiugróan magas a saját tulajdonú lakások aránya, míg máshol a társadalom széles tömegei élnek bérlakásokban.

Az Eurostat számai szerint 2021-ben a lakhatási költségek aránya a rendelkezésre álló jövedelemből átlagosan 19% volt az EU-ban, míg a szegénységi küszöb alatt élők esetében ez az arány elérte a 38%-ot. Szegénységi küszöb alatt élőnek az tekinthető, akinek a jövedelme az adott ország mediánjövedelmének nem éri el a 60%-át. Miután tavaly novemberben az országos, nettó mediánbér 305 800 forint volt Magyarországon, így nálunk azok tartoznak ide, akiknek a havi nettó jövedelme a vizsgált hónapban nem érte el a 183 500 forintot.

Országos szinten mind a teljes népesség, mind a szegénységi küszöb alatt élők esetében a lakhatási költségek előteremtése Görögországban a legnehezebb, ahol a rendelkezésre álló jövedelem előbbi csoport esetében 34, utóbbi esetében 60 százalékát viszi el a lakhatás. Szintén magasak a számok Dániában (26%; 57%) és Hollandiában is (24%; 48%), míg a legalacsonyabb Máltán (9%; 18%), Cipruson (11%; 19%) és Litvániában (12%; 24%).

Magyarország ebből a szempontból relatíve olcsónak tekinthető, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy a felméréskor a rezsiköltségek Európa többi országához képest - jövedelemarányosan is - alacsonyabbak voltak nálunk, másrészt a bérlakásban élők alacsony száma is lefelé húzhatja az átlagot.

Egyre nehezebb a lakásvásárlás

Bár az utóbbi hónapokban már lassulást látunk, az MNB legutóbbi Lakáspiaci Jelentése szerint a járvány alatt tapasztalt mérsékeltebb ütem után 2021 és 2022 első negyedéve között még Európa-szerte gyorsult a nominális lakásár-dinamika, mivel azonban ez egybeesett az infláció emelkedésével is, így reál értelemben csak az EU-s országok mintegy felében tapasztalhattuk a lakásáremelkedés ütemének növekedését. 2022-ben a lakásvásárlás elérhetőségének romlása jellemezte az európai fővárosokat.

BUDAPEST AZ ÖTÖDIK LEGKEVÉSBÉ MEGFIZETHETŐ FŐVÁROS VOLT EURÓPÁBAN 2022 HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN A LAKÁSÁRAK JÖVEDELMEKHEZ VISZONYÍTOTT ARÁNYÁT TEKINTVE,

ami megfelelt az egy évvel korábbi helyezésének, ugyanakkor míg 2021-ben 16,3 évnyi, 2022 októberében már 18,0 évnyi országos átlagjövedelem volt szükséges egy 75 négyzetméteres lakóingatlan megvásárlásához.

Az ábrán jól látszik, hogy azokban a kelet-közép-európai fővárosokban a legmagasabb a lakásár/jövedelem-mutató értéke, ahol az európai átlagnál magasabb a saját tulajdonú lakások aránya. Az értékeket a városközponton kívüli átlagos ingatlanárak és az országos éves nettó átlagkereset hányadosa adja meg, 75 négyzetméteres lakással számolva. Ez alapján a V4-ek fővárosaiban 18-25 évnyi átlagbér szükséges egy átlagos méretű és elhelyezkedésű fővárosi lakás megvásárlásához, amivel Párizst leszámítva ez a négy város lett a legdrágább.

A lakásvásárlás a helyi jövedelmekhez képest ugyanakkor meglehetősen egyszerű Ciprus, Izland, vagy Belgium fővárosában, ahol a fenti lakástípus megvásárlásához mindössze 5-8 évnyi jövedelem szükséges, azaz kevesebb mint harmadába kerül, a V4-ek fővárosaihoz képest.

Jó megoldás a bérlés?

Ahogy korábban írtuk, számos országban nagy hagyománya van a hosszútávú lakásbérlésnek is. Ebben a tekintetben az EU két szélsőségét Németország és Románia jelenti, előbbiben 51, utóbbiban 97 százalék a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A társadalom közel fele bérel lakást Ausztriában is, de az egyharmadot eléri még a bérlők aránya Dániában, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Svédországban is. 10 százalék alatt marad viszont Románia mellett Horvátországban és Szlovákiában, amit Litvánia 11, Magyarország pedig 14 százalékkal követ.

Az arányoktól függetlenül elmondható, hogy az elmúlt évben szinte mindegyik fővárosban romlott a lakhatás elérhetősége a bérleti piacon is. A jövedelmekhez képest jellemzően 2-8 százalékponttal drágábbak most a kiadó lakások, mint a megelőző évben. Budapesten ez valamivel több mint 5 százalékpontot jelent. A magyar fővárosban egy tipikus háromszobás, illetve egyszobás lakás bérleti díja az átlagos magyarországi nettó fizetés rendre 83,3 és 47,1 százalékát teszi ki. Egy évvel ezelőtt ezen mutatók értéke 74,4, illetve 42,0 százalék volt, tehát

A JÖVEDELMEK EMELKEDÉSE NEM TUDOTT LÉPÉST TARTANI A BÉRLETI DÍJAK NÖVEKEDÉSÉVEL.

A többi visegrádi ország fővárosában ezzel szemben lényegében változatlan maradt az elérhetőség, de ezek továbbra is a legkevésbé megfizethető városok közé tartoznak Európában: Prágában 54,9, Pozsonyban 54,5, Varsóban pedig 63,4 százalék a vizsgált bérleti díj/jövedelem-mutató értéke egyszobás lakás esetén.

Hasonló képet kapunk a lakhatás elérhetőségéről, ha megvizsgáljuk, hogy egy egyszobás lakás tipikus bérleti díjának átlagos keresetből való kifizetése után vásárlóerő-paritáson mennyi elkölthető jövedelme marad az adott bérlőnek. Ez az érték Budapesten 711, Prágában 704, Varsóban 571, Pozsonyban pedig 493 euró vásárlóerő-paritáson számolva. Ezzel szemben az osztrák fővárosban közel 1800 eurót tesz ki a lakbér levonása után megmaradó jövedelem vásárlóereje.

Összességében tehát elmondható, hogy függetlenül attól, hogy lakásvásárlásról vagy lakásbérlésről van-e szó, Európa-szerte romlottak a lakhatás feltételei, vagyis a jövedelmekből szinte mindenhol nagyobb arányt tesznek ki ma a lakhatási költségek, mint a korábbi években, ami különösen a legszegényebb réteget, azaz a szegénységi küszöb alatt élőket sújtja.

