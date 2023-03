A szemünk láttára ég el a családtámogatások értéke: mire elég ma a 10 millió?

Fontos hír volt néhány évvel ezelőtt a különböző, lakásvásárlást, felújítást vagy bővítést segítő családtámogatások bejelentése. A korábban meghatározott támogatási összegek azonban máig nem változtak, így ezek a lakásárakhoz képest egyre jobban leértékelődtek. A 10 milliós CSOK például ma annyit ér, mint ha 2016-ban 4 milliós támogatást vezettek volna be. Az alábbiakban azt gyűjtöttük össze, hogy az egyes támogatási összegek mennyivel járultak hozzá a megjelenésükkor és mennyivel járulnak hozzá ma egy lakás megvásárlásához, emellett egyfajta esettanulmányként azt is megnéztük, hogy a falusi CSOK hogyan befolyásolhatta az érintett települések lakásárait.

Az előző évtized második felében a lakáspiac és a lakásvásárlások fellendítése érdekében számos családtámogatásról döntöttek. Ilyen volt a 2015-ben bevezetett és jelenlegi formájában 2016-ban elindított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK), vagy a 2019 elején bevezetett - és tavaly év végén 2024 végéig meghosszabbított - falusi CSOK. A kétféle CSOK mellett a 2019 júliusa óta elérhető babaváró hitelt is ki kell még emelni, melyet sokan szintén ingatlanvásárlásra fordítanak.

Mennyit értek egykor és mennyit érnek most a támogatások?

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, először a lakásárak alakulását kell megnéznünk. Az MNB lakásárindex és az OTP Értéktérkép tényleges számai alapján láthatjuk, hogy az egyes években milyen négyzetméterárak jellemezték a különböző jogállású településeket.

Lakásárak alakulása jogállások szerint (ezer Ft/m2) Bp. belső kerületek Budapest átlaga Bp. külső kerületek Nem falusi CSOK községek Megyeszékhelyek Városok Községek összesen Falusi CSOK községek 2016 471 367 348 185 185 161 96 66 2017 551 426 405 194 210 175 102 70 2018 661 520 495 246 249 212 128 79 2019 804 637 609 312 309 258 159 94 2020 816 657 637 320 318 281 170 107 2021 844 716 699 397 378 332 211 135 2022 H1 937 833 805 468 466 360 205 145 Forrás: MNB, OTP Jelzálogbank, Portfolio

Bár a négyzetméterárak is sokat elárulnak az adott települések lakáspiacáról, a jobb áttekinthetőség érdekében egy 60 négyzetméteres lakásra is megnéztük ugyanezt, melynek során még jobban látható az elmúlt évek áremelkedése.

Egy 60 négyzetméteres lakás átlagára (millió Ft) Bp. belső kerületek Budapest átlaga Bp. külső kerületek Nem falusi CSOK községek Megyeszékhelyek Városok Községek összesen Falusi CSOK községek 2016 28 22 21 11 11 10 6 4 2017 33 26 24 12 13 11 6 4 2018 40 31 30 15 15 13 8 5 2019 48 38 37 19 19 16 10 6 2020 49 39 38 19 19 17 10 6 2021 51 43 42 24 23 20 13 8 2022 H1 56 50 48 28 28 22 12 9 Forrás: MNB, OTP Jelzálogbank, Portfolio

Hiába emelkedtek azonban nagyon jelentősen a lakásárak, az igényelhető támogatási összegek nem változtak, így ma sokkal kevesebbet tesz hozzá a CSOK, a falusi CSOK vagy a babaváró hitel a lakások megvásárlásához, mint a korábbi években. A legnagyobb változás kétségtelenül a legkorábban megjelent CSOK esetében történt. A támogatás jelenlegi formájának 2016-os bevezetésekor kevesebb mint feleannyiba kerültek a lakások, mint a tavalyi év első felében.

Használt lakások esetén

A CSOK legnagyobb összegű támogatása, a 10 millió forint csak új lakásra érhető el, így elsőként a három gyermek esetén használt lakás vásárlására igényelhető 2,2 millió forinttal számolva néztük meg, hogy mennyit ért egykor és mennyit ér most ez az összeg a lakások árváltozásához képest.

Míg 2016-ban a legdrágábbnak számító budapesti belvárosban a 2,2 millió forintos támogatás 4,7 négyzetméternyi lakás megvásárlására volt elegendő, addig ma ugyanez 2,3 négyzetméterre elég. Budapesti átlagban, a külső kerületek magasabb lakásár-emelkedésének köszönhetően még nagyobb volt a csökkenés, a 2016-os 6 négyzetméterrel szemben a támogatás ma mindössze 2,6 négyzetméternyi ingatlanra elég.

Vidéken a megyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a falusi CSOK körébe nem tartozó községekben a budapestinél alacsonyabb árak miatt 2016-ban akár 12-14 négyzetméterre is elég volt a 2,2 milliós támogatás, ma viszont ott is legfeljebb 5-6 négyzetméter vásárolható meg belőle. Ami pedig a falusi CSOK településeit illeti, ott ha valaki a "normál" CSOK-ot igénybe tudta venni 2016-ban, akár 30-35 négyzetméterrel nagyobb használt családi házat is megvásárolhatott belőle, de még ma is 15 négyzetméterrel nagyobbat kaphat.

Hány négyzetméter megvásárlására elég 2,2 millió forintnyi családtámogatás? Bp. belső kerületek Budapest átlaga Bp. külső kerületek Nem falusi CSOK községek Megyeszékhelyek Városok Községek összesen Falusi CSOK községek 2016 4,7 6,0 6,3 11,9 11,9 13,7 22,9 33,5 2017 4,0 5,2 5,4 11,3 10,5 12,6 21,5 31,3 2018 3,3 4,2 4,4 8,9 8,8 10,4 17,2 27,8 2019 2,7 3,5 3,6 7,1 7,1 8,5 13,8 23,4 2020 2,7 3,4 3,5 6,9 6,9 7,8 13,0 20,6 2021 2,6 3,1 3,1 5,5 5,8 6,6 10,4 16,3 2022 H1 2,3 2,6 2,7 4,7 4,7 6,1 10,8 15,1 Forrás: MNB, OTP Jelzálogbank, Portfolio

Új lakások esetén

A CSOK igazi előnye az új lakásoknál jelenik meg, ott ugyanis három gyermek esetén már 10 millió forintnyi támogatás vehető igénybe. Ennek összege Budapesten 2016-ban még elég volt közel 18 négyzetméternyi új lakásra, azonban az évek folyamán itt is csökkent a támogatás reálértéke. 2022-ben például ugyanez az összeg már 8 négyzetméternyi új lakásra sem volt elegendő a fővárosban, vagyis mintegy 60 százalékos volt a leértékelődés.

Hány négyzetméternyi új lakás megvásárlására elég 10 millió forint családtámogatás Budapesten? év: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 alapterület: 17,8 15,1 13,2 11,4 10,5 9,8 7,9 Forrás: ELTINGA - Budapesti Lakáspiaci Riport, Portfolio

A támogatások tehát mind a használt, mind az új lakások esetén sokat veszítettek értékükből. Hogy pontosan mennyit, azt az alábbi ábra mutatja, ahol 2016 első negyedévét vettük bázisértéknek és ahhoz képest néztük meg, hogy az eredeti támogatási összeg az időben előre haladva hogyan veszít reálértékéből.

Jól látszik, hogy az országos és a budapesti lakásárindexhez, valamint az új lakások árához képest is hasonló ütemű volt a CSOK elértéktelenedése, ami 2019-2021 között lelassult ugyan, de 2021 óta tovább veszít értékéből. A CSOK mostanra az eredeti összegének mindössze 40 százalékát éri.

A hét éve bevezetett 10 milliós támogatás tehát ma olyan, mint ha 2016 elején egy 4 milliós támogatást jelentettek volna be.

Segítette a felzárkózást a falusi CSOK?



A fenti támogatások közül érdemes kiemelten is megnézni a falusi CSOK-ot, ugyanis az kimondottan a hátrányos helyzetű, periférikus elhelyezkedésű, erősen csökkenő népességszámú kistelepülések támogatását célozta. A támogatás 2019 júliusi elindításával a CSOK összegének a fele, azaz legfeljebb 5 millió forint volt vásárlásra fordítható (és ugyanennyi meglévő ingatlan korszerűsítésére vagy bővítésére), ami az ottani lakásárakhoz képest nagyon nagy segítséget jelentett. Érdemes megnézni, hogy milyen hatással volt ez az érintett települések lakásáraira.



Míg Budapesten, ahol már sokkal korábban, 2014-ben elindult az áremelkedés, 2019-től már lassulni kezdett az árnövekedés üteme, addig a kisebb településeken - különösen a falusi CSOK településein - ekkor indult be az érdemi emelkedés. A szélesebb támogatási lehetőségek ellenére sem volt azonban nagy különbség például a falusi CSOK, a nem falusi CSOK községei és a megyeszékhelyek áremelkedése között.



Hosszabb időtávon nézve a 2008-2013 közti válságot követően a lakáspiac egyértelmű nyertese Budapest, azon belül is a belső kerületek voltak, ahol 2014-től 2017-ig a lakásállomány nagyon erős felértékelődése következett be. Ezalatt az összes vidéki település - beleértve a megyeszékhelyeket is - folyamatosan szakadt le lakásárakban a fővárostól. Ez a kistelepüléseken, különösen a későbbi falusi CSOK községeinél volt látványos, ahol a lakásárak szintje 2008-ban még elérte a budapesti árszint 30, majd 2013-ban a 25 százalékát, 2019-re viszont 15 százalékára csökkent. Ekkor döntöttek a falusi CSOK bevezetéséről, aminek hatására az érintett települések lakásárai 2021-re ismét elérték a budapesti árak 19 százalékát, de úgy tűnik, hogy ez a folyamat időleges volt, miután a 2022-es számokban már újra a leszakadás jelei látszanak, 18 százalék alatti arányokkal.

A különböző családtámogatási intézkedések tehát nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 2015 utáni időszakban beinduljon a lakáspiaci növekedés, ami az árak mellett a lakáseladások és a lakásépítések számaiban is megmutatkozott. A falusi CSOK bevezetésének is voltak eredményei, ugyanakkor az elmúlt évek lakásáremelkedése jogállástól függetlenül fokozatosan leértékelte a korábban bevezetett támogatásokat, így a jövőre nézve célszerű lenne az igényelhető összegeket felülvizsgálni.

Címlapkép forrása: Getty Images