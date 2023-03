A kertes házak tulajdonosaira súlyos kiadások várhatnak a tavasszal

A tavasz hirtelen beköszöntésével kezdődnek a kerti munkák, a fakivágások ára pedig jelentősen megugrott idén.

Egy kis méretű fát már 6-20 ezer forint között ki tudunk vágattatni, azért a nagyobb, problémásabb darabokért már jóval borsosabb árat számítanak fel a szakemberek. A közepes méretű fák már 40-60 ezerbe, a nagyobbak pedig már bőven 90 ezer forint feletti költség felé is rúghatnak. De további plusz költséget jelenthet a zöldhulladék elszállíttatása is - számolt be a Pénzcentrum.

A fakivágásokra pedig nem is csak esztétikai okokból lehet szükség: bár tradicionálisan a hazai viharszezon május 1-től augusztus 31-ig tart, azért nem árt korábban elkezdeni a felkészülést. Egy öreg fáról letörő ágak, vagy a kitörő ágak komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban is.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a megrendelések közel fele abból az indokból születik, hogy a fák tulajdonosai félnek attól. Bár hangsúlyozták, hogy az ilyen jellegű problémákat nem csak a fa kivágásával lehet orvosolni, igaz ehhez jóval korábban kellene cselekedni, de erről majd kicsit később.

Mint írják, ha ki kell vágni a fát, akkor két tényező határozza meg az árakat:

az egyik a fa mérete, törzsének átmérője, magassága,

a másik pedig, hogy milyen minőségű a lombkorona alatti terület.

Az árakat illetően az utóbbi években nagy elmozdulások nem voltak az elmúlt években: egy nem túl magas, vékony törzzsel rendelkező fa kivágása csak pár ezer forint, de a nagyobbak már a 40-60 ezer forintot is elérhetik. Az igazán nagyok pedig könnyen 100 ezer forint fölé is ugorhatnak.

Fontos még tudni, hogy nem feltétlenül csak annyiból áll egy fa kivágása, hogy kihívják a szakembereket a kerttulajdonosok, sok esetben szükség lehet az önkormányzat engedélyére is. Sőt az is elképzelhető, hogy a kivágásért cserébe valamilyen jóvátételt kell fizetni.

Ez lehet például a fa pótlására irányuló kötelezettség törzsátmérő alapján, de akár pénzbeli megváltás is.

Ha viszont engedély nélkül vágat valaki, és lebukik, akkor ezek mellé a tételek mellé (amit utólag behajthatnak rajta) számíthat környezetvédelmi bírságra is.

Címlapkép: Shutterstock.