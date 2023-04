Most még a bérlők diktálnak, de jönni fog a bérbeadói fordulat

2023 első negyedévében már 12,2 százalékra kúszott fel a budapesti irodapiac üresedési rátája, míg a nettó abszorpció negatív tartományba került. A legfontosabb irodapiaci adatokról a BRF legfrissebb elemzése alapján már beszámoltunk, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak a hazai tanácsadók a változásokról, aggasztónak találják-e a magas üresedési rátát, vagy ez is beleillik a nemzetközi folyamatokba. Egy kétrészes sorozatban mutatjuk be a szakértői válaszokat, az első megjelenése után, újabb három tanácsadót kérdeztünk meg: a Robertson Hungary, a JLL és az Eston szakértői szólaltak meg.

2023 első negyedévében az összes bérbeadási mutató visszaesést mutatott a megelőző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény nem meglepő, mivel már 2022 utolsó negyedévében sem tapasztaltunk biztató értékeket. A tavalyi számokból látni lehetett, hogy csökkent a bérlői aktivitás, amelyet a (klasszikus bérleti szerződésekkel együttesen számított) saját tulajdonba vételi tranzakciók átmenetileg korrigáltak. Ennek következtében az első negyedéves számok nagyjából tükrözik a várakozásainkat, amelyet ügynökségi oldalról is tapasztalunk - mondta el Tilki Róbert, a Robertson Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

Az üresedési ráta jelenleg növekvő pályára állt, és az év végéig még biztosan növekedni fog, mivel hozzávetőleg további 190 000 négyzetméter átadására számítunk.

- véli a szakértő, aki arról is beszámolt, hogy bár kétszámjegyű kihasználatlansági arányt utoljára 2015-ben tapasztaltak, ez az érték még „egészségesnek” mondható az irodapiacon. Emellett a 2024-2025-ös évre tervezett fejlesztések kivitelezése és átadása kapcsán csúszással számolnak, ami valamelyest kiegyensúlyozhatja majd a kihasználatlansági rátát alacsonyabb kereslet mellett.

"Az idei év első három hónapjában rögzített ügyletek száma (120 darab) és átlagos mérete (640 négyzetméter) közel azonos volt a megelőző év azonos időszakában regisztrált értékekkel. A nettó keresletet vizsgálva 2 db aláírás történt 2000 négyzetméter feletti területre, 8 db 1000 és 2000 négyzetméter között, 10 db 500 és 1000 négyzetméter között, valamint 43 db 500 négyzetméter alatt. A tranzakciókon belül ismét a hosszabbítások domináltak, a teljes kereslet 53%-át tették ki.

A bérlők a bizonytalan gazdasági kilátások miatt sok esetben döntenek meglévő bérleti szerződéseik meghosszabbítása mellett, ezzel későbbi időpontra tolva a nagyobb horderejű irodapiaci döntéseket. A bérbeadók igyekeznek a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítani meglévő bérlőik számára, mely által újabb 3-5 évre leköthetnek egy-egy céget saját irodaházukban. Mivel a kereslet lelassult, egy bérlő megtartásának, vagy épp megnyerésének kulcsfontosságú szerepe lett mind a tulajdonosok, mind az ügynökségek oldaláról. Mindazonáltal a bérlők számára a bérleti díj mellett az üzemeltetési költség kérdése is kulcsfontosságúvá vált az elmúlt hónapokban, így az a tulajdonos kerülhet helyzeti előnybe, aki a legjobb feltételeket tudja biztosítani a bérlőjelöltek részére."

A bérlői folyamatok lelassultak, nehezen születnek meg. Sok helyen van létszámstop, költségcsökkentési elvárások is érvényben vannak. Ez segíti ugyan az újratárgyalásokat, arra viszont nincs garancia, hogy a maradás hosszú távon jó megoldás, hiszen be is ragadhatnak az adott épületbe. Nagy dilemma, hogy maradjanak egy alacsonyabb bérleti díjú régebbi házban, amelyik drágán üzemeltethető és – mondjuk – nem felel meg az ESG céloknak, vagy költözzenek egy drágább, de modernebb házba, ahol viszont az üzemeltetés tud alacsonyabb lenni. Maradás esetén is szükség lehet felújításra, átalakításra, és kérdés, hogy ennek költségeit ki állja - összegezte a helyzetet Pál Tamás, a JLL szenior üzletfejlesztési igazgatója.

"A bérlők egy része kénytelen új építésű házak felé mozdulni. Egyrészt a dráguló rezsi miatt hatékonyabb épületeket keresnek, és ebbe az irányba hatnak az emissziós vállalásaik is. Másrészt sok esetben a megemelt operációs költségek sokat rontottak a bérbeadók és bérlők viszonyán. Harmadrészt – például az informatikai és szolgáltató szektorban – még mindig akadnak olyan cégek, amelyeknél 20-30 százalékos az irodakihasználtság. Ezek vagy leülnek tárgyalni egy „korai visszaadásról”, vagy kifuttatják a szerződéseket, és akkor vesznek bérbe kisebb területet.

Mivel összköltségben mindig jobb megoldás lesz egy alacsony üzemeltetésű, hatékonyabb alaprajzú, új házba költözni, ezért el fog indulni egy verseny az új építésű, energiától független vagy attól kevésbé függő épületekért.

Mindez a bérleti díjak emelkedését fogja eredményezni ezeknél a házaknál, erősítve a bérbeadói pozíciókat: a kiszáradó kínálat miatt a jelenlegi bérlői piac várhatóan 2-3 éven belül bérbeadói piacba fordulhat át.

- emelte ki a szakértő, majd hozzátette, hogy azokon a részpiacokon, ahol jó helyen, jól átgondolt szolgáltatásokkal épülnek új házak, bőséggel lesznek tranzakciók, és várhatóan az üresedési ráta is jól alakul. Ellentétben például Észak-Budával, ahol kevés a fejlesztési lehetőség, nincsenek nagy mozgások, ott továbbra is alacsony lesz a kihasználatlanság.

Az elmúlt 5 évet nézve, tehát egyaránt vizsgálva a pandémia előtti és alatti időszakot is, a kereslet a mostanihoz hasonló sávban mozgott. Ennek megfelelően az idei első negyedéves volumen is ezt a teljesen egészséges szintet tükrözi - válaszolta Simonyi Balázs, az Eston International irodabérbeadási divíziójának vezetője.

"Az üresedés emelkedését tekintve azt a tendenciát látjuk, ami a piaci szereplők által már egy ideje prognosztizálható volt, hogy a jelentős kínálatbővülés lassan, de biztosan érezteti a hatását és fordítja a piacot. A folyamatos átadásokat jelenleg nem azonos ütemben szívja fel a piac, a keresleti oldalon és a szerződések (60% hosszabbítás és bővülés) megoszlásán is látszik, hogy sokan inkább a maradás mellett döntenek. Ez érthető, hiszen a folyamatosan változó világban preferálttá vált a kiszámíthatóság,, ami szintén nehezíti az újak dolgát.

Talán ez a kiszámíthatósági igény szolgál magyarázatul arra tényre, hogy a korábban oly népszerű előbérletek szinte eltűntek a piacról,

és ma már leginkább csak olyan fejlesztésekbe írnak alá szerződést, ami már kivitelezés alatt van. Sőt, a bérbeadottság üteme az épület kivitelezésének előrehaladtával exponenciálisan növekszik.

- mondta Simonyi, és hozzátette, hogy: "Bár a bérleti díjak alakulásában jelentős szerepet játszik az új átadások sokaságának feltöltési kényszere, azt látjuk, hogy jelenleg a kivitelezési költségek lassan fenntarthatatlan szintje valószínűleg még ennél is nagyobb befolyással bír. Ugyanakkor, a BRF által mért piaci átlag bérleti díj egyelőre stabilnak mondható, sőt enyhe emelkedést is látunk negyedéves szinten. Ugyanakkor a kedvezmények növekedésének mértéke már szemmel látható mértéket öltött.

Egy szó mint száz azt hogy „elmúlt már dél az irodapiacon” mostanra már a számok is igazolják."

