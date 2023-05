Hol, hány évnyi jövedelem szükséges egy saját lakás megvásárlásához?

Időről időre érdemes megnézni, hogy az egyes országrészekben, egyes városokban milyenek a lakásárak, de pontosabb képet kapunk akkor, ha ezzel együtt az adott térség jövedelmeit is megvizsgáljuk. Nem kérdés, hogy a nagyvárosaink közül továbbra is Budapesten a legmagasabbak a lakásárak, de ha a jövedelmekhez viszonyítva nézzük, akkor mégsem a főváros lesz a legdrágább. Hogy a régióközpontjaink közül hogyan változtak az elmúlt közel két évtizedben a medián lakásárak és mit jelent ez az ottani jövedelmekhez képest, azt az MNB legfrissebb számai alapján mutatjuk be.