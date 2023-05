Éles fordulattal kezdtek el visszatérni a lakásárak a normalitás talajára

Hosszú éveken keresztül lehetett hallani és a vásárlóként tapasztalni, hogy a lakások egyre inkább túlértékeltek Magyarországon a piaci fundamentumokhoz képest. A jövedelmek például sokkal kisebb mértékben emelkedtek mint a lakásárak, ami mind Budapestre, mind a vidéki térségeinkre igaz volt. Ebben hozhat változást a mostani időszak, amikor a lakásárak ismét kezdenek visszatérni a normalitás talajára. Hogy mit jelent ez a számokban, azt az MNB elemzése alapján néztük meg.

Mostanra kimondható, hogy a lakáspiac túlértékeltsége folyamatosan csökken Magyarországon. Az MNB számításai szerint 2022 harmadik és negyedik negyedévében országos átlagban és Budapesten is érdemben csökkent a lakásárak reálgazdasági fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltsége, ami a kedvező munkaerőpiaci folyamatok mellett elsősorban az infláció jelentős megugrásának és ezzel a reál-lakásárak visszaesésének tudható be.

A lakásárak nominális értelemben vett csökkenése 2022 második felében egybeesett a magas inflációval, aminek hatására reálértéken érdemben mérséklődni kezdtek az árak. Ezzel együtt a háztartások rendelkezésre álló reáljövedelme a tavalyi évben még emelkedni tudott és a munkanélküliségi ráta is alacsony szinten állt. A fundamentumok kedvező alakulása és a lakásárak csökkenése következtében a korábbi éveket jellemző lakáspiaci túlértékeltség is csökkenni tudott.

Mindez a piaci mutatók tekintetében olyan, mintha a lakásárak országos átlagban a 2021 eleji, budapesti átlagban pedig a 2018 eleji szinten lennének.

Országos átlagban viszont még a csökkenés ellenére is erős a túlértékeltség, az elmúlt két évtized nagy részében (90 százalékában) a mostaninál kevésbé volt túlértékelt a piac. Budapest esetében viszont már érezhetőbb a mérséklődés, a fővárosban az elmúlt húsz év 50 százalékában volt csak a mostaninál alacsonyabb szintű a túlértékeltség.

A lakásárak eltérését a fundamentumok által indokolt szinttől négyféle módszer alapján számszerűsíti az MNB. A jelentésben az egyes módszerek által adott eredmények minimumát, maximumát és átlagát teszik közzé. A négy számítási módszer közül az első a reál lakásárak rendelkezésre álló reáljövedelmekhez viszonyított arányának százalékos eltérése a mutató 2001 és 2022 között számolt átlagától. Második és harmadik a hazai lakásárak makrogazdasági fundamentumok által meghatározott hosszú távú egyensúlyi szintjének becslése kétféle modellkeretben. Negyedik a hazai lakásárak egyensúlyi szinttől vett eltérése a lakásárak előrejelzéséhez használt strukturális modellkeret segítségével.

Mit hozhat az idei év?

Az MNB szakértői 2023 első felében a reál lakásárak éves bázisú csökkenésére számítanak. Várakozásaik szerint 2023 első negyedévében 15,4 százalékkal csökkenhettek a reál lakásárak éves összevetésben. A második negyedévben erőteljesebb, 18,9 százalékos visszaesés várható. A lakáspiaci folyamatokat meghatározó főbb makrogazdasági fundamentumok (reáljövedelmek, háztartási hitelezés) kedvezőtlenül alakulhatnak az első félévben, ami mérsékelheti a lakáspiaci keresletet, aminek hatására a reál lakásárak tovább csökkenhetnek.

Most gyorsabban zajlanak az események

Ahogy már korábban írtunk róla, az idei évben a reál lakásárak nagyobbat csökkenhetnek, mint a 2008-2013 közötti időszak éveiben, köszönhetően a magas inflációnak. Az akkori és a mostani időszakot összevetve a következő ábra is ezt bizonyítja, ami alapján akár már jövőre elérhetjük azt a visszaesést, amihez 2008 után több mint öt év kellett.

Meddig várjunk a vásárlással?

Nem véletlen tehát, hogy sokan kivárnak most a lakásvásárlással vagy akár a lakás eladásával is, további árcsökkenésre vagy piaci fordulatra számítva. Jelenleg a piaci túlértékeltség csökkenése zajlik, ami Budapesten már előrébb tart, mint az ország többi részén, de még a fővárosban is felülről közelítjük a normalitást, vagyis a mindenkori átlagokat.

A piaci szereplők várakozó álláspontja miatt viszont aki a korábbihoz hasonló időn belül értékesíteni akarja a lakását, annak a korábbinál nagyobbat kell engednie az árból. A legnagyobb ingatlanhálózatok megerősítése alapján a tavalyi évben jellemző áralku mértéke az ország egész területén, minden lakástípus esetében nőtt, de különösen a családi házak, azon belül is a korszerűtlenebb ingatlanok esetében.

Az elsősorban a magas inflációnak köszönhető intenzív korrekció viszont arra utal, hogy most nem fog évekre lelassulni a piac, szakértői várakozások szerint akár már ősszel élénkülhet a kereslet. Tény, hogy a hitelkamatok még mindig magasan vannak, de a piaci fundamentumok alapján hónapról hónapra közelítjük azt az árszintet, aminél már ismét egyensúlyban van a lakáspiac.

Címlapkép forrása: Shutterstock