Így tűntek el egy év alatt a magyarországi lakásvásárlók

Bár a tavalyi év első fele még erősnek bizonyult a hazai lakáspiacon, az év második felében már elindult a kereslet visszaesése, ami együtt járt a tranzakciószámok csökkenésével is. Hogy az országban hol, mely területeket érintette ez legjobban és hol tudott élénkülni a piac, azt az OTP Jelzálogbank számai alapján mutatjuk be, térképeken is ábrázolva az éves változásokat és azt, hogy a járásokban egy év alatt a teljes lakásállomány mekkora része cserélt gazdát.